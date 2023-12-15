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Mersin'de yerli muz üreticileri ithalatın yerine yerli muz tüketilmesini öneriyor - Son Dakika
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Mersin'de yerli muz üreticileri ithalatın yerine yerli muz tüketilmesini öneriyor

Mersin'de yoğun hasat dönemi başlarken, üreticiler muzun markette yüksek fiyatla satıldığını belirterek yerli muzun tercih edilmesini önerdi. Üreticiler, yerli muzun daha lezzetli ve uygun fiyatlı olduğunu vurguladı.

Mersin\'de yerli muz üreticileri ithalatın yerine yerli muz tüketilmesini öneriyor
15.12.2023 - 09:21,
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Türkiye'nin muz ihtiyacının yarısından fazlasının üretildiği Mersin'de yoğun hasat dönemi başlarken, bahçede 16-18 TL'den hasat edilen muzun markette 30 TL civarında satıldığını belirten üreticiler, fiyatı 80 TL'ye kadar çıkan ithalinin yerine yerlisinin tüketilmesini önerdi.

Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde ilk sıralarda yer alan Mersin'de açık alanların yanı sıra örtü altında da üretim yapılarak her mevsim çeşitli ürünler hasat ediliyor. Özellikle Anamur, Bozyazı, Silifke ve Erdemli'de yoğun olarak üretilen muz da dikkat çekiyor. Ülke genelinde tüketilen her iki muzdan birinin üretildiği şehirde, örtü altında yoğun dönemine girildi. Yerli muzun bahçede birinci kalite fiyatının 16-18 TL olduğu bildirildi. İthalinin 80 TL'ye kadar çıktığına dikkat çeken üreticiler, marketlerde de 26 ile 30 arasında satılan yerli muzun tercih edilmesini istedi.

"Yerli muz tüketerek çiftçiye destek olalım"

Erdemli ilçesi Limonlu Mahallesi'nde yaklaşık 2 bin dönümlük alanda muz seralarının olduğuna değinen işleme tesisi şefi Yafes Akça, "Sezon açıldı, hasat yoğunluğu başladı. Örtü altında olgunlaşan muzları hasat edip getiriyoruz. Taraklayıp, temizleyip yıkadıktan sonra paketleyip gönderiyoruz. İstanbul'dan Van'a, Gaziantep'ten Trabzon'a kadar Türkiye'nin her yerine ulaştırıyoruz. Yerli muz lezzet ve aroma bakımından çok güzel. O yüzden yerli muz tüketerek hem çiftçimize destek olalım hem de ekonomimize katkıda bulunalım" dedi.

Üreticilerden Ahmet Yıldırım ise, "Hasada başladık, ürünlerimizi tesise getiriyor, temizletip paketliyor ve Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Şu anda sıkıntısız ilerliyor. Bizim yerli muzlarımız ithalden daha güzel, fiyat olarak da daha uygun. Şahsen daha düşük olsa da ben ithal muzu tercih etmem. Vatandaşlarımıza yerli muzu tavsiye ediyoruz. Çiftçiye destek olsunlar" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Mersin'de yerli muz üreticileri ithalatın yerine yerli muz tüketilmesini öneriyor - Son Dakika
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