Mersin Büyükşehir Belediyesi Üreticilere Destek Vermeye Devam Ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, üretime yönelik destekleriyle üreticilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. 13 ilçede ayrım gözetmeksizin tarımsal desteklerini sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi, fide-fidan, küçükbaş hayvan, makine, ekipman, ilaç ve gübre gibi çeşitli üretim alanlarına yönelik desteklerini 2023 yılında da üreticiyle buluşturmaya devam etti.

Her bölgeye özgü fide ve fidan desteklerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde Akdeniz'de 10 bin 5, Anamur'da 9 bin 956, Aydıncık'ta 11 bin 759, Bozyazı'da 961, Çamlıyayla'da bin 265, Erdemli'de 10 bin 603, Gülnar'da 22 bin 272, Mezitli'de 3 bin 580, Mut'ta 11 bin 415, Silifke'de 119 bin 686, Tarsus'ta 15 bin 251, Toroslar'da 12 bin 890 ve Yenişehir'de 3 bin 615 adet fide fidan desteği gerçekleştirdi.

Sulama borusu desteğiyle üreticiye can suyu

'Sulama borusu desteği projesi' ile de tarımsal üretimin önünü açan Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz'de bin 500 metre HDPE ve bin 2 metre çelik boru, Anamur'da bin 200 metre HDPE boru, Aydıncık'ta 660 metre çelik boru, Bozyazı'da bin 800 metre HDPE boru, Çamlıyayla'da bin 800 metre HDPE ve bin 902 metre çelik boru, Erdemli'de 5 bin 344 metre HDPE ve 10 bin 422 metre çelik boru, Gülnar'da bin 404 HDPE ve 3 bin metre çelik boru, Mezitli'de 3 bin 126 metre çelik boru, Mut'ta 18 bin 912 metre HDPE ve 4 bin 254 metre çelik boru, Silifke'de 5 bin 204 metre HDPE ve 9 bin 846 metre çelik boru, Tarsus'ta 6 bin 704 metre HDPE ve 2 bin 502 metre çelik boru, Toroslar'da 6 bin 828 metre HDPE ve 3 bin 906 metre çelik boru, Yenişehir'de ise bin 200 metre çelik boru desteğini sürdürdü.

Büyükşehir Belediyesi destekledi, küçük aile işletmeleri kalkındı

Büyükşehir Belediyesi, 'Hadi gel köyümüze destek verelim' projesiyle üreticileri desteklemenin yanı sıra, farklı yetiştiricilere ulaşmaya ve gelir kapısı oluşturmaya da devam etti. Merkez ve ilçelerde küçükbaş hayvan yetiştiricilerine ulaşan belediye, yerelde üretim faaliyetlerini sürdürülebilir kılmayı amaçlıyor.

Projeler çerçevesinde Akdeniz'de 5 yetiştiriciye 125 küçükbaş hayvan ve 20 ton yem, Çamlıyayla'da 3 yetiştiriciye 75 küçükbaş hayvan ve 12 ton yem, Erdemli'de 8 yetiştiriciye 200 küçükbaş hayvan ve 32 ton yem, Gülnar'da 5 yetiştiriciye 125 küçükbaş hayvan ve 20 ton yem, Mezitli'de 2 yetiştiriciye 50 küçükbaş hayvan ve 8 ton yem, Silifke'de 8 yetiştiriciye 200 küçükbaş hayvan ve 32 ton yem, Tarsus'ta 15 yetiştiriciye 375 küçükbaş hayvan ve 60 ton yem, Toroslar'da 8 yetiştiriciye 200 küçükbaş hayvan ve 32 ton yem, Yenişehir'de 1 yetiştiriciye 25 küçükbaş hayvan ve 4 ton yem desteği verildi.

