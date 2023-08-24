Merkez Bankası rezervleri 117 milyar doları aştı - Son Dakika

Merkez Bankası rezervleri 117 milyar doları aştı

Merkez Bankası rezervleri 117 milyar doları aştı
Son Güncelleme: 24.08.2023 14:59

Merkez Bankası, toplam rezervleri 757 milyon dolar artarak 117 milyar 76 milyon dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Rezervlerdeki artış üst üste 10. haftada da devam ederken, toplam rezervler 757 milyon artışla 117 milyar 76 milyon dolara çıktı.

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ 1 MİLYAR DOLARDAN FAZLA ARTTI

18 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 192 milyon dolar artışla 76 milyar 293 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 11 Ağustos'ta 75 milyar 101 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

ALTIN REZERVLERİ 435 MİLYON DOLAR AZALDI

Söz konusu dönemde altın rezervleri 435 milyon dolar azalarak 41 milyar 218 milyon dolardan 40 milyar 783 milyon dolara geriledi.

TOPLAM REZERVLER 117 MİLYAR DOLARI AŞTI

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 18 Ağustos haftasında bir önceki haftaya kıyasla 757 milyon dolar artışla 116 milyar 319 milyon dolardan 117 milyar 76 milyon dolara yükseldi.

REZERVLER 10 HAFTADIR YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR

Rezervlerdeki yukarı yönlü eğilim üst üste 10'uncu haftaya taşınırken, mayıs sonu itibarıyla 98,5 milyar dolar seviyesinde bulunan rezervler, 18 Ağustos itibarıyla 117,08 milyar dolar seviyesine çıktı. Böylece mayıs sonundan söz konusu tarihe kadar geçen sürede artış yaklaşık 18,6 milyar dolara ulaştı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
28.01.202238.57771.636110.214
25.02.202242.94470.200113.144
25.03.202242.39965.638108.037
29.04.202241.46765.398106.865
27.05.202241.61161.285102.897
24.06.202241.59460.342101.936
29.07.202240.16361.101101.263
26.08.202240.82470.823111.647
30.09.202238.99668.052107.048
28.10.202239.37774.804114.180
25.11.202242.83579.766122.601
30.12.202245.85182.904128.755
27.01.202350.93376.206127.139
24.02.202349.19071.980121.170
31.03.202352.17670.247122.423
28.04.202346.41368.471114.884
26.05.202341.93956.51998.458
27.06.202341.43267.155108.587
28.07.202341.42572.349113.774
04.08.202341.36274.229115.591
11.08.202341.21875.101116.319
18.08.202340.78376.293117.076
Kaynak: İHA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, Banka, Finans, Ekonomi, Son Dakika

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SON DAKİKA: Merkez Bankası rezervleri 117 milyar doları aştı - Son Dakika
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