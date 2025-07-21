Mersin'de Enerji Yaz Okulu Başladı

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ve TÜBİTAK işbirliğiyle düzenlenen "Alternatif Enerji Kaynakları ve Enerjinin Geleceği Yaz Okulu" Mersin Üniversitesi'nde başladı.

Akademiden yapılan açıklamaya göre, 5 gün sürecek olan yaz okulu programının açılışına Mersin Valisi Atilla Toros, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın ve Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar da katıldı.

Şeker, burada yaptığı konuşmada, enerjinin barışı ve ülkeler arası güvenlik rekabetini etkileyen önemli unsur olduğunu belirterek, dünyadaki çatışma ve gerginliklerin arka planında genellikle enerji sorununun ve krizinin bulunduğuna dikkati çekti.

Çatı konumundaki bilimsel kuruluşlarda, dünya liderlerine yönelik yürütülen uyarı mahiyetindeki deklarasyonların yazıldığı toplantılara kendilerinin de paydaş olarak yer aldıklarını ifade eden Şeker, bu platformlarda Türkiye'nin düşünce ve görüşlerini yansıttıklarını bildirdi.

Şeker, katıldıkları toplantılara da değinerek, şunları kaydetti:

"Toplantılardaki konu başlıklarının genellikle ortak paydası enerji tüketimi, alternatif enerji kaynakları, enerji güvenliği. Ama bunların her birinin sonunda geldiği nokta insanlığın geleceği. İnsanoğlunun enerjiyi yeterli düzeyde kullanabilmek için savaşlar yapıp insan sayısını azaltmayı düşünecek kadar vahşileştiğini de görüyoruz. Dolayısıyla Ukrayna Savaşı'nda, Gazze sürecinde ve Orta Doğu'da ateş çemberinin arka planındaki enerji savaşını görmek zor değil."

"Alternatif Enerji Kaynakları ve Enerjinin Geleceği Yaz Okulu" programında özellikle doktora düzeyindeki çalışmalarıyla bu konulara eğilmiş olan deprem bölgesinden bilim insanlarını tercih ettiklerine dikkati çeken Şeker, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığı yüzde 85'lerden yüzde 68'lere kadar indi. Ancak hala 120 milyar dolarlar seviyelerinde ödeme yapıyoruz ve bağımlılığımız hala sürüyor. Ülkemize her ölçekte katkı yapmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda, temiz kömür teknolojileri, doğal gaz-yenilenebilir enerji kaynakları, alternatif yakıtlar, yapay zekanın enerjideki rolünü ele aldık, pek çok çalıştay düzenledik. Yaz okullarının çalışmalarımız arasında önemli bir yeri var. Bu programla da katılımcılarımızın bir nevi ufkunu açmak ve bilgi kazanımlarını sağlamak için bir aradayız."

Yaz okulu hakkında

TÜBA ve TÜBİTAK işbirliğinde hazırlanan yaz okulu programında yenilenebilir enerji, enerji politikaları, hidrojen ve diğer alternatif yakıtlar, iklim değişikliği, enerji sistemlerinin çevresel etkileri ve yapay zeka uygulamaları gibi konular ele alınacak.

Yaz okulunda, 24 farklı üniversiteden yenilenebilir enerji kaynakları, alternatif yakıtlar, nükleer enerji, hidrojen enerjisi, karbonsuzlaştırma ve enerji yönetimi konularında doktora yapan veya üç yıl içerisinde doktorasını tamamlayan 54 nitelikli öğrenciye eğitim verilecek.