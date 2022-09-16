Merkez Bankası'nın paylaştığı bilgilere göre, ev fiyatları temmuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 173,8 yükseldi - Son Dakika
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Merkez Bankası'nın paylaştığı bilgilere göre, ev fiyatları temmuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 173,8 yükseldi

16.09.2022 15:26

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı Konut Fiyat Endeksi verilerine göre, Türkiye genelinde konut fiyatları temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 8, bir önceki yılın aynı döneminde göre yüzde 173,8 arttı. Konut fiyatlarının yüzde 200,1 artış gösterdiği İstanbul'da ortalama bir konutun metrekare başı fiyatı temmuzda 22 bin 590 TL'ye çıktı. İşte detaylar...

Konut fiyatları temmuzda bir önceki aya göre yüzde 8, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 173,8, arttı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Temmuz 2022 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verilerini açıkladı.

REEL OLARAK YÜZDE 52,6 ORANINDA ARTTI

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan (KFE) temmuzda bir önceki aya göre 8, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 173,8 arttı. Konut fiyatları reel olarak ise yüzde 52,6 oranında arttı. Konut fiyatları haziranda yıllık bazda yüzde 160,6 artmıştı.

ORTALAMA KONUT FİYATI 1 MİLYON 393 BİN TL

Türkiye'de bir konutun metrekare başı fiyatı temmuzda13 bin 936 TL olarak gerçekleşti. Böylece 100 metrekarelik bir konutun fiyatı ülke genelinde ortalama 1 milyon 393 bin 600 TL oldu. Türkiye'de bir konutun metrekare başı fiyatı haziranda 13 bin 140 TL, 100 metrekarelik bir konutun fiyatı ülke genelinde ortalama 1 milyon 301 bin 400 TL olmuştu.

İSTANBUL'DA KONUT FİYATLARI BİR YILDA 3 KATINA ÇIKTI

İstanbul'da konut fiyatları temmuzda önceki yılın aynı ayına göre yüzde 200,1 artış gösterdi. Ankara'da bu artış yüzde 181, İzmir'de yüzde 162,2 seviyesinde oldu. Ülke genelinde en yüksek artış yüzde214,6 ile Antalya, Burdur, Isparta bölgesinde oldu.

İstanbul'da bir konutun metrekare başı fiyatı temmuzda 22 bin 590 TL'ye, Ankara'da 9 bin 944 TL'ye, İzmir'de 16 bin 231 TL'ye yükseldi. Böylece 100 metrekarelik bir konutun ortalama fiyatı İstanbul'da 2 milyon 259 bine, İzmir'de 1 milyon 621 bine, Ankara'da 994 bin 400 TL'ye yükseldi. İstanbul, Ankara ve İzmir'in konut fiyatları temmuzda aylık olarak sırasıyla yüzde 8,2, yüzde 8,4 ve yüzde 7 oranlarında arttı.

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Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası'nın paylaştığı bilgilere göre, ev fiyatları temmuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 173,8 yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merkez Bankası'nın paylaştığı bilgilere göre, ev fiyatları temmuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 173,8 yükseldi - Son Dakika
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