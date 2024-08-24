Mersin\'de Ejder Meyvesi Hasadı Başladı

Ekonomi

Mersin'in Silifke ilçesinde tropik meyve olan ve ejder meyvesi olarak da bilinen pitaya bahçelerinde hasat başladı.

Akdeniz iklimi nedeniyle bir çok tropikal ürünün üretildiği Mersin'de ejder meyvesi de dikkat çekiyor. Türkiye genelinde bin 200, Mersin genelinde 150 dönüm arazide üretimi yapılan ejder meyvesi iç piyasanın yanı sıra ihracata da gidiyor. Kentte 7 yıl önce örtü altında üretimine başlanan meyveler, kilogramı 120-130 TL'den alıcı buluyor. Rusya ve Almanya başta olmak üzere, Hollanda, Bulgaristan, Irak ve Dubai gibi ülkeler ihraç edilen meyveler sabahın erken saatlerinde tarım işçileri tarafından toplanarak sandıklara istifleniyor. Ejder meyvesinin dönümünden bahçenin bakımı ve iklim şartlarına göre 3 tona kadar ürün hasat ediliyor.

Silifke'de ilk olarak Çeltikçi Mahallesinde 3 dönüm örtü altı ejder meyvesi bahçesini kurduğunu belirten Üretici Feza Önal, "7 Yıldır ejder meyvesi üretimi yapıyorum. Silifke'de 3 dönümle başladığımız ejder meyvesi üretiminde 35 dönüme ulaştık. Elimizden geldiğinde kaliteli ve organik bir ürün yetiştirmeye çalışıyoruz. Çünkü müşterilerimizde bunu tercih ediyor. Üretimden mutluyuz. Gittikçe de potansiyelimiz ve rekoltemiz yükseliyor. Alıcı konusunda çok büyük sorun yaşamıyoruz. Ürünümüzü kaliteli ürettiğimiz zaman direk ihracatçılara veriyoruz. İkinci malları ise iç piyasaya sürüyoruz" dedi.

Genelde kırmızılar iç piyasaya, beyazlar ihracata gidiyor

Kırmızı ve beyaz olmak üzere iki çeşit meyve ürettiklerini ifade eden Önal, "Kırmızı ejder meyvesi biraz erken olgunlaşıyor ve daha çok iç piyasaya hükmediyor. Daha sonra beyaz serileri geliyor. Onları da daha çok ihracata gönderiyoruz. Ürünün hasat dönemi Ağustos ayında başlıyor ve Kasım ayı sonuna kadar devam ediyor. Şuanda piyasada 120 TL'den alıcı buluyor ama beklentimiz 150-160 lira. Dönümünden 2 yaşından sonra 500 kilodan başlayıp 3 tona kadar meyve çıkabiliyor. Ejder meyvesinin ağacı kaktüsgillerden olup, iyi bakıldığı zaman 25 ile 35 yıl arasında meyve verebiliyor" diye konuştu.

Ejder meyvesinin Türkiye'de denenmesinin 12 yıl öncesine dayandığına dikkat çeken Önal, 6-7 yıldır ülke genelinde çoğaldıklarını ve ticari anlam kazanmaya başladıklarını kaydetti.

Öğretmenlikten emekli olduktan sonra kurduğu örtü altında ejder meyvesi ürettiğini aktaran Taner Yılmaz ise "3. yılımızda ürünümüz çok bol. Fiyatlarımız da birinci sınıf ürünler 12-130 liradan başlıyor. Günümüz şartlarında fiyatlarımız ilk 2 seneye göre çok düşük. Daha da arttırılması için uğraşıyoruz. 2 dönümlük seramdan bu yıl dönüm başına 3 ton ürün hasat etmeyi düşünüyorum. Bu meyvenin ağacına iyi bakarsan 25-35 yıl arası ömrü oluyor. İyi bakarsak her yıl ürünümüz beklide katlayarak artacak" ifadelerini kullandı. - MERSİN