Mersin, Hatay ve Adana Narenciye İhracatında Öncü - Son Dakika
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Ekonomi

Mersin, Hatay ve Adana Narenciye İhracatında Öncü

Mersin, Hatay ve Adana Narenciye İhracatında Öncü

Mersin, Hatay ve Adana, Türkiye'nin narenciye ihracatında %73,8 payla 769 milyon dolarlık dış satım yaptı.

28.01.2025 12:49
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Türkiye'nin geçen yılki narenciye ihracatında yüzde 73,8'lik paya sahip olan Mersin, Hatay ve Adana'dan, farklı ülkelere 769 milyon 893 bin dolarlık ürün gönderildi.

İklim özellikleri ve verimli toprakları sayesinde yaş meyve ve sebze üretiminde öne çıkan Doğu Akdeniz'deki iller, 2024'te Türkiye'nin narenciye ihracatına büyük katkı sundu.

AA muhabirinin Akdeniz İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yıl kaydedilen 1 milyar 46 milyon 128 bin dolarlık narenciye dış satımının 769 milyon 893 bin dolarlık kısmı Mersin, Hatay ve Adana'dan gerçekleştirildi.

Farklı ülkelere 676 bin ton narenciyenin gönderildiği Mersin, 437 milyon 164 bin dolarlık döviz geliriyle Türkiye'nin narenciye ihracatında ilk sırada yer aldı.

İkinci sıradaki Hatay'dan 213 milyon 145 bin, üçüncü sıradaki Adana'dan ise 119 milyon 583 bin dolarlık narenciye dış satımı yapıldı.

Bu kentlerden en fazla ihracat Rusya'ya gerçekleştirildi, ürünler arasında ise mandalina birinci oldu.

"Üreticilerimiz dünya kalitesinde ürün yetiştiriyor"

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkan Vekili Kemal Kaçmaz, AA muhabirine, Mersin, Hatay ve Adana'nın 2024'te narenciye ihracatındaki payının yüzde 73,8 olduğunu söyledi.

Bölgenin ürün kalitesiyle öne çıktığını belirten Kaçmaz, "Üreticilerimiz dünya kalitesinde ürün yetiştiriyor. Bundan dolayı dış satımda sıkıntı yaşamıyoruz." dedi.

Kaçmaz, narenciye dış satımında ilk sıralarda yer alan illerin lojistik avantajının olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bütün altyapının buna uygun dizayn edildiği Mersin, Hatay ve Adana narenciye sektörünün lokomotifi durumda. Üreticiler, paketleme tesisleri, ihracatçılar bu bölgede yer aldığı için narenciye ihracatı önemli ölçüde bu illerden gerçekleştiriliyor. Bölgenin ürün kalitesi, lezzeti biliniyor ve yurt dışında da tercih ediliyor."

Sektörün gelişimi için paydaşlarla işbirliği yaptıklarını dile getiren Kaçmaz, ihracatın artırılmasına yönelik çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Mersin, Hatay ve Adana Narenciye İhracatında Öncü - Son Dakika

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