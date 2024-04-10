Mersin'de Üretilen Zeytinyağı AB Komisyonu Tarafından Kayıt Altına Alındı - Son Dakika
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Ekonomi

Mersin'de Üretilen Zeytinyağı AB Komisyonu Tarafından Kayıt Altına Alındı

Mersin\'de Üretilen Zeytinyağı AB Komisyonu Tarafından Kayıt Altına Alındı

Mersin'in Mut İlçesinde üretilen zeytinyağı, Türkiye'nin yüzde 20'sini oluşturuyor. Mut TSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Sezer, yapılan başvurunun AB Komisyonu tarafından kabul edildiğini ve Mut Zeytinyağı'nın coğrafi işaretli ürün olarak kayıtlara alındığını açıkladı. İlçenin doğal yapısı ve zengin flora ve fauna, Mut Zeytinyağı'nın kalitesini etkileyen önemli faktörler arasında yer alıyor. Mersin'de zeytin üretiminin büyük bir kısmı Mut ilçesinde gerçekleştiriliyor ve bölgede binlerce yıldır zeytin ve zeytinyağı üretimi devam ediyor.

10.04.2024 08:50
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Mersin'in Mut İlçesinde Türkiye'nin yüzde 20'sinin üretimi yapılan zeytinyağını AB komisyonu kayıt altına aldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Mut TSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Sezer, "Güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşmanın yolu tarımdan, kırsal kalkınmadan ve de özellikle geleneksel ürünlerden, coğrafi işaretlerden geçmektedir. Dolayısıyla güvenli ve güvenilir gıdada önemi fazlasıyla artan coğrafi işaretli ürünlerin ve geleneksel ürünlerin korunması ve sürdürülebilirliğinin de sağlanması gerekmektedir. Bu bağlamda ülkemizde tescili ile korunması sağlanan Mut Zeytinyağı coğrafi işaretli ürünümüzün Avrupa Birliği Komisyonunda da korunmasının sağlanması için titizlikle yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda, 4 Nisan 2024 tarihinde başvurumuz AB Komisyonuna gerçekleşmiş olup ön incelemesi aynı gün olumlu bir şekilde tamamlanarak 4 Nisan 2024 tarihinde de başvurumuzun kabul edilerek, PDO-TR-03226 başvuru numarası ile kayıtlarda yerini almıştır" dedi.

Sezer, "İlçemizin teruar yapısı zeytinin ve zeytinyağının kalitesine ve duyusal özelliklerine doğrudan etki etmektedir. Aynı zamanda İlçemizin zengin bir flora ve faunaya sahip olması coğrafi işaretli ürünümüz olan Mut Zeytinyağı'nın ayırt edici duyusal notalara sahip olmasında önemli bir etken oluşturmaktadır. İlçemiz, Türkiye'nin önemli zeytin üretim bölgelerinden biridir ve zeytinyağı üretim tarihi oldukça eski dönemlere dayanmaktadır. İlçemizde zeytin ve zeytinyağı üretimi, binlerce yıldır devam etmektedir. Dolayısıyla geçmişten geleceğe doğru uzanan ve gelecek nesillerimize bırakılmak üzere coğrafi işaretli ürünlerimizin gerek ülkemizde ve gerekse AB Komisyonunda korunması ehemmiyet oluşturmuştur" diye konuştu.

Sezer, "AB Komisyonunda ülkemizden tescil edilen Milas Zeytinyağı, Edremit Zeytinyağı ve Aydın Memecik Zeytinyağı ile tescil talepli başvurusu yapılan Kilis Zeytinyağı ve Mut Zeytinyağı kayıtlarda yerini aldı. İlçede her yıl ortalama 250 bin ton üzeri zeytin ve 150 bin ton üzeri zeytinyağı rekoltesi elde ediliyor. Mersin'de zeytin üretiminin yüzde 75'i, Türkiye üretiminin ise yüzde 20'si Mut ilçesinde gerçekleştiriliyor. 269 bin dekar alanda 15 milyon ağaçla zeytin üretimi yapılıyor. 12 zeytin salamura işleme tesisi ile 22 zeytinyağı fabrikasının hizmet veriyor" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Mersin'de Üretilen Zeytinyağı AB Komisyonu Tarafından Kayıt Altına Alındı - Son Dakika

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