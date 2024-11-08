Mersin\'de Geleneksel Gıdalar Sempozyumu Başladı

Ekonomi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), TMMOB Gıda Mühendisleri Odası ve TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası iş birliğinde düzenlenen 6. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu başladı. Toros Üniversitesi ev sahipliğinde geleneksel gıdaları yaşatmak, korumak ve geleceğe taşımak amacıyla düzenlenen sempozyum, bu yıl 'Gelenekten Geleceğe: Gıda Mirasımızın Korunması' temasıyla gerçekleştiriliyor.

Geleneksel gıdaların korunması, geliştirilmesi, ticarileştirilmesi, geçmişten alınan bilgi ve deneyimlerle geleneksel gıdaların kendine has özelliklerini koruyarak güncel teknolojilerle harmanlanıp daha rekabetçi hale getirilmesi ve sürdürülebilir uygulamalarla birleştirilmesi konularında bilgi alışverişi ve iş birliği fırsatları sunmayı hedefleyen sempozyuma, Toros Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Arıöz, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu, Mersin İl Tarım Orman Müdürü Erdem Karadağ, STK ve oda temsilcileri, akademisyenler ile öğrenciler katıldı.

Sempozyum kapsamında katılımcılarla; geleneksel gıdalara dair bilimsel araştırmalar, sürdürülebilirlik örnekleri ve kültürel mirasın korunması gibi çeşitli konularda bilgi ve deneyim paylaşımı yapılıyor. Geleneksel gıdaların geleceği, inovasyon ve teknoloji ile entegrasyonu, sürdürülebilir gıda üretim yöntemleri, coğrafi işaretli ürünler, geleneksel gıdaların kültürel öneminin yanı sıra, ekonomik değerini artırma ve global pazarlarda rekabet edebilirliğini sağlamak gibi birçok konuda bilimsel sunumların ve panellerin yer alacağı sempozyum, 3 gün boyunca devam edecek. Sempozyumda bilim insanları tarafından 48 sözlü, 30 poster bildiri olmak üzere, toplam 78 akademik çalışma sunulacak.

"İş birliklerine önem veriyoruz"

Toros Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Arıöz, iş birliklerine önem verdiklerini belirterek, "Bugün düzenlediğimiz sempozyumun altında, elde ettiğimiz başarılar yatıyor. 3 gün boyunca güzel bir sempozyum gerçekleştireceğiz. Kente ilk defa gelenlere de, Mersin'imizi güzel bir şekilde tanıtmak istiyoruz" diye konuştu.

"Projelerin sürdürülebilir olmasına dikkat ediyoruz"

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu, Büyükşehir Belediyesinin 2019'dan bu yana geleneksel gıdalarla ilgili yaptığı çalışmaları anlattı. Şahutoğlu, "Yaptığımız her çalışmayı, sofradan son tüketiciye gelecek şekilde planlıyoruz. Projelerin sürdürülebilir olmasına dikkat ediyoruz. Atalık tohumu destekliyoruz. Ama atalık tohumu desteklerken tohum üretimine de katkı sunuyoruz. Üreticilerimizle buluşuyor, atalık tohumu üretmelerini sağlıyoruz. Sonra da bu üreticilerimizle anlaşma yapıyoruz. Hem üreticiyi destekliyoruz, hem de tüketicinin güvenilir gıdaya aynı zamanda geleneksel gıdaya erişimine destek sağlamış oluyoruz" dedi.

"Mersin'de 24 adet coğrafi işaretli ürünümüz var"

Coğrafi işaretli ürünleri önemsediklerini dile getiren Şahutoğlu, "Mersin'de 24 adet coğrafi işaretli ürünümüz var. Bizler geçen sene Gülnar'ın Kişniş Üzümü'nün coğrafi işaretini almıştık. Bu sene de Mersinden Kadın Kooperatifi ortaklığıyla, Kan Portakalı'nın coğrafi işaretini aldık. Amacımız geleneksel gıdaları desteklemek. Mersin gibi, deniz seviyesinden 3 bin rakıma kadar tarımın yapıldığı, 86 farklı ürünün yetiştiği, birçok ürünün birincilik elde ettiği, 30'a yakın ürünün de Türkiye üretiminde ilk 5'te olduğu bir kentte tarımı desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

'Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim Projesi'nin detaylarını paylaşan Şahutoğlu, küçük aile işletmelerinin tarımsal üretimine destek olan fide-fidan, sulama borusu ile makine ekipman desteklerini anlattı. Bölgeye özgü ürünleri çeşitli etkinliklerle hem Türkiye'ye, hem de dünyaya tanıttıklarını belirten Şahutoğlu, tarımın her noktasında üreticilerle beraber, omuz omuza yürüdüklerini kaydetti.

"Genç neslin geleneksel gıdaya bakış açısı biraz dar kaldı"

Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ da son yıllarda vatandaşların geleneksel gıdaya önem verdiğini, fakat genç neslin geleneksel gıdaya bakış açısının biraz dar kaldığını ifade etti. Karadağ, "Geleneksel gıdaları, kültürümüzü aktarmada ciddi öneme sahip köprüler olarak görüyorum. Geleneksel gıdaları biz yaşatacağız, biz üreteceğiz" dedi.

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Üzümcü ise geleneksel gıdaların kültürel mirasın en önemli parçalarından biri olduğunu ifade etti. Üzümcü, "Geleneksel gıdalar yerel üreticiler için istihdam kaynağı sağlarken, bölgesel kalkınmaya ve kırsal ekonomiye de katkıları bulunmaktadır" diye konuştu.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Baki Remzi Suiçmez de gıda üretim alanlarının ciddi tehdit altında olduğunu belirtti. Suiçmez, "Üretim olmadan tüketim olmaz. Gıda olmazsa yaşam da olmaz. Geleneksel gıdalar, olmazsa olmazımız" dedi. - MERSİN