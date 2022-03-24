Mersinli belediye, güneş enerji santrali kurarak hem faturayı sıfırladı hem de aylık 60 bin TL de gelir elde etmeye başladı - Son Dakika
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Mersinli belediye, güneş enerji santrali kurarak hem faturayı sıfırladı hem de aylık 60 bin TL de gelir elde etmeye başladı

24.03.2022 10:06

Türkiye enerji alanında bağımlılığı azaltmak için yoğun çalışmalar yürütürken, Mersin'in Erdemli Belediyesi atıl araziye 1 milyon 500 bin KWh elektrik üreten güneş enerji santrali kurdu. Belediye, böylece hem kendi kullandığı enerjiyi üretmiş oldu hem de her ay 60 bin TL gelir sağlayacak noktaya geldi.

Ülke genelinde enerji alanında bağımlılığı azaltmak için yoğun çaba sarf edilirken, kurumlar da bu hedefler doğrultusunda projeler yürütüyor. Erdemli Belediyesi de bu alanda yürüttüğü GES projesini tamamladı. Kırsal kesimde bulunan Kösbucağı Mahallesi'nde tarım arazisi olmayan taşlık 19 bin metrekarelik alana 1 milyon 500 bin KWh enerji üretecek GES kuruldu. GES projesi ile yaklaşık 2 milyon 300 bin TL kazanç elde edecek olan belediye, hem kendi kullandığı enerjiyi üretmiş oldu hem de her ay ekstra 60 bin TL gelir elde edecek seviyeye geldi.

Atıl araziye güneş enerji santrali kuran belediye, hem faturayı sıfırladı hem de aylık 60 bin TL gelir sağlamaya başladı

"ENERJİSİNİ ÜRETEN BELEDİYE"

Üretim ekonomisi çalışmaları kapsamında projeler yürüttüklerini belirten Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, GES projesi ile belediyenin enerji giderlerini sıfırlayacaklarını aktardı. Başkan Tollu, "Biz Erdemli Belediyesi olarak hem kamunun kazançlı çıkması adına, hem de belediyemizin elektrik giderlerini minimize etmek, hatta sıfırlamak adına 19 bin metrekare üzerinde GES sistemini kurduk. Şu anda kurduğumuz sistem bize tabii daha önce yapıldığı için bunun 6 milyon civarından bir maliyeti vardı. Şu anda Erdemli Belediyesi'nin kullandığı tüm enerjileri karşıladığı gibi bize de aylık 50-60 bin lira bir kazanç sağlayacak. Artan elektrik maliyetini de düşündüğümüzde güneşten elde edilen enerjinin ne kadar isabetli olduğunu görüyoruz. Belediyemiz zaten kendi kaynak üreten, her türlü mal ve hizmet satın alımında, dışa bağımlı bir sistem uygulamamaya gayret ediyoruz" dedi.

Atıl araziye güneş enerji santrali kuran belediye, hem faturayı sıfırladı hem de aylık 60 bin TL gelir sağlamaya başladı
Atıl araziye güneş enerji santrali kuran belediye, hem faturayı sıfırladı hem de aylık 60 bin TL gelir sağlamaya başladı
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Erdemli Belediyesi, Türk Lirası, Enerji, Kwh, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mersinli belediye, güneş enerji santrali kurarak hem faturayı sıfırladı hem de aylık 60 bin TL de gelir elde etmeye başladı - Son Dakika


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