Hayvan yetiştiricilerine yönelik desteklerini farklı alanlarda da sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz'de büyükbaş hayvan yetişicilerine sağlanan yem desteği çerçevesinde 54 bin 400 kilogram, Aydıncık'ta 800 kilogram, Bozyazı'da 800 kilogram, Çamlıyayla'da 600 kilogram, Erdemli'de 2 bin 400 kilogram, Mezitli'de 14 bin 400 kilogram, Tarsus'ta 132 bin kilogram, Toroslar'da 26 bin 400 kilogram, Yenişehir'de 14 bin 600 kilogram mısır flake desteği sundu. Ayrıca Tarsus'ta 10 bin kilogram kaba yem tohumu desteği de üreticilere sağlandı.

Balıkçılar, 2023'te denize yeni ekipmanları ile açıldı

'Destek Büyükşehir'den Kısmet Denizden' projesi bünyesinde ise, Akdeniz'de 143 küçük ölçekli balıkçıya ekipman desteği sağlandı. Anamur'da 50, Aydıncık'ta 20, Bozyazı'da 30, Erdemli'de 48, Silifke'de 65, Toroslar'da 15, Yenişehir'de ise 1 küçük ölçekli balıkçıya, balıkçılık malzemesi ve ekipman desteği verildi.

Sebze üretimi de teşvik edildi

'Örtü Altı Sebze Üreticilerine Destek Projesi' doğrultusunda da Akdeniz ilçesinde 12 bin 500 litre sıvı gübre, 37 bin 500 kg sera ipi, bin 500 adet yapışkan tuzak desteği verildi. Atalık tohumlardan biri olan nohutun yaygınlaşmasını ve sürdürülebilir kılınmasını sağlayan 'Atalık Yerel Nohut Tohumu Desteği' projesi çerçevesinde ise Gülnar'da bin 500 kilogram tohum ile gübre üreticilere ulaştırıldı.

Makineler çalıştı, üretici dinlendi

Mersin Büyükşehir Belediyesinin üreticiye yönelik desteklerinden biri olan makine ekipman desteğiyle de üreticinin yüzü güldü. 2023 yılında üreticiye; Akdeniz'de 6 hamur yoğurma makinesi, Anamur'da 1 ceviz soyma ve 10 hamur yoğurma, Aydıncık'ta 2 hamur yoğurma, Bozyazı'da 11 hamur yoğuma, Çamlıyayla'da 2 hamur yoğurma, Erdemli'de 1 hamur yoğurma, Gülnar'da 5 hamur yoğurma ve 1 distilasyon ünitesi, Mezitli'de 2 hamur yoğurma ve 1 ceviz soyma, Mut'ta 1 ceviz soyma, 2 zeytin boylama, 1 üzüm sıkma, 2 erik boylama, 31 hamur yoğurma makinesi ve 1 toprak analiz cihazı, Silifke'de 1 ceviz soyma, 1 üzüm sıkma ve 10 hamur yoğurma makinesi, Tarsus'ta 1 üzüm sıkma ve 14 hamur yoğurma makinesi, Toroslar'da 5 hamur yoğurma, Yenişehir'de ise 1 adet hamur yoğurma makinesi desteği verildi.

Üreticilerin çadırı aydınlandı

Çiftçinin çadırı belediyenin güneş paneli desteği ile aydınlandı. 'Güneş Topluyoruz Sizin İçin' sloganıyla hayata geçirilen 'Güneş Paneli Desteği Projesi', küçükbaş hayvancılıkla uğraşan konargöçer ailelerin yaşam standardını yükseltmeye devam etti. Proje bünyesinde Akdeniz'de 19, Anamur'da 10, Aydıncık'ta 4, Bozyazı'da 6, Çamlıyayla'da 22, Erdemli'de 77, Gülnar'da 22, Mezitli'de 18, Mut'ta 40, Silifke'de 42, Tarsus'ta 57, Toroslar'da 27 ve Yenişehir'de 16 yetiştiriciye güneş paneli desteği sağlandı. - MERSİN