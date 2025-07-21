Miilux OY, IDEF 2025'te Denizaltı Çeliğini Tanıtacak - Son Dakika
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Ekonomi

Miilux OY, IDEF 2025'te Denizaltı Çeliğini Tanıtacak

21.07.2025 15:36
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Miilux OY, IDEF 2025'te profil formundaki denizaltı çeliğini ilk kez sergileyecek.

Miilux OY, profil formundaki denizaltı çeliğini ilk kez 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) tanıtacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yerli zırh çeliği üreticisi Miilux OY, yenilikçi ve yüksek mukavemetli zırh çeliği ürünlerini savunma sanayisinin uluslararası buluşma noktası IDEF'te yerli ve yabancı sektör paydaşlarına tanıtacak.

Savunma sanayisinin prestijli platformlarından IDEF, 22-27 Temmuz arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlayacak.

Miilux OY, üretimine yeni başladığı profil formundaki denizaltı çeliği örneklerinin ilk kez tanıtılacağı fuarda, ayrıca zırh çeliği ve denizaltı çeliği ürünlerinin yanı sıra zırhlı araç yan kapı zırh sistemi örneğiyle farklı koruma seviyelerinde koruma sağlayan zırhlandırılmış araç kapsülünü sergileyecek.

"IDEF'te, Miilux OY olarak ileri teknoloji ürünlerimizi küresel vitrine taşıyacağız"

Açıklamada görüşlerine eyer verilen Miilux OY Türkiye Genel Müdürü Yavuz Yeldan, Manisa'daki fabrikalarında ürettikleri zırh çelikleri ve denizaltı çelikleri ile savunma sanayisinde yerli üretim kabiliyetini güçlendirirken, sektörün küresel rekabette dayanıklılığını artırdıklarını belirtti.

Yeldan, "Kamu ve özel sektör temsilcilerinin yanı sıra yerli ve yabancı delegasyonun yoğun katılım sağladığı IDEF'te, ileri teknoloji ürünlerimizi dünyaya tanıtacağız." ifadesini kullandı.

Stratejik adımın, yerli ve milli savunma sanayi için ürün geliştirme çalışmalarına güçlü bir zemin hazırladığını aktaran Yeldan, Miilux OY'un ürettiği zırh çelikleri, savunma sanayisinde bağımsızlık hedefi için kritik önemde olduğunu kaydetti.

İstanbul'un IDEF ile iki yılda bir sektör profesyonellerini ağırladığını hatırlatan Yeldan, "Fuar Türkiye'nin savunma sanayiindeki konumunu ve üretim kapasitesini dünyaya tanıtma fırsatı sunuyor. Savunma sanayiinde faaliyet gösteren firmalar için yeni işbirlikleri geliştirme ve ürünlerini uluslararası ölçekte tanıtma açısından önemli bir platform olan IDEF'te, Miilux OY olarak ileri teknoloji ürünlerimizi küresel vitrine taşıyacağız." değerlendirmesini yaptı.

Yeldan, IDEF'23'te ilk kez sergiledikleri levha formundaki denizaltı çeliğinin ardından profil formundaki denizaltı çeliğini üretmeyi başardıklarını vurguladı.

IDEF'25'te yüksek teknoloji ve mühendislik kabiliyeti gerektiren bu ürünü ilk kez tanıtacaklarını bilgisini paylaşan Yeldan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bir denizaltının gövdesinin üretimi için hem çelik levhalara hem de mukavemet sağlayacak profil formundaki çeliklere ihtiyaç duyuluyor. Yeni üretim hamlemizle bir denizaltı gövdesinde gereken tüm denizaltı gövde inşa çeliklerini yerli imkanlarla üretebilecek yetkinliğe ulaştık. Miilux OY'un üretimiyle Türkiye, dünyada denizaltı çeliği üretebilen sayılı ülkeler arasına girdi."

Kara araçlarının zırh ihtiyacına cevap verecek kapasite

Yeldan, yaptıkları yatırımlar ve AR-GE faaliyetleri sayesinde zırh çeliği alanında önemli bir üretim gücüne ulaştıklarını vurguladı.

Miilux OY'un ürün portföyünün, ana muharebe tankları dahil olmak üzere tüm kara araçları için gerekli zırh çözümlerini sunduğunu ifade eden Yeldan, "Bu kapsamda ana muhabere tank platformlarında ihtiyaç duyulan 50 mm üstü kalınlıklarda yer alan farklı ürünlerin uluslararası akredite kuruluşlarda testleri başarıyla tamamlandı." bilgisini paylaştı.

Isıl işlem görmüş yüksek mukavemetli çelik ürünleriyle ilk ihracatlarını geçen yıl Azerbaycan'a yaptıklarını belirten Yeldan, bu yıl içinde farklı pazarlara da ihracat gerçekleştireceklerini belirtti.

Başta yakın coğrafya ve Avrupa olmak üzere küresel pazarlarda büyümeyi hedeflediklerinin altını çizen Yeldan, ileri teknolojiye sahip zırh çeliklerini gelecek dönemde dünyanın farklı bölgelerine ulaştırmak üzere somut adımlar attıklarını vurguladı.

Kaynak: AA

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, Teknoloji, istanbul, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Miilux OY, IDEF 2025'te Denizaltı Çeliğini Tanıtacak - Son Dakika

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