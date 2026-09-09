Mersin\'de Gürdeniz: Kent, Doğu Akdeniz\'in amiral gemisi

Türkiye-AB İş Diyaloğu II (TEBD II) Projesi kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Eurochambres iş birliğinde düzenlenen 'Mersin Mavi Ekonomi Çalıştayı: Sürdürülebilir Denizcilik Geleceğinin Şekillendirilmesi' etkinliğinde, kentin denizcilik potansiyeli, mavi ekonomi ve sürdürülebilir denizcilik konuları ele alındı.

Mersin Deniz Ticaret Odası (MDTO) ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştayın açılış konuşmalarını MDTO Genel Sekreteri Fuat Gedik ile etkinliğin onur konuğu Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz yaptı.

Gürdeniz, konuşmasında Mersin'in Doğu Akdeniz açısından stratejik önemine dikkat çekerek, "Türk deniz jeopolitiğinin Doğu Akdeniz'deki amiral gemisi Mersin'dir" dedi. Mersin'in taşıdığı sorumluluğun başka bir şehre verilemeyeceğini belirten Gürdeniz, Akdeniz'in coğrafi ve stratejik öneminin değişmediğini ifade etti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Mersin'e sahip çıkın" vizyonuna atıfta bulunan Gürdeniz, kentin Doğu Akdeniz'deki jeopolitik ve Mavi Vatan mücadelesinin en kritik merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

"Mersin'in denizcilik potansiyeli daha fazla değerlendirilmeli"

Denizlerin yalnızca ekolojik açıdan değil, ekonomik açıdan da önemli bir potansiyel taşıdığına dikkat çeken Gürdeniz, biyolojik çeşitlilik ve balıkçılık gibi alanların yanı sıra denizcilik sektöründeki fırsatlardan daha fazla yararlanılması gerektiğini kaydetti.

Mersin'de gelişmiş bir gemi inşa sanayisi ve turizm altyapısı bulunduğunu belirten Gürdeniz, buna karşın deniz yolculuğunu geliştirecek yolcu gemisi altyapısının bulunmamasının önemli bir eksiklik olduğunu dile getirdi.

Akdeniz çanağında 100 bin tonluk tankerlerin bakım ve onarımını gerçekleştirebilecek büyük ölçekli bir tersaneye ihtiyaç bulunduğunu da belirten Gürdeniz, artan jeopolitik riskler ve lojistik koridorlar arasındaki rekabete dikkat çekti.

Olası kriz ve acil durumlarda hasar gören gemilerin bakım ve onarımlarının yapılabilmesi için gerekli altyapının oluşturulması gerektiğini ifade eden Gürdeniz, Mersin'in bu konuda inisiyatif alması ve ortak çalışmalar yürütmesi gerektiğini söyledi.

Gürdeniz, Mersin'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin denizcileşmesine de öncülük edebileceğini belirterek, üniversiteleri, limanı, Toros geçitleri ve lojistik altyapısıyla kentin olası krizlere hazırlık konusunda önemli bir merkez olduğunu kaydetti.

"Mavi ekonomi yeni bir kalkınma anlayışıdır"

MDTO Genel Sekreteri Fuat Gedik ise mavi ekonominin ekonomik büyüme ile çevresel sürdürülebilirliği birlikte ele alan yeni bir kalkınma anlayışı olduğunu söyledi.

Mersin'in jeopolitik konumu, limanı, sanayisi ve güçlü denizcilik sektörüyle mavi ekonominin merkezlerinden biri olabilecek potansiyele sahip olduğunu belirten Gedik, denizcilik eğitiminin güçlendirilmesi amacıyla Mersin Deniz Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Mersin Üniversitesi MDTO Denizcilik Fakültesi'nin kente kazandırıldığını ifade etti.

Gedik, MDTO bünyesinde çevresel sürdürülebilirliğe yönelik çalışmaların da hayata geçirildiğini aktardı.

Mersin'in mavi ekonomi potansiyeli ele alındı

Çalıştayın devamında gerçekleştirilen oturumlarda mavi ekonominin küresel ve ulusal boyutları, Mersin'in mavi ekonomi potansiyeli, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir denizcilik konuları ele alındı.

MEÜ MDTO Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdem Akkan'ın moderatörlüğündeki ilk oturumda, Çağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Koç, Öğretim Üyesi Dr. Sami Doğru ve ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Yücel tarafından mavi ekonominin küresel ve ulusal perspektifleri değerlendirildi.

MDTO Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Gülşen Akyıldız'ın moderatörlüğündeki ikinci oturumda ise MEÜ Deniz Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Dr. Devrim Tezcan ve MEÜ MDTO Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Gökçe Tuğdemir Kök, Mersin'in mavi ekonomi potansiyelinin ortaya çıkarılmasına yönelik sunumlar gerçekleştirdi.

Ataşehir Denizcilik Lisesi temsilcisi Av. Halil Delibaş'ın moderatörlüğündeki üçüncü oturumda da UNIDO Enerji Yönetim Sistemi Uzmanı Umut Oğur, Elektrik Mühendisleri Odası Mersin Şubesi temsilcisi Prof. Dr. Alkan Alkaya, MSC Genel Müdür Yardımcısı Uğur Tosuner ve MIP Proje ve Sürdürülebilirlik Müdürü Serkan Mahmutoğlu tarafından yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir denizcilik konuları değerlendirildi.

Çalıştay kapsamında oluşturulan interaktif çalışma gruplarında ise deniz taşımacılığı, kıyı turizmi ve deniz çevresi başlıkları ele alınarak eylem önerileri ve potansiyel iş birliği projeleri değerlendirildi.

Etkinlik, çalışma gruplarının elde ettikleri temel bulguları, eylem önerilerini ve potansiyel iş birliği projelerini paylaşmasıyla sona erdi.