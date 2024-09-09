Mersin'de Elektronik İlan Sistemi Başlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Mersin'de Elektronik İlan Sistemi Başlıyor

Mersin\'de Elektronik İlan Sistemi Başlıyor

Mersin'de emlakçılar, gayrimenkul sektöründe 15 Eylül'de uygulamaya başlanacak olan 'Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nin detayları hakkında bilgilendirildi. Ticaret Bakanlığı ve Vergi Dairesi temsilcileri tarafından yapılan toplantıda, sektördeki güncel gelişmeler ve vergilendirme mevzuatı da ele alındı.

09.09.2024 14:49
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Mersin'de emlakçılar, gayrimenkul sektöründe 15 Eylül'de uygulamaya başlanacak olup sektöre önemli yenilikler getirecek olan 'Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nin detayları hakkında bilgilendirildi.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 39 No'lu Emlak ve Destek Faaliyetleri Meslek Komitesi, üyelerini güncel gelişmeler konusunda bilgilendirmeye devam ediyor. Bu çerçevede 15 Eylül itibariyle devreye alınacak olan 'Gayrimenkul Sektöründe Elektronik İlan Doğrulama Sistemi ve Güncel Vergilendirme Mevzuatı Bilgilendirme Toplantısı' düzenledi. Toplantıya MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, Meclis Başkanı Hamit İzol, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Özdamar, Mersin Ticaret İl Müdürü Ferhat Sümer ile sektör temsilcileri katıldı.

Toplantıda Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Sektörel Ticaret ve Taşınır Rehni Dairesi Başkanı Erdem Karaman ile Gelir İdaresi Başkanlığı Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı Usul Müdürü Emrullah Aslan katılımcıları bilgilendirdi.

Toplantının açılışında konuşan MTSO 39 No'lu Meslek Komitesi Başkanı Ümit Utku Mete, yönetmeliğin detaylarını öğrenmek için bir araya geldiklerini belirterek, "Bundan sonrasında sektör adına bize de önemli görevler düşüyor. Mevzuata hakim olmamız önemli. Gelişmeleri takip ederek kendimize de mesleğe de büyük değer katarız" dedi.

"Güvenirliği sağlayacak bir sistem geliyor"

Gayrimenkulün Türkiye için de Mersin özelinde de çok önemli bir sektör olduğunu dile getiren MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır ise "Her sektör olduğu gibi emlak sektörü de inişli çıkışlı zor zamanlardan geçiyor. Ancak hepimiz biliyoruz ki bu süreci kendisini geliştirip yenileyerek değerlendirenler böylesi dönemleri güçlenerek atlatır. Bu noktada 39 No'lu Komitemizin güzel çalışmaları var. Bu toplantı da onlardan biri. Ticaret Bakanlığımızın ve Vergi Dairesi'nin temsilcileri burada. Elektronik ilanla yetkilendirme konusunda önemli bilgiler paylaşılacak. Güvenirliği sağlayacak bir sistem. Ticaretin doğru insanların eliyle yapılmasına imkan sağlayacak bir düzen. Emeği geçenleri kutluyorum" ifadelerini kullandı.

"Kurallara uyulmazsa yüksek cezalarla karşılaşılabilir"

Vergi Dairesi Başkanlığından Emrullah Aslan da 'Emlak Komisyonculuğunun Vergilendirilmesi' konulu sunum gerçekleştirdi. Özellikle yapılan değişikliklerle artan cezalara değinen Aslan, katılımcıları hangi konulara dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyardı. Önümüzdeki süreçte gayrimenkul sahiplerinin gayrimenkullerini kiraya vermesiyle ilgili bir vergiyle karşılaşacağını bildiren Aslan, kiraların banka kanalıyla ödenmesi gerektiğini söyledi. Bu sayede gayrimenkul kiralamalarında hem alıcı hem satıcının belirleneceğini, bu uygulamayla Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın veri tabanı oluşturduğunu kaydeden Aslan, "Kira geliri vergilendirmesiyle ilgili bir veri tabanı oluşacak. Ardından hızlıca beyana dönüştürüp kiralar vergilendirilecek" diye konuştu. İşyerlerinde mutlaka firmaların kendilerine ait pos cihazı bulundurması gerekliliğine de dikkat çeken Aslan, "Başka bir firmaya ait pos cihazı kullanmamalısınız ya da pos cihazınızı başka işler için kullanmamalısınız. 2025'ten sonra yapılan tüm transferler takip edilip pos cihazlarındaki ödemelerle karşılaştırılacak. Hesap, iban ve pos cihazı aynı kişiye ait olmazsa sıkıntı yaşayabilirsiniz" şeklinde konuştu.

"Hedef, 1 Ocak 2025'te sistemi tam olarak devreye almak"

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Sektörel Ticaret ve Taşınır Rehni Dairesi Başkanı Erdem Karaman ise elektronik ilan doğrulama sistemi hakkında bilgi verdi. Sahte ilanların önüne geçmek adına böylesi bir uygulamaya geçileceğini aktaran Karaman, "2023 yılı 31 Ağustos'unda yapılan yönetmelik değişikliğiyle ilan vermeye yetkili kişiler kısıtlanmıştı. Buna göre ilan girişlerini taşınmazın sahibi, birinci derece yakını ya da yetkilendirdiği, bakanlık tarafından yetki belgesine sahip emlak işletmeleri yapabilecek denildi" hatırlatmasını yaptı.

Şu anda da ilan verecek kişilerin ilan girişini yapabilmesi için ilan doğrulama sistemi ismiyle bir yazılım oluşturulduğunu bildiren Karaman, e-devlet üzerinden açılacak yetkilendirme ekranı üzerinden işlem yapılacağını dile getirerek ekran üzerinden işlemlerin nasıl yürütüleceğini anlattı. Yetki ekranının 15 Eylül'de açılacağını ifade eden Karaman, "Ancak yılsonuna kadar bir geçiş süreci öngörülüyor. Sorgu çalışacak ama sorgu olumsuz dönse de yılsonuna kadar ilan verilebilecek. Bu bir alışma süreci. Hedef, 1 Ocak 2025 itibariyle yetki olmazsa ilan verilmemesine yönelik sistemin tam olarak devreye alınması" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Mersin'de Elektronik İlan Sistemi Başlıyor - Son Dakika

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