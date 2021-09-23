Üye Girişi
Merkez Bankası'nın faiz kararı saat 14.00'da açıklanacak - Son Dakika

Merkez Bankası'nın faiz kararı saat 14.00'da açıklanacak

23.09.2021 09:54

Merkez Bankası eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısı bugün olacak. Piyasalar saat 14.00'de açıklanacak faiz kararını merakla bekliyor. Merkez Bankası patronu Şahap Kavcıoğlu'nun ay başında yaptığı "çekirdek enflasyonu esas alacağız" açıklaması, indirim sinyalleri olarak yorumlanmıştı. Bazı kurumlar Merkez'den indirim beklerken, bazı kurumlar da faizin sabit bırakılacağını öngörüyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kasımda varlık alımlarını azaltmaya başlayabileceğine ilişkin yönlendirmesinin ardından alış ağırlıklı bir seyir izlerken, yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildi. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) bugün saat 14.00'de faiz kararını açıklayacak. Piyasaların odaklandığı karar merakla bekleniyor. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu TCMB'nin politika faizini yüzde 19 seviyesinde sabit bırakacağını tahmin ediyor.

FAİZLER DÜŞECEK Mİ?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun eylül ayı başında yaptığı çekirdek enflasyon vurgusu, piyasada erken faiz indirimi endişelerini ve kurda artışı beraberinde getirdi. Kavcıoğlu açıklamasında enflasyondaki artışa ilişkin, "çekirdek enflasyonu esas alacağız" ifadelerini kullanmış, bu sözler erken faiz indirimi hazırlığının sinyalleri olarak yorumlanmıştı.

Yüzde 19 olan politika faizinin yüzde 19,25'lik ağustos enflasyonunun altında kalması nedeniyle hedeflemeyi çekirdek enflasyona kaydıracağını belirten Kavcıoğlu'nun açıklamaları nedeniyle tüm gözler TCMB Para Politikaları Kurulu'nun (PPK) politika faizi kararına çevrildi.

IIF'DEN 50 PUANLIK İNDİRİM TAHMİNİ

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) TCMB'nin faiz indirimlerine bu ay başlayacağını tahmin ediyor. Eylül ayında 50 baz puan faiz indirimi bekleyen kuruluş, yıl sonuna kadar da 150 baz puan indirime gidilmesini bekliyor.

IIF raporunda, "Ağustos ayında manşet enflasyonda devam eden artışa karşın çekirdek enflasyon yüzde 16.8'e yavaşladı. TCMB'nin para politikasının önümüzdeki dönemde daha çok çekirdek enflasyona odaklanacağı da göz önüne alındığında bankanın beklenen faiz indirim döngüsüne eylül ayında 50 baz puan ile başlayacağını düşünüyoruz" denildi.

REUTERS ANKETİ: İNDİRİM BEKLENMİYOR

Reuters anketine katılan 19 kurumun 18'i eylül ayında politika faizinin sabit tutulmasını bekliyor. Bir kurum politika faizinde 100 baz puan indirim bekliyor.

Kavcıoğlu'nun açıklamalarından önce Reuters anketinde oluşan beklentiler kasım veya aralık aylarında faiz indirimi için ancak sınırlı bir alan oluşacağı yönündeydi.

Açıklamalar sonrası bu beklenti sınırlı değişti. Reuters anketinde genel beklenti faizlerin yüzde 19'da sabit tutulacağı yönünde. Ancak ankete ilk kez tek kurum da olsa faiz indirimi beklentisi girdi.

FOREKS ANKETİ: İNDİRİM BEKLENMİYOR

Bir başka anket olan Foreks anketine katılan 25 ekonomistin 22'si faizin sabit bırakılacağı tahmininde bulunurken, 3 ekonomist 100 baz puanlık indirimle faizin yüzde 18,00 seviyesine indirileceğini öngördü. Bu ay faizlerin sabit bırakılacağı görüşünü savunan ekonomistlerden 4'ü ekimde, 9'u kasımda, 1'i ekim veya kasım ayında, 1'i aralıkta, 2'si son çeyrekte, 1'i ise Mart 2022'de ilk faiz değişikliği kararı alınacağı tahmininde bulundu.

Merkez Bankası'nın faiz kararı saat 14.00'da açıklanacak

Para Politikası Kurulu, Şahap Kavcıoğlu, Merkez Bankası, Eylül, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası'nın faiz kararı saat 14.00'da açıklanacak - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

A Milli Takım'ın yeni hocası Kuntz, Burak Yılmaz'ın şov yaptığı maçtan selfie paylaştı 10:28 A Milli Takım'ın yeni hocası Kuntz, Burak Yılmaz'ın şov yaptığı maçtan selfie paylaştı Bafra Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde 3 bin yıllık kafatasında bulunan ameliyat izi, görenlerin ilgisini çekiyor 10:19 Bafra Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde 3 bin yıllık kafatasında bulunan ameliyat izi, görenlerin ilgisini çekiyor Elindeki palayla yolcu minibüsüne saldırdı! Kimse nedenini anlamadı 09:59 Elindeki palayla yolcu minibüsüne saldırdı! Kimse nedenini anlamadı
Eşi ve kumasıyla aynı evde yaşayan kadının söyledikleri Esra Erol'u şakına uğrattı: Beni adamlarla tanıştırdı ve hırsızlık yaptırdı 09:57 Eşi ve kumasıyla aynı evde yaşayan kadının söyledikleri Esra Erol'u şakına uğrattı: Beni adamlarla tanıştırdı ve hırsızlık yaptırdı Sergen Yalçın'a yaptığı hareket sonrası Balotelli'den açıklama: Beynimi göstermek zorundaydım 09:47 Sergen Yalçın'a yaptığı hareket sonrası Balotelli'den açıklama: Beynimi göstermek zorundaydım Arda Türkmen ve Melodi Erbirliler'in düğününde talihsiz kaza! Fenomen Sibil Çetinkaya, gelinliğin üstüne maytap düşürdü 08:57 Arda Türkmen ve Melodi Erbirliler'in düğününde talihsiz kaza! Fenomen Sibil Çetinkaya, gelinliğin üstüne maytap düşürdü
Cübbeli Ahmet'ten canlı yayına damga vuran sözler: Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin 08:10 Cübbeli Ahmet'ten canlı yayına damga vuran sözler: Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti 23:03 Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti

Son Dakika Haberleri
10:28 Kredi borçlarından dolayı yasal takibe düşen kişi sayısı yüzde 82 artarak 741 bin kişiye çıktı
10:19 Bafra Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde 3 bin yıllık kafatasında bulunan ameliyat izi, görenlerin ilgisini çekiyor
10:17 Galatasaray, yönetimdeki en kötü başlangıcı yaptı! Tam 48 yıl sonra deplasmanda Kayserispor'a maç kaybetti
09:59 Elindeki palayla yolcu minibüsüne saldırdı! Kimse nedenini anlamadı
09:57 Eşi ve kumasıyla aynı evde yaşayan kadının söyledikleri Esra Erol'u şakına uğrattı: Beni adamlarla tanıştırdı ve hırsızlık yaptırdı
09:54 Merkez Bankası'nın faiz kararı saat 14.00'da açıklanacak
09:51 Bakan Soylu, Hakkari'deki uyuşturucu operasyonunda 566 kilogram eroin ele geçirildiğini duyurdu
09:48 Son Dakika! MSB kaynakları: 5 generalin istifa ettiği haberleri gerçeği yansıtmıyor, 2 generalin emeklilik talepleri kabul edildi
09:47 Sergen Yalçın'a yaptığı hareket sonrası Balotelli'den açıklama: Beynimi göstermek zorundaydım
09:23 Fatih Terim'den Kayserili futbolcu İbrahim Akdağ'a olay sözler: Hayırdır, sen kimsin?
6 aylık veya 1 aylık bebeklere yanlışlıkla korona aşısı yapıldığını açıkladı, sosyal medya ayağa kalktı 6 aylık veya 1 aylık bebeklere yanlışlıkla korona aşısı yapıldığını açıkladı, sosyal medya ayağa kalktı         
10:33
Kredi borçlarından dolayı yasal takibe düşen kişi sayısı yüzde 82 artarak 741 bin kişiye çıktı Kredi borçlarından dolayı yasal takibe düşen kişi sayısı yüzde 82 artarak 741 bin kişiye çıktı         
10:28
Galatasaray, yönetimdeki en kötü başlangıcı yaptı! Tam 48 yıl sonra deplasmanda Kayserispor'a maç kaybetti Galatasaray, yönetimdeki en kötü başlangıcı yaptı! Tam 48 yıl sonra deplasmanda Kayserispor'a maç kaybetti         
10:17
Altıncı kez banlanan Twitch yayıncısı Indiefoxx nickli Jenelle, yayında gaz çıkardığı için partnerliği iptal edildi Altıncı kez banlanan Twitch yayıncısı Indiefoxx nickli Jenelle, yayında gaz çıkardığı için partnerliği iptal edildi         
09:58
Son Dakika! MSB kaynakları: 5 generalin istifa ettiği haberleri gerçeği yansıtmıyor, 2 generalin emeklilik talepleri kabul edildi Son Dakika! MSB kaynakları: 5 generalin istifa ettiği haberleri gerçeği yansıtmıyor, 2 generalin emeklilik talepleri kabul edildi         
09:49
Fatih Terim'den Kayserili futbolcu İbrahim Akdağ'a olay sözler: Hayırdır, sen kimsin? Fatih Terim'den Kayserili futbolcu İbrahim Akdağ'a olay sözler: Hayırdır, sen kimsin?         
09:24
Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher makamında şehit edilirken olaya müdahale etmeyip kaçan 40 polis hakkında soruşturma açıldı Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher makamında şehit edilirken olaya müdahale etmeyip kaçan 40 polis hakkında soruşturma açıldı         
08:46
Londra'da açacağı restoran için takipçilerinden destek isteyen Nusret, çıraklık fotoğrafını paylaştı Londra'da açacağı restoran için takipçilerinden destek isteyen Nusret, çıraklık fotoğrafını paylaştı         
07:36
Selçuk Yöntem izinsiz kullanılan Selçuk Yöntem izinsiz kullanılan "tost fotoğrafı" davasını kazandı         
19:15
Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi         
18:59
Danla Bilic'in sevgilisinin mesleği şaşırttı! Kendi alanının Danla Bilic'in sevgilisinin mesleği şaşırttı! Kendi alanının "İmparatoru" deniliyor         
18:53
Hakimin tutuklama kararını duyunca çıldırdı! Kendini 2. kattaki duruşma salonundan aşağı attı Hakimin tutuklama kararını duyunca çıldırdı! Kendini 2. kattaki duruşma salonundan aşağı attı         
17:19
Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör iddiaları reddetti Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör iddiaları reddetti         
17:17
Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi! Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 euro olarak açıklandı Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi! Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 euro olarak açıklandı         
15:31
16 yaşındaki gencin cansız bedeni ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu 16 yaşındaki gencin cansız bedeni ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu         
14:56
Genç kadının cinsel ilişki oyunu esnasında öldüğü iddia edildi Genç kadının cinsel ilişki oyunu esnasında öldüğü iddia edildi         
14:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2021 10:36:45. #1.12#
SON DAKİKA: Merkez Bankası'nın faiz kararı saat 14.00'da açıklanacak - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement