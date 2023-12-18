 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mersin Barış Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projesi - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin Barış Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projesi

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde, Barış Mahallesi'nde yürütülen kentsel dönüşüm projesinde ilk anahtarların 2024'te teslim edilmesi hedefleniyor. Toplamda 415 konut ve 50 dükkanın yer alacağı projede çalışmalar devam ediyor. Proje kapsamında vatandaşların yüzde 91'i ile anlaşma sağlandı ve diğer mahallelerde de benzer projelerin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Mersin Barış Mahallesi\'nde kentsel dönüşüm projesi
18.12.2023 - 12:21,
Abone Ol

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Barış Mahallesi'nde, inşaat çalışmalarında yüzde 65'i tamamlanan 415 konut ve 50 dükkanlık yerinde kentsel dönüşüm projesinde ilk anahtarların 2024'te teslimi hedefleniyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) Akdeniz Belediyesinin desteğiyle 35 dönümlük alanda uygulanan projede çalışmalar devam ediyor.

Barış Mahallesi'nin depreme dayanıklı hale getirilmesi hedefiyle 2021'de başlayan projede, 30 blokta 3+1 ve 2+1 oturumlu 415 konut, 50 dükkan, cami, kreş, ticaret merkezi ile kültür evi yer alıyor.

Kaba inşaatları tamamlanan bloklarda dış cephe işlemleri ile dairelerin ince işçiliklerinin sürdürüldüğü projede, ticaret merkezi ve kültür evinin de yapımına başlandı.

Vatandaşların yüzde 91'i ile anlaşma sağlandı

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, yaptığı açıklamada, vatandaşların modern ve güvenli yapılara kavuşması için çaba gösterdiklerini söyledi.

İlçede ilk olarak Çay Mahallesi'nde uygulanan 416 konutluk yerinde kentsel dönüşüm projesinde vatandaşların yeni evlerine kavuştuğunu anımsatan Gültak, burada 330 konut daha inşa edilmesi için hazırladıkları projenin ilgili kurumlarca kabul edildiğini anlattı.

Gültak, Barış Mahallesi'ndeki çalışmalarda da önemli gelişme sağlandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Projede konutların yanı sıra iş yeri, cami, kreş ve yeşil alan gibi donatılar olacak. Şu anda çalışmalar hızla devam ediyor. Burada çok sayıda blokta kaba inşaat tamamlandı, 3-4 blok dışında hepsinin temeli atıldı. İnşaat çalışmalarının yüzde 65'i tamamlandı. Anahtar teslimini 2024'ün Haziran veya Temmuz ayında yapmayı planlıyoruz."

Hak sahiplerinin yüzde 91'i ile anlaşma sağladıklarını dile getiren Gültak, yerinde kentsel dönüşümü en az 5 mahallede daha hayata geçirmek istediklerini vurguladı.

Gültak, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin, kentsel dönüşümün önemini gösterdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Proje bittikten sonra talep gelen mahallelerimiz için de çalışmaları hızlandıracağız. Buralar yalıtımı, sosyal donatıları ve güvenliği olmayan mahallelerdi. Yaşadığınız ev güvenilir değilse yerle bir oluyor. 6 Şubat'ta yaşanan depremler bunu gösterdi. Deprem bölgesinde TOKİ'nin yaptığı evler ayakta kaldı. Bu da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın ne kadar sağlam işler yaptığının göstergesi. Kentsel dönüşümle yapılar, özellikle kadın, genç ve çocukların rahatça yaşayabilecekleri alanlara dönüşüyor. Bu tür projeleri önemsiyoruz."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Akdeniz, Mersin, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mersin Barış Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projesi - Son Dakika


13:14
ÖTV zammı yolda! En ucuz sigara 51,5 TL olacak ÖTV zammı yolda! En ucuz sigara 51,5 TL olacak
12:55
Hakkarigücü forması giyen kadın futbolcu Altın Top ödülünü kazandı Hakkarigücü forması giyen kadın futbolcu Altın Top ödülünü kazandı
12:33
Halil Umut Meler görev aldı mı? Süper Lig'in 17. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu Halil Umut Meler görev aldı mı? Süper Lig'in 17. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
12:31
Dün geceki sarsıntı büyük İstanbul depremini tetikler mi? Kandilli'den açıklama var Dün geceki sarsıntı büyük İstanbul depremini tetikler mi? Kandilli'den açıklama var
12:08
Ahmet Kural, Murat Cemcir'le küslüğüyle ilgili konuştu: Birbirimize kırgınız Ahmet Kural, Murat Cemcir'le küslüğüyle ilgili konuştu: Birbirimize kırgınız
11:40
Başıboş köpeklerin son kurbanı flamingolar oldu Başıboş köpeklerin son kurbanı flamingolar oldu
11:31
İran'da akaryakıt istasyonlarına siber saldırı İran'da akaryakıt istasyonlarına siber saldırı
11:26
Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor

Son Dakika
13:14 ÖTV zammı yolda! En ucuz sigara 51,5 TL olacak
12:55 Hakkarigücü forması giyen kadın futbolcu Altın Top ödülünü kazandı
12:33 Halil Umut Meler görev aldı mı? Süper Lig'in 17. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
12:31 Dün geceki sarsıntı büyük İstanbul depremini tetikler mi? Kandilli'den açıklama var
12:08 Ahmet Kural, Murat Cemcir'le küslüğüyle ilgili konuştu: Birbirimize kırgınız
11:40 Başıboş köpeklerin son kurbanı flamingolar oldu
11:31 İran'da akaryakıt istasyonlarına siber saldırı
11:26 Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor
11:22 Haftaya yükselişle başlayan dolar 29,06'dan işlem görüyor
11:24 Irak'ta 10 yıl aradan sonra düzenlenen ilk yerel seçimler için oy verme işlemi başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 13:43:28. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin Barış Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement