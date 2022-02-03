Migros Depo işçileri de iş bıraktı: Carrefour Depo'daki arkadaşlarımız da bizden haber bekliyor!

Son zamanlarda alevlenen iş bırakma eylemlerine bir yenisi daha eklendi. Teklif edilen yüzde 8'lik zammı kabul etmeyen Migros Esenyurt Deposu'nun sendikalı işçileri iş bıraktı.

LOJMAN ÜZERİNDEN BASKI

Taşeron şirket Us Grup'un patronunun işyerindeki sendikal örgütlülüğü kırmak için başka illerden getirttiği işçilere kaldıkları lojmanlar üzerinden işe devam etmeleri yönünde baskı yaptığı belirtilirken, iş bırakma eylemlerine tüm işçilerin destek verdiği öğrenildi.

"BUGÜN BİZ KONUŞACAĞIZ"

DGD-SEN'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Esenyurt Migros Depo'da ücreti kabul etmediğimizde bize kapıyı gösterenlere iş bırakma eylemimizle cevap veriyoruz, müdür yardımcısına da açıkça söylüyoruz: Biz işçi kürsümüzü kurduk. Bırakın bugün biz konuşalım. Biz konuşacağız" denildi.

"CARREFOUR DEPO'DAKİ KARDEŞLERİMİZ HABER BEKLİYOR"

Sendika Genel Başkanı Neslihan Acar ise Carrefour Depo'daki işçilere dikkat çekerek, "Pandemi boyunca Migros, Carrefour ve tüm depolarda canımız pahasına çalıştık. Carrefour Depo'daki kardeşlerimiz de bizden haber bekliyor! Taleplerimizi karşılayın!" dedi.

İŞÇİLERİN TALEPLERİ

Yüzde 70 zam yapılsın.

İşten atılan arkadaşımız işe geri alınsın, kimse işten atılmasın. Kimse işiyle, lojmanıyla tehdit edilmesin. Mobbingler son bulsun.

Lojmanın koşulları düzeltilsin.

TAŞERON ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

Öte yandan konu hakkında bir açıklamada taşeron şirket Us Grup'tan geldi. Firmadan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul Esenyurt'ta yer alan Us Grup olarak tarafımızdan işletilen Migros Avrupa Dağıtım Merkezi'nde yıllık %8 olduğu iddia edilen ücret artışı tamamen yanlış ve spekülasyona yöneliktir. Söz konusu işyerinde toplam çalışanların içinde sadece %15'i asgari ücretli olup geri kalan tüm çalışanların ücreti asgari ücretin üzerindedir. Çalışanların 2021 yılı brüt ücretlerine, minimum 2022 asgari ücret seviyesinde olmak üzere, ortalamada %39 artış gerçekleşmiş, prim gelirleri ile beraber tüm çalışanların toplam brüt gelirleri ortalama %54 artmıştır. Tesiste çalışan tüm çalışanlarımızın ayrıca yasal ve sosyal hakları verilmektedir.

İlgili işyerinde hukuk dışı eylemlerin devam etmesi, işyerinin işgal edilmesi, operasyonun durdurulması ve zarara uğratılması anlamına geldiğinden, son verilmemesi durumunda yasal süreci başlatacağımızı bildiririz. Çalışanlarımızı bu ve benzer spekülasyonlara itibar etmeyerek kanun dışı bir eylem içinde yer almamaya ve sağduyu ile hareket etmeye davet ediyoruz."