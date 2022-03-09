Meteoroloji uyardı, enerji nöbeti başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Meteoroloji uyardı, enerji nöbeti başladı

09.03.2022 14:25

Meteoroloji uyardı, enerji nöbeti başladı Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporlarını yayınladı.

Meteoroloji uyardı, enerji nöbeti başladı

BURSA - Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporlarını yayınladı. Ülke genelinde son 35 yılın Mart ayının en yoğun kar yağışı bekleniyor. Güney Marmara'yı da etkisi altına alması beklenen yoğun kar uyarısı sonrası UEDAŞ ekipleri bölgede 7/24 kar nöbetinde.

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), tüm Türkiye'de etkili olması beklenen yoğun kar yağışı için tüm hazırlıklarını tamamladı. UEDAŞ ın saha ekipleri kesintisiz enerji için geniş araç filosu ile 7/24 kar nöbetine başladı.

UEDAŞ'tan 13 bin kilometrelik şebeke bakımı

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da 5 milyonun üzerinde nüfusa elektrik dağıtım hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri, beklenen yoğun kar yağışına yönelik çalışmalarına hız verdi. Yıl boyu yaptığı bakım çalışmalarıyla her türlü kötü senaryoya önceden hazırlıklı olan UEDAŞ, bölgede gerçekleştirdiği bakım çalışmalarıyla da enerji sürekliliğini koruyor. 2021 yılında 5 bin 25 trafoya bakım yapılırken, 289 bin 705 elektrik direğinin de kontrollerini sağlayan UEDAŞ, enerji nakil hatlarında 13 bin 750 kilometrelik şebekeye bakım gerçekleştirdi.

Şebeke 7/24 uzaktan takip ediliyor

Saha çalışanları arızalara kısa sürede müdahale ederek enerji tedarikini korurken şebekenin 7/24 online olarak da takip ve kontrollerinin yapıldığını ifade eden UEDAŞ Sistem İşletme Direktörü Volkan Çelik, "Bir vardiyada 350 personelimizle kar koşullarına hazırız. Araç filomuzda ise 109 aktif sepetli araç, 20 adet yedek sepetli araç, 78 arazi aracı, 12 vinç, 6 kablo test aracı ve 1 kar aracımızı hazır bulunduruyoruz.

Bunun dışında yine 6 farklı EDAS'la acil durum is protokolü imzaladık. Muhtemel bir ihtiyaç halinde karşılıklı destek olabilmek için. Bu süreçte 7/24 esasıyla şebekeyi izleme merkezimiz SCADA' da arızaların tasnifi yapılmakta, ekiplerimiz görevlendirilmekte, ölçüm ve kontrol işlemleri yapılmaktadır. SCADA merkezimizde zaman ve mekandan bağımsız olarak arızalara dakikalar içinde müdahale edebilmekteyiz" dedi.

Meteoroloji uyardı, enerji nöbeti başladı
Meteoroloji uyardı, enerji nöbeti başladı
Meteoroloji uyardı, enerji nöbeti başladı
Meteoroloji uyardı, enerji nöbeti başladı
Meteoroloji uyardı, enerji nöbeti başladı
Meteoroloji uyardı, enerji nöbeti başladı

YORUMLAR
500
Eyüpsultan'da kar yağışı için hazırlıklar tamamlandı Eyüpsultan'da kar yağışı için hazırlıklar tamamlandı Kar yağışı uyarısı trafik polislerini harekete geçirdi Kar yağışı uyarısı trafik polislerini harekete geçirdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tragger, Enerji, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Meteoroloji uyardı, enerji nöbeti başladı - Son Dakika


Son Dakika
15:17 Özcan Deniz beraat etti, eski eşi Feyza Aktan'ı affetti!
15:10 Son Dakika: Türk futbolunda büyük deprem! Hakem Mete Kalkavan görevi bıraktı
15:07 Erdoğan giderlerse gitsinler demişti: Hekim göçü durdurulamıyor
14:59 İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un uçağında dikkat çeken Türkçe ifadeler!
14:52 Amacı kredi çekip evlenmekti! Patronları tarafından dolandırıldı
14:45 Putin'in süper silahları: Hipersonik aero balistik füzeler, radyo balistik füzeler! Bir kısmına nükleer başlık da takılabiliyor
14:43 İstanbul'da kar hazırlığı! Tuzla Belediyesi, 450 personeliyle çalışmalarını tamamladı
14:40 Son Dakika: Kulüpler Birliği, TFF'nin kararları nedeniyle olağanüstü toplanacak!
14:36 Skandal karar: İsviçre mahkemesinden 'Erdoğan'ı öldürün' pankartı açanlara beraat!
14:36 Rus tankı sivil aracı vurmuştu! 2 Ukraynalı yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 15:24:03. #1.11#
SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı, enerji nöbeti başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement