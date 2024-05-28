Mersin ve Kocaeli'de 1 Milyar 22 Milyon Lira Değerinde Kaçak Eşya Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Mersin ve Kocaeli'de 1 Milyar 22 Milyon Lira Değerinde Kaçak Eşya Ele Geçirildi

Mersin ve Kocaeli\'de 1 Milyar 22 Milyon Lira Değerinde Kaçak Eşya Ele Geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin ve Kocaeli'de gerçekleştirilen operasyonlarda, 1 milyar 22 milyon lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi. Mersin'de yapılan çalışmalarda 6 konteynerde 130 bin kilo oyuncak ve 2 konteynerde kumaş cinsi ticari eşya bulunurken, Kocaeli'de ise 4 konteynerde 197 bin 548 oyuncak, 2 bin 592 fan, 28 bin 800 lazer, 575 gözlük, 2 bin 484 çanta, 7 bin 950 top ve 8 bin 690 oyun seti ele geçirildi. Toplamda 1 milyar 22 milyon lira değerinde kaçakçılığa engel olundu.

28.05.2024 10:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin, Mersin ve Kocaeli'de gerçekleştirdiği operasyonlarda 1 milyar 22 milyon lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün istihbarat faaliyetleri neticesinde Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri ile müşterek yürütülen çalışmada ekipler "insani yardım malzemesi" beyanlı konteynerlerden şüphelendi.

Konteynerlerde x-ray cihazında tarama neticesinde şüpheli yoğunluk alınması üzerine fiziki arama yapıldı. Detaylı aramada Türkiye'ye yasa dışı sokulmaya çalışılan 6 konteynerde 130 bin kilo oyuncak cinsi eşya ile 2 konteyner kumaş cinsi ticari eşya ele geçirildi. Kaçak eşyaların yaklaşık piyasa değerinin 1 milyar lira olduğu belirlendi.

Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen risk analizi çalışmaları kapsamında Kocaeli Limanı'ndaki şüpheli konteynerler takibe alındı. Detaylı aramalar sonucunda 4 konteynerde 197 bin 548 oyuncak, 2 bin 592 fan, 28 bin 800 lazer, 575 gözlük, 2 bin 484 çanta, 7 bin 950 top, 8 bin 690 oyun seti bulundu. Kaçak eşyaların piyasa değerinin yaklaşık 22 milyon lira olduğu tespit edildi.

Böylece iki operasyonda toplamda 1 milyar 22 milyon lira değerinde kaçakçılığa engel olundu.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Kocaeli, Mersin, Güvenlik, Hukuk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mersin ve Kocaeli'de 1 Milyar 22 Milyon Lira Değerinde Kaçak Eşya Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:03 Başımıza taş yağacak Tavuğa tecavüz etti, o anları başka bir vatandaş kayda aldı Başımıza taş yağacak! Tavuğa tecavüz etti, o anları başka bir vatandaş kayda aldı
10:02 Çinli bilim insanları sahte Ebola virüsü geliştirdi Bulaştığı kişileri 3 günde öldürüyor Çinli bilim insanları sahte Ebola virüsü geliştirdi! Bulaştığı kişileri 3 günde öldürüyor
09:41 İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdı İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdı
08:49 Gümrük ekiplerinden 2 ilde kaçakçılık operasyonu 1 milyar 22 milyon lira değerinde ürün ele geçirildi Gümrük ekiplerinden 2 ilde kaçakçılık operasyonu! 1 milyar 22 milyon lira değerinde ürün ele geçirildi
08:42 Sivillerin sığındığı çadırları vuran İsrail, saldırıya kılıf buldu Sivillerin sığındığı çadırları vuran İsrail, saldırıya kılıf buldu
09:47 Şampiyonluk kutlamaları sonrası çıldırdı Nelsson’dan Galatasaray taraftarına: Size yazıklar olsun Şampiyonluk kutlamaları sonrası çıldırdı! Nelsson'dan Galatasaray taraftarına: Size yazıklar olsun
09:20 Dursun Özbek’ten gece yarısı F.Bahçe’ye gözdağı: Bizim bileğimizi kimse bükemez Dursun Özbek'ten gece yarısı F.Bahçe'ye gözdağı: Bizim bileğimizi kimse bükemez
09:14 Yeniden genel başkan adayı olacak mı Kemal Kılıçdaroğlu topu delegelere attı Yeniden genel başkan adayı olacak mı? Kemal Kılıçdaroğlu topu delegelere attı
09:07 Doğu Demirkol, yazın yapacağı gösterilerin gelirini Filistin’e bağışlayacak Doğu Demirkol, yazın yapacağı gösterilerin gelirini Filistin'e bağışlayacak
08:07 Şampiyonluk kutlamasında korkunç anlar Aracıyla çarpıp kaçtığı taraftar beyin kanaması geçirdi Şampiyonluk kutlamasında korkunç anlar! Aracıyla çarpıp kaçtığı taraftar beyin kanaması geçirdi
07:52 Deniz Akkaya’dan kızıyla ilgili ağızları açık bırakan sözler: Önce dövdü sonra balkona kilitledi Deniz Akkaya'dan kızıyla ilgili ağızları açık bırakan sözler: Önce dövdü sonra balkona kilitledi
07:47 Bahçeli 5 yıl sonra aynı yerde Sinan Ateş’in yerini Ahmet Yiğit Yıldırım aldı Bahçeli 5 yıl sonra aynı yerde! Sinan Ateş'in yerini Ahmet Yiğit Yıldırım aldı
00:57 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım sözleri: Seçimi kazanırsa elimden gelen desteği vereceğim Ali Koç'tan Aziz Yıldırım sözleri: Seçimi kazanırsa elimden gelen desteği vereceğim
00:32 Fenerbahçe’de sözleşmesi sona eren Joshua King, takıma veda etti Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren Joshua King, takıma veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2024 10:24:05. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin ve Kocaeli'de 1 Milyar 22 Milyon Lira Değerinde Kaçak Eşya Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement