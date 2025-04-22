Mezopotamya Tarım Fuarı Açıldı

Diyarbakır'da "16. Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık Fuarı"nın açılışı gerçekleştirildi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ve Mezopotamya Fuarcılık tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı, Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dicle Üniversitesi Ziraat ve Veteriner fakülteleri, Diyarbakır Ticaret Borsası, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği ile Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliğinin destekleriyle Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışı için tören düzenlendi.

Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi (TARPOL) Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker, törende yaptığı konuşmada, bir yol ayrımında olduklarını, çok acılar yaşadıklarını, çok hüzünlendiklerini ve kederlendiklerini söyledi.

"Anne ve babalarımızın yürekleri yangın yerine döndü ama bugün çok önemli bir aşamada, bir noktadayız." diyen Eker, şunları kaydetti:

"Vakit arkamıza bakıp acılarımızı yarıştırma vakti değildir. Vakit geleceğe bakıp birlikte barış içerisinde, kardeşlikle bir geleceği birlikte inşa etmenin vaktidir. Bunun için çalışıyoruz, gayret gösteriyoruz. Bunun umudu bu baharda bütün Mezopotamya'yı, bütün Diyarbakır'ı ve bölgemizi her tarafı sarmış durumda. Her yerde bunun umudu yeşermiştir. Tıpkı şu anda Diyarbakır ve bütün bölgedeki arazide gördüğümüz yer yeşil, gök mavi güzelliğinde."

Geçen hafta Silvan Tüneli'nin delgisine başlandığını anımsatan Eker, Diyarbakır'ın sulanabilecek tarım arazisinin 410 bin hektar olduğunu ve bu arazinin 235 bin hektarının Silvan Projesi, 135 bin hektarının da Dicle-Kralkızı barajlarının sulama alanı kapsamında yer aldığını anlattı.

Eker, konuşmasına şöyle devam etti:

"Toplamda 400 bin hektar alanı sularsanız, bu coğrafyanın kaderi değişir. Burası sadece hububat ve bakliyatın ekildiği kuru ziraatın yapıldığı bir coğrafya olmaktan çıkar. Bu sulamanın bize getireceği imkanlara Diyarbakır'ın sanayicisi, tüccarı ve ticaret erbabı kendini yeni bir safhaya, yeni bir aşamaya hazırlamalı. Şiddetsiz ve terörsüz bir Türkiye hedefi doğrultusunda buradaki üretim imkanları artar ve biz yeni ürün deseni ve üretim imkanlarıyla karşı karşıya kalacağız."

Küresel olarak bir tehditle karşı karşıya olduklarını ifade eden Eker, "Buna 'küresel ısınma', 'iklim değişikliği' deniyor. Bu sene geçen seneye göre Diyarbakır'ın tarımsal alanlarının aldığı yağış miktarı yüzde 61 daha az. Onun farkında olalım ve günlük hayatımızda da tarımsal üretimimizde de buna dikkat edelim." dedi.

DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya da fuara 127 firma ve 300 markanın katıldığını, 18 ilden katılımcı ve ziyaretçi organizasyonunun yapıldığını ve bu yıl fuara yaklaşık 150 bin ziyaretçi beklediklerini belirtti.

Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi kesildi.

Eker, katılımcılarla fuardaki stantları gezdi.

Programa, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, İl Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan, kamu kurum, sivil toplum kuruluşu ile bölge illerinden oda ve borsa temsilcileri de katıldı.

Fuar, 26 Nisan'a kadar açık olacak.