Mersin'de Enerji Yaz Okulu Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Mersin'de Enerji Yaz Okulu Başladı

21.07.2025 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜBA ve TÜBİTAK işbirliğiyle düzenlenen yaz okulu, alternatif enerji kaynaklarına odaklanıyor.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ve TÜBİTAK işbirliğiyle düzenlenen "Alternatif Enerji Kaynakları ve Enerjinin Geleceği Yaz Okulu" Mersin Üniversitesi'nde başladı.

Akademiden yapılan açıklamaya göre, 5 gün sürecek olan yaz okulu programının açılışına Mersin Valisi Atilla Toros, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın ve Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar da katıldı.

Şeker, burada yaptığı konuşmada, enerjinin barışı ve ülkeler arası güvenlik rekabetini etkileyen önemli unsur olduğunu belirterek, dünyadaki çatışma ve gerginliklerin arka planında genellikle enerji sorununun ve krizinin bulunduğuna dikkati çekti.

Çatı konumundaki bilimsel kuruluşlarda, dünya liderlerine yönelik yürütülen uyarı mahiyetindeki deklarasyonların yazıldığı toplantılara kendilerinin de paydaş olarak yer aldıklarını ifade eden Şeker, bu platformlarda Türkiye'nin düşünce ve görüşlerini yansıttıklarını bildirdi.

Şeker, katıldıkları toplantılara da değinerek, şunları kaydetti:

"Toplantılardaki konu başlıklarının genellikle ortak paydası enerji tüketimi, alternatif enerji kaynakları, enerji güvenliği. Ama bunların her birinin sonunda geldiği nokta insanlığın geleceği. İnsanoğlunun enerjiyi yeterli düzeyde kullanabilmek için savaşlar yapıp insan sayısını azaltmayı düşünecek kadar vahşileştiğini de görüyoruz. Dolayısıyla Ukrayna Savaşı'nda, Gazze sürecinde ve Orta Doğu'da ateş çemberinin arka planındaki enerji savaşını görmek zor değil."

"Alternatif Enerji Kaynakları ve Enerjinin Geleceği Yaz Okulu" programında özellikle doktora düzeyindeki çalışmalarıyla bu konulara eğilmiş olan deprem bölgesinden bilim insanlarını tercih ettiklerine dikkati çeken Şeker, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığı yüzde 85'lerden yüzde 68'lere kadar indi. Ancak hala 120 milyar dolarlar seviyelerinde ödeme yapıyoruz ve bağımlılığımız hala sürüyor. Ülkemize her ölçekte katkı yapmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda, temiz kömür teknolojileri, doğal gaz-yenilenebilir enerji kaynakları, alternatif yakıtlar, yapay zekanın enerjideki rolünü ele aldık, pek çok çalıştay düzenledik. Yaz okullarının çalışmalarımız arasında önemli bir yeri var. Bu programla da katılımcılarımızın bir nevi ufkunu açmak ve bilgi kazanımlarını sağlamak için bir aradayız."

Yaz okulu hakkında

TÜBA ve TÜBİTAK işbirliğinde hazırlanan yaz okulu programında yenilenebilir enerji, enerji politikaları, hidrojen ve diğer alternatif yakıtlar, iklim değişikliği, enerji sistemlerinin çevresel etkileri ve yapay zeka uygulamaları gibi konular ele alınacak.

Yaz okulunda, 24 farklı üniversiteden yenilenebilir enerji kaynakları, alternatif yakıtlar, nükleer enerji, hidrojen enerjisi, karbonsuzlaştırma ve enerji yönetimi konularında doktora yapan veya üç yıl içerisinde doktorasını tamamlayan 54 nitelikli öğrenciye eğitim verilecek.

Kaynak: AA

Mersin Üniversitesi, Tübitak, Türkiye, Ekonomi, Eğitim, Sağlık, Mersin, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mersin'de Enerji Yaz Okulu Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzonspor hazırlık maçında gol oldu yağdı Trabzonspor hazırlık maçında gol oldu yağdı
Dünyaca ünlü yıldız şaşkına döndü: Galatasaray’a gitmesi inanılmaz Dünyaca ünlü yıldız şaşkına döndü: Galatasaray'a gitmesi inanılmaz
Dışişleri Bakanı Fidan’dan kritik temaslar Gündemde Suriye var Dışişleri Bakanı Fidan'dan kritik temaslar! Gündemde Suriye var
Milli atlet Dilek Koçak, 23 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu Milli atlet Dilek Koçak, 23 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu
Real Madridli eski yıldızdan Arda için olay sözler: Arda’ya güvenmek intihar Real Madridli eski yıldızdan Arda için olay sözler: Arda'ya güvenmek intihar
Eşine kızıp çatıya çıktı, ekiplere köşe kapmaca oynattı Eşine kızıp çatıya çıktı, ekiplere köşe kapmaca oynattı
Yeni transferlerini helikopterle sahaya indirdiler Tanıdık bir isim de var Yeni transferlerini helikopterle sahaya indirdiler! Tanıdık bir isim de var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs’ta federasyon modeline dayanan BM parametreleriyle vakit kaybedemeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'ta federasyon modeline dayanan BM parametreleriyle vakit kaybedemeyiz
Fatih Tekke yeni yıldızını resmen duyurdu: Hayırlı olsun Fatih Tekke yeni yıldızını resmen duyurdu: Hayırlı olsun
Sakarya’da orman yangını Bir mahalle tahliye edildi Sakarya'da orman yangını! Bir mahalle tahliye edildi
A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Milletler Ligi Finalleri kadrosu belli oldu A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi Finalleri kadrosu belli oldu

15:12
Bangladeş’te savaş uçağı okul kampüsüne düştü: En az 18 kişi hayatını kaybetti
Bangladeş'te savaş uçağı okul kampüsüne düştü: En az 18 kişi hayatını kaybetti
15:09
Soruşturma açılan 29 kişi kim Bakan Tekin “Aralarında polisler de var“ diyerek açıkladı
Soruşturma açılan 29 kişi kim? Bakan Tekin "Aralarında polisler de var" diyerek açıkladı
14:26
Altan Öymen’in cenaze törenine damga vuran görüntü
Altan Öymen'in cenaze törenine damga vuran görüntü
14:09
Camide komşusunun boğazını kesen caninin ifadesi en az olay kadar vahim
Camide komşusunun boğazını kesen caninin ifadesi en az olay kadar vahim
13:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan süreç mesajı: İmralı her türlü desteği veriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan süreç mesajı: İmralı her türlü desteği veriyor
22:05
Galatasaray’da uçak kalkmıyor Transfer iptal
Galatasaray'da uçak kalkmıyor! Transfer iptal
21:52
Kerem Aktürkoğlu’nun Süper Lig’e dönmek için tek şartı var
Kerem Aktürkoğlu'nun Süper Lig'e dönmek için tek şartı var
21:52
Eskort dolandırıcılığına ikinci dalga operasyonu: 9 tutuklama
Eskort dolandırıcılığına ikinci dalga operasyonu: 9 tutuklama
21:39
Tolunay Kafkas, Fenerbahçe’nin transfer etmesi gereken 2 yıldızı açık açık söyledi
Tolunay Kafkas, Fenerbahçe'nin transfer etmesi gereken 2 yıldızı açık açık söyledi
21:31
Liverpool’dan rekor transfer
Liverpool'dan rekor transfer
21:19
Beylikdüzü’ndeki alışveriş merkezinde asma tavan çöktü 1 kişi yaralandı
Beylikdüzü'ndeki alışveriş merkezinde asma tavan çöktü! 1 kişi yaralandı
21:03
Beyaz Saray’dan Netanyahu yorumu: Deli gibi davranıyor, sürekli her şeyi bombalıyor
Beyaz Saray'dan Netanyahu yorumu: Deli gibi davranıyor, sürekli her şeyi bombalıyor
20:51
Fenerbahçe stadı önünde el hareketi yaptı Uyaran güvenlik görevlisini arabayla metrelerce sürükledi
Fenerbahçe stadı önünde el hareketi yaptı! Uyaran güvenlik görevlisini arabayla metrelerce sürükledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2025 16:27:30. #7.13#
SON DAKİKA: Mersin'de Enerji Yaz Okulu Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.