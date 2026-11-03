Mersin'de yüksek zeytin rekoltesi ve stok fazlasıyla zeytinyağı 200 TL civarına indi - Son Dakika
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Mersin'de yüksek zeytin rekoltesi ve stok fazlasıyla zeytinyağı 200 TL civarına indi

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Mersin\'de yüksek zeytin rekoltesi ve stok fazlasıyla zeytinyağı 200 TL civarına indi
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Mersin\'de yüksek zeytin rekoltesi ve stok fazlasıyla zeytinyağı 200 TL civarına indi
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Mersin'de zeytin hasadı yoğunlaşırken yüksek verim ve stokların tükenmemesi zeytinyağı fiyatını düşürdü; litre fiyatı 200 TL civarında, 3 yıl öncesiyle hemen hemen aynı seviyede. Erdemli ilçesindeki bir işletme 5 litrelik zeytinyağını bin liradan satışa sundu.

Türkiye'de önemli zeytin yetiştiriciliği yapılan yerlerden Mersin'de, dünya mutfağının önemli bir ürünü olan UNESCO tarafından somut olmayan kültürel miras ilan edilen zeytin yağının zahmetli yolculuğu başladı. Bu sene verimin yüksek olması nedeniyle zeytinyağının litresinin 3 yıl öncesi fiyatları olan 200 TL civarında seyrettiği öğrenildi.

Türkiye'nin yaş sebze ve meyvede önemli üretim merkezleri arasında ilk sıralarda yer alan Mersin'de zeytinde hasat yoğunlaştı. Kent genelinde sıfır rakımdan 800 rakıma kadar birçok bölgede yetiştirilen zeytin zahmetle toplanarak elekten geçirildikten sonra yağ fabrikalarına götürülüyor. Fabrikaya gelen zeytinler, kazanlara aktarılıp aspiratörden geçirilip yıkanıyor. Daha sonra kırıcıdan geçen zeytinler, yaklaşık 2 saatlik zahmetli yolculuğunun ardından sofraların vazgeçilmezi olan zeytinyağına dönüşüyor.

Zeytin üretiminde ilk 4'de yer alan Mersin'de en çok ağaç Mut ilçesinde bulunurken, Tarsus, Silifke ve Erdemli ilçelerinde de bir çok çiftçi hem evde tüketim hem de ekonomik gelir amaçlı zeytin yetiştiriyor. Bu yıl verimin yüksek olması geçen yıldan stokların tükenmemesi nedeniyle ise fiyatlar ciddi oranda düştü. Hasadın yoğunlaştığı bugünlerde litre fiyatının 200 TL civarında olduğu, bu rakamın ise 3 yıl öncekiyle hemen hemen aynı olduğu ifade edildi.

"Bu sene bütün millet zeytinyağı yiyecek"

Erdemli ilçesinde hasadın başlamasıyla birlikte yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirten zeytin yağı fabrikası işletmecisi İsmail Öztürk süreci anlattı. Öztürk," Hasatla beraber çiftçilerimiz ürünlerini getiriyor biz de burada işlemeye başlarız. Zeytinlerimiz yıkandıktan sonra makinelerimize girer. Makinelerimizde kırıcılara beraber zeytini bir süre yoğururuz. Bu yoğurma işlemiyle yağ ve suyunu ayırıp müşterilerimize yağlarını teslim ederiz. Zeytin hasadı bu sene inanılmaz bir rekolteyle başladı. Bizde yoğun bir şekilde üretimimize başladık" dedi.

Fiyatların şu an düştüğüne dikkat çeken Öztürk," Stoklarda çok fazla zeytinyağı olmasından dolayı şu an herkesin fiyatları düşmeye başladı. Bu sene bütün millet zeytinyağı yiyecek. Bütün halkımız zeytinyağı yemesi için biz de tesis de 5 litrelik petlerde bin liraya satışa sunduk" ifadelerini kullandı.

Evinin çevresindeki ağaçlardan hasat yapan Fatma Meydan'da, bütün yemeklerde kullandığını ve bu sene hasadın çok iyi olduğunu söyledi.

Topladığı zeytinleri yağ için tesise getiren Yusuf Aslan ise," Hava şartları bereketli geçti bu sene. Yağmur çok ve güzel yağdı. ya bu bölge genelde sulu zeytin olduğu için, bahçe kenarlarına dikildiği için, buranın zeytini genelde her sene olur. Çok nadir az tuttuğu olur. Yani fena değil. Yağ da çıkarsa bizim için en iyisi o"diye konuştu.

Çiftçilerden Mehmet Şahin, "Hasadı yaptık, zeytini çektirip yağımızı alacağız" derken Ümmü Soydan'da "Zeytinimizin hasadını yaptık getirdik, yağımızı alacağız bu yıl. Bu sene bereketli" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
ZeytinyağıErdemliEkonomiZeytinMersinYaşamSon Dakika

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