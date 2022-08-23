Petekler balla doldu, üreticinin yüzü güldü - Son Dakika
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Petekler balla doldu, üreticinin yüzü güldü

23.08.2022 09:27

Mersin'in Erdemli ilçesinde Toroslar'da eteğinde 2 bin 500 rakımdaki 'Eğriçayır Yaylası'nda dünyada birincilik unvanı alan balda hasat başladı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde Toroslar'da eteğinde 2 bin 500 rakımdaki 'Eğriçayır Yaylası'nda dünyada birincilik unvanı alan balda hasat başladı. Geçtiğimiz kış mevsiminin yoğun kar yağışlı geçmesi nedeniyle balda verim son yılların üzerine çıkması ise üreticisinin yüzünü güldürdü.

Türkiye'nin tarımdan hayvancılığa üretimde önemli merkezlerinden olan Mersin'de 4 bin arıcı hem kendi kazanıyor hem de ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlıyor. Erdemli ilçesi sınırlarında Toroslar'da 2 bin 500 rakımlarda bulunan Eğriçayır Yaylası'nda da arıcılıkla uğraşan üreticilerin hasat zamanı geldi. Dünya Arıcılık Örgütü tarafından düzenlenen yarışmada da dünya birincisi seçilen Eğriçayır balında bu kış mevsiminin yoğun karlı geçmesi nedeniyle birbirinden farklı çiçek florası sayesinde verim iki kat arttı. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ile Arıcı Celal Çay kovanlardan bal dolu petekleri çekerek, götürdükleri çadırda önce sırları bal tarağı ile alarak ilk sağımı yaptı. Sağımla birlikte ilk ballar süzülerek hem yurt içi hem de yurt dışı piyasasına gönderilmek üzere hazırlanmaya başlandı.

"Bu sene müthiş bir bereket var"

Bal hasadına katılan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Şu anda Erdemli'de, 2 bin 500 rakımda Eğriçayır Yaylası'ndayız. Dünyanın en kaliteli balının üretildiği merkezdeyiz. Çalışana üretene artı değer katıyoruz. Erdemlimizin her metrekaresinin güzelliklerle dolu olmasının çok güzel olmasının örneğini yaşıyoruz. Mersin'de 4 bin arıcımız var, çok ciddi bir üretim yapıyor. Hem ülke ekonomisine hem aile bütçesine çok ciddi bir katkı sağlıyor. Bizim ürettiğimiz tarım ürünlerinin tamamı dünyaya ihraç ediliyor. Balımız da dünya çapında bir bal, dünya pazarında yerini buluyor. Arı sağım sezonuna başladık, bu sene müthiş bir bereket var" dedi.

"Tonlarca balı dünyanın dört bir tarafına gönderme hedefindeyiz"

Mersinli arıcılar olarak bu sene yüzlerinin güldüğünü belirten arıcı Celal Çay ise, "Çünkü çok verimli bir sene bizim için. Kışın bolca kar yağdı. Toroslar'daki obruklar bolca karla doldu. Baharda bu karlar eridi ve Toroslar'daki yabani kır çiçeklerini suladı. Arılarımız da bu kır çiçeklerinden tonlarca balı topladı. Eğriçayır Yaylası'nda üretmiş olduğumuz bal dünyanın en iyi balı seçilmişti 2019 yılında Montreal'de, Kanada'da. Ondan sonra acayip talep göremeye başladı. Avrupa ülkeleri dahil, Dubai, Japonya, Malezya, ABD gibi ülkelerden talep gördü. Geçen yıl kuraklık olması nedeniyle çok fazla ihracat yapamamıştık ama bul yıl üretmiş olduğumuz bu tonlarca balı dünyanın dört bir tarafına gönderme hedefindeyiz. Tabi öncelikle iç piyasadaki müşterilerimizin taleplerini karşılayacağız, sonra yurt dışına da göndereceğiz. Mersinli arıcılar olarak bu yıl çok mutluyuz" şeklinde konuştu. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, Toroslar, Mersin, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Petekler balla doldu, üreticinin yüzü güldü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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