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Mersin kent merkezi kentsel dönüşümle değişiyor - Son Dakika

Mersin kent merkezi kentsel dönüşümle değişiyor

21.09.2021 12:59
Mersin kent merkezi kentsel dönüşümle değişiyor, System.String[]

Mersin kent merkezinde devrim niteliğinde ilk adım atıldı ve kentsel dönüşümde ilk kepçe vuruldu.

Mersin kent merkezinde devrim niteliğinde ilk adım atıldı ve kentsel dönüşümde ilk kepçe vuruldu. Kentin göbeğindeki Barış Mahallesi'nde, merkez Akdeniz Belediyesinin yoğun çabalarıyla Mersin'in 25 yıllık hayali olan kentsel dönüşüm başladı. TOKİ'nin yapacağı 415 konutun yanı sıra ticaret alanları, kültür merkezi, parkları, kreşleriyle yepyeni ve modern bir kentleşme, Mersin'in değişimi ve dönüşümünde mihenk taşı olacak.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde Çay Mahallesinin ardından ikinci kentsel dönüşüm için Barış Mahallesi'ndeki 60-70 yıllık evlerin yıkımına başlandı. Yıkımda ilk kepçe, Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak'ın katılımıyla iki katlı bir binaya vuruldu. 'Mersin'in kalbi' olarak nitelenen kentin göbeğinde yer alan Barış Mahallesi, bu atılımla tamamen yenilenerek modern bir yapıya kavuşacak. Mahallede oturan vatandaşlarla yüzde 87 anlaşma sağlanan ve 3,75 hektar alanı kapsayan bölge, değişimle birlikte kentin bir hayalinin daha gerçekleşmesini sağlayacak.

"Çok gururlu ve mutluyuz"

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, yıkım öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, mutluluğunu dile getirerek, "Şu an çok gururlu ve mutluyuz, çünkü bugün devrim niteliğinde bir olaya hep beraber şahitlik edeceğiz. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile birlikte Barış Mahallesinde büyük bir kentsel dönüşüme hep beraber imza atıyoruz. Aylardır uğraşıyoruz bu konuda ve bugün bunun mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz; ilk günkü gibi de heyecanlıyım" dedi.

"Yılbaşından sonra temel atacağız"

Mersin'de 25 yıldır kentsel dönüşümlerin konuşulduğuna dikkat çeken Gültak, "Ama ilk kez biz seçildiğimiz andan itibaren başta Çay Mahallesi olmak üzere başlattık bu dönüşümleri. Çay Mahallesi'nde yıl sonuna doğru artık konutlar teslim edilecek. Burada ise arsa bazında yüzde 87 anlaştık. Şu an tapu devirlerinde de yüzde 62'lerdeyiz; 1-1,5 ay içinde toplam tapu devirlerini elde etmiş olacağız ve inşallah yılbaşından sonra da burada temel atma törenini de göreceğiz. Bu çok önemli, çünkü Barış Mahallesi Akdeniz'in göbeğindeki bir mahalle. Şehrin göbeği burası, çok eski, 100 yıllık bir mahalle ve evler de 60-70 yıllık. Hepsi miadını doldurmuş, Allah korusun bir sallandığımızda hepsi aşağı inecek evler ve burası yeniden yapılandırılıyor" diye konuştu.

"Akdeniz'de artık değişim başladı"

Barış Mahallesi'nde 415 konut olacağını dile getiren Gültak, "Buranın alanı 3,75 hektar. 6 ve 9 katlı binalarımız, 2+1 ve 3+1 evlerimiz olacak. 70 metrekareden 105 metrekareye kadar alanı olacak bu dairelerin. Anlaştığımız kişiler tapu devirlerini yaptılar ve kira bedelleri evleri teslim edilene kadar devam edecek. Bunun dışında para karşılığı anlaştığımız vatandaşlar tapu devirlerini yaptıkları andan itibaren de paraları hesaplarına yatmaya başladı. Ayrıca 45 dükkan, değişik yerlerde 5 tane de ticari merkezin olduğu bir alandan bahsediyoruz. Bunun dışında 300 metrekarelik bir kültür merkezi, 800 metrekarelik bir cami, çocuklarımız için kreş alanlarının yer aldığı yepyeni bir adadan bahsediyoruz. Şehir canlanıyor ve bu değişime herkes ayak uydurmak zorunda. Akdeniz'de artık değişim başladı. Umarım bu değişim tüm şehri kapsayacaktır. Yeni yaptığımız adada modern şehirciliğin her şeyi olacak. Yolların caddelerin rüzgar akımlarına ve mevsimsel duruma göre olduğunu, otopark sorununun olmadığını, peyzaj alanları, park alanları, çocukların rahatlıkla oynadığı sportif alanların olduğunu göreceksiniz. Çok güzel bir alan oluşacak burada. Bu da hem bu mahalleye hem Akdeniz'e marka değerinde bir artış sağlayacak. Ayrıca vatandaşlarımızın kentselleşmesi konusunda ve yaşadıkları yerlerdeki kimliğinin oturması, kendilerinde bir aidiyet hissetmeleri konusunda da çok önemli bir proje olduğuna inanıyorum. Artık Akdeniz'de kimse kendini ikinci sınıf vatandaş görmeyecek ve herkes oturduğu yerde en layık hizmeti alacak" ifadelerini kullandı.

"Mersin dünyanın ilk 10 liman şehrinin arasına girmeye talip"

Bu dönüşümler ve ana aktarma konteyner limanının yapımıyla birlikte Mersin'in dünyanın ilk 10 liman şehrinin arasına girmeye talip olacağını vurgulayan Gültak, şöyle devam etti:

"Ama bizim bunu yapmamız için başta Büyükşehir ve Akdeniz belediye başkanları olarak biz başlattık, diğer belediye başkanlarının da bu radikal değişime ayak uydurması ve bu değişimi gerçekleştirmesi gerekir ki, biz belki de 15 yıl sonra dünyanın en büyük 10 liman şehrinden biri olma yolunda ilerleyelim. Bu, istihdam, yeni lojistik ve sanayi alanları demektir. Bu, Mersin ekonomisinin artması ve Mersin'de oturan tüm insanların bu zenginlikten faydalanması demektir. Aksi takdirde eğer bunu ıskalarsak, bu değişimi gerçekleştiremezsek 25 yıldır konuştuğumuz mevzuları herhalde 250 yıl daha konuşmaya devam ederiz; kuşaklar gelir geçer şehir yerinde sayar. Bu da şehre yapılacak en büyük hainlikten biridir. Mersin ve Akdeniz ile ilgili böyle hayallerimiz var. Barış Mahallesi de bunun ikinci adımı."

"Hedefimiz 2023 seçimlerinden önce tamamlamak"

Barış Mahallesi'nin ardından Mahmudiye ve Bahçe mahallelerinde de kentsel dönüşüm faaliyetlerinin başlayacağı bilgini veren Gültak, "4-5 ay içinde de şu an çalışmalar hızla sürüyor Turgutreis Mahallemizde yine 400 konutun üzerinde bir konut alanını hayata geçireceğiz. Yapılan çalışmalar başta Akdeniz olmak üzere Mersin ve ülkemize hayırlı olsun" dedi.

Gültak, Barış Mahallesi'ndeki hedefini de şöyle açıkladı:

"Buralar çok hisseli yerler. Biz bu insanlarla yüzde 87 anlaşma sağladık ama veraset, vergi gibi sorunlar var. Bir-iki ay içerisinde de tüm sorunlar bitecek ve tapu devirleri netleşmiş olacak. Yılbaşından sonra da tamamen yıkılarak yüklenici firmaya teslim edilecek ve o da hızlı bir şekilde başlayacak. Yüklenici firmanın sözleşmesi daha imzalanmadı ama benim hedefim 2023 seçimlerinden önce bitmesini sağlamak." - MERSİN

Mersin kent merkezi kentsel dönüşümle değişiyor
Mersin kent merkezi kentsel dönüşümle değişiyor
Mersin kent merkezi kentsel dönüşümle değişiyor
Mersin kent merkezi kentsel dönüşümle değişiyor
Mersin kent merkezi kentsel dönüşümle değişiyor
Mersin kent merkezi kentsel dönüşümle değişiyor
Mersin kent merkezi kentsel dönüşümle değişiyor
Mersin kent merkezi kentsel dönüşümle değişiyor
Mersin kent merkezi kentsel dönüşümle değişiyor
Mersin kent merkezi kentsel dönüşümle değişiyor
Mersin kent merkezi kentsel dönüşümle değişiyor
Mersin kent merkezi kentsel dönüşümle değişiyor
Mersin kent merkezi kentsel dönüşümle değişiyor
Mersin kent merkezi kentsel dönüşümle değişiyor
Mersin kent merkezi kentsel dönüşümle değişiyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mersin kent merkezi kentsel dönüşümle değişiyor - Son Dakika Ekonomi


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