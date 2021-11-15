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Merkezini İngiltere'ye taşıma kararı alan enerji lideri Royal Dutch Shell ismini değiştiriyor - Son Dakika
BBC

Merkezini İngiltere'ye taşıma kararı alan enerji lideri Royal Dutch Shell ismini değiştiriyor

15.11.2021 20:35
Merkezini İngiltere'ye taşıma kararı alan enerji lideri Royal Dutch Shell ismini değiştiriyor

İngiliz-Hollanda ortaklı çok uluslu petrol ve doğal gaz şirketi Royal Dutch Shell, Hollanda'nın Lahey şehrindeki genel merkezini İngiltere'ye taşıyor. Bu gelişmeden sonra Royal Dutch isminden vazgeçecek olan şirket, değişiklikle birlikte "kraliyet" unvanını kaybedecek ve ticari faaliyetlerine sadece Shell adıyla devam edecek.

İngiltere- Hollanda ortaklığındaki enerji devi Royal Dutch Shell, isim değişikliğine giderek, tamamen İngiliz şirketi olmaya hazırlanıyor.

İNGİLTERE'YE TAŞINACAK

Şirket, bu değişikliği hissedarlarının onayına sunacak. Ardından Lahey'deki merkez yönetim ofisi ve üst düzey yöneticileri İngiltere'ye taşınacak.

HOLLANDA HÜKÜMETİ MEMNUN DEĞİL

Hollanda hükümeti, Shell'in aldığı bu karardan memnun değil. Enerji şirketine göre bu plan, özellikle satın almalar konusunda daha hızlı ve daha esnek çalışma koşullarının sağlamayı amaçlıyor.

KRALİYET UNVANINI KAYBEDECEK

Royal Dutch isminden vazgeçecek olan şirket, değişiklikle birlikte "kraliyet" unvanını kaybedecek ve ticari faaliyetlerini sadece Shell adıyla sürdürecek.

ÜST YÖNETİM HOLLANDA'DAN AYRILACAK

Shell, değişiklik sonrası Hollanda'da da varlığını sürdürmeye devam edecek. Ancak üst düzey yönetim İngiltere'ye taşınacak. Şirketin CEO'su başta olmak üzere diğer üst yönetim Hollanda'dan ayrılacak. Shell hisseleri Amsterdam, Londra ve New York borsalarında işlem görmeye devam edecek.

Şirketin yönetim kurulu başkanı (CEO) Ben van Beurden, Shell'in Hollanda'ya güçlü bir şekilde bağlı kalacağını söyledi. Beurden, birçok insan için zor olan bu değişikliğin, şirketin stratejisini hızlandırmak için gerekli olduğunu vurguladı. Beurden'a göre bu değişiklik, Shell'i daha hızlı ve daha sürdürülebilir hale getirmeye yardımcı olacak.

"TATSIZ BİR SÜRPRİZ"

Şirket, yeni plan konusunda Pazar günü Hollanda hükümetini bilgilendirdi. Hükümet, Shell'in İngiltere'ye taşınma kararını, "tatsız bir sürpriz" olarak değerlendirdi. Geçici hükümetin Ekonomi Bakanı Stef Blok, "Bu planın istihdam, önemli yatırım kararları ve sürdürülebilirlik üzerindeki sonuçları hakkında Shell'in üst yönetimiyle görüşme halindeyiz. Bunlar son derece önemli" dedi.

Daha önce de Hollanda-İngiltere ortaklığındaki Unilever, Rotterdam'daki merkezini Londra'ya taşıyarak, kağıt üzerinde İngiliz şirketine dönüşme kararı almıştı.

Merkezini İngiltere'ye taşıma kararı alan enerji lideri Royal Dutch Shell ismini değiştiriyor

Hollanda, England, Enerji, Shell, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkezini İngiltere'ye taşıma kararı alan enerji lideri Royal Dutch Shell ismini değiştiriyor - Son Dakika Ekonomi

BBC

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SON DAKİKA: Merkezini İngiltere'ye taşıma kararı alan enerji lideri Royal Dutch Shell ismini değiştiriyor - Son Dakika
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