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Milletvekili Ali Özkaya, 1 kilo domatesin 22.95 TL'ye satılmasını normal karşıladı - Son Dakika

Milletvekili Ali Özkaya, 1 kilo domatesin 22.95 TL'ye satılmasını normal karşıladı

09.10.2021 16:04

AK Parti Afyonkarahisar milletvekili Ali Özkaya'dan gıdada yaşanan fahiş fiyatlarla ilgili açıklama geldi. Marketlerde 1 kilo domatesin 22.95 TL'ye satılmasını normal karşılayan Özkaya, "Nasıl ki 146.900 TL'den 5.000.000 TL'ye kadar binek otomobil varsa 5 TL'den 20 TL'ye kadar domates de var…"sözlerine yer verdi.

Son dönemde gıdada görülen fahiş fiyat artışları vatandaşın en çok şikayet ettiği konuların başında geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da vatandaşın belini büken konu için talimat verdi ve Ticaret Bakanlığı denetimlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda özellikle zincir marketlere yönelik fiyat denetimleri artırıldı. Ancak yüksek fiyatlar hala can sıkmaya devam ediyor.

1 KİLO DOMATES 22.95 TL

Gazeteci İzzet Çapa'da söz konusu duruma dikkat çekmek için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Çapa, marketlerde domatesin 17.99 TL, 19.99 TL ve 22.95 TL gibi fahiş fiyatlarla satıldığını gösteren üç farklı görsel paylaştı. Çapa paylaşımına da "Domates, bizim mutfağın olmazsa olmazı. Bütün yemeklerin alt yapısı. Kahvaltı sofralarının baş tacı. Menemenin harcı. Almış başını gitmiş. Hem de ne gitmek. Domates ateş pahası. Bu fiyatlar. Hakikaten olacak iş değil ve bu gidiş vallahi gidiş değil" ifadelerini yazdı.

AK PARTİLİ VEKİL NORMAL KARŞILADI

Gıdada gelinen son durumu özetleyen paylaşıma AK Parti Afyonkarahisar milletvekili Ali Özkaya'dan ilginç bir tepki geldi. 22.95 TL'ye satılan domates hakkında hiçbir olumsuz yorum yapmayan Özkaya, 5 TL'ye de 20 TL'ye de domates satılmasını normal karşıladı.

AK Partili milletvekili, 1 kilo domatesin 22.95 TL'ye satılmasını normal karşıladı

"İNSANLARI KIŞKIRMAK İÇİN"

Çapa'nın paylaşımını "İnsanları iktidara karşı kışkırtmak için" yaptığını iddia eden Özkaya, "Eğer muhalif bir tip iseniz, iktidara karşı