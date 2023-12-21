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Mersin Erdemli'de 'Lamas' limonu 5 TL'den alıcı buldu - Son Dakika
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Mersin Erdemli'de 'Lamas' limonu 5 TL'den alıcı buldu

Mersin'in Erdemli ilçesinde, 60 ülkeye ihracatı yapılan 'Lamas' cinsindeki limonun hasadı başladı. Bahçede 5 TL'den alıcı bulan limonun hasadı Mart ayına kadar devam edecek.

Mersin Erdemli\'de \'Lamas\' limonu 5 TL\'den alıcı buldu
21.12.2023 - 09:20,
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Türkiye'de limonun başkenti olarak bilinen Mersin'in Erdemli ilçesinde, 60 ülkeye ihracatı yapılan tescilli 'Lamas' cinsinde hasat bahçede 5 TL'den alıcı bularak başladı.

Ülke genelinde tüketilen limonun yüzde 65'inin karşılandığı Mersin'de, bahçede 50 kuruş ile 1 TL'den satılan erkenci cins mayerde hasadın sonuna gelinmesiyle 6-7 ay depoda saklanabilen coğrafi işaret tescili bulunan 'Lamas'a geçildi. Limonun başkenti Erdemli'de bahçelere giren çoğunluğu kadınlardan oluşan işçiler, hasada başladı. Tek tek kesilen limonlar küfelerle taşınıp kasalara doldurularak depolara sevk edildi. 60 ülkeye ihracatı yapılan 'Lamas' limonu bahçede 5 TL'den alıcı buldu. İlerleyen günlerde fiyatının artması beklenen limon hasadının Mart ayına kadar devam edeceği kaydedildi. Bölgede binlerce işçinin limon hasadında çalışarak ekonomik kazanç sağladığı ifade edildi.

Bahçelerde hasat yapan kadınlar, "Erdemlimizin tescilli limonlarını kesiyoruz. Bizler kesiyoruz küfeci arkadaşlar taşıyor. Bu sayede bizde ekonomik kazanç elde ediyoruz"dedi.

Erdemli'nin dünyaca tescilli limonunun 'Lamas' olduğunu belirten üretici ve işletme sahibi Erdoğan Yaşar," Lamas limonunda sezonumuz yeni başladı. Lamas limonunun özelliği depoda, dalında uzun süre bekletilebilmesi ve yola dayanaklılığıdır. Bahçede 5 TL'den alıcı bulmaya başladı. Mayer cinsinden sonra Lamas limonunda hasadın başlaması piyasaya biraz can vermiştir" dedi.

Kilogram başına 1 TL'lik destek verildiğini de dile getiren Yaşar, "Destek 2 TL olursa bu biraz daha üreticiye yansır. Fiyatlar 5 TL yerine 7-8 TL olur" diye konuştu.

Yaşar, şuanda Rusya, Ukrayna, Azerbaycan, Ermenistan başta olmak üzere Bulgaristan'dan Romanya'ya kadar bütün balkan ülkelerine ihraç edildiğini kaydetti. - MERSİN

Kaynak: İHA
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Türkiye, Mersin, İhracat, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mersin Erdemli'de 'Lamas' limonu 5 TL'den alıcı buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin Erdemli'de 'Lamas' limonu 5 TL'den alıcı buldu - Son Dakika
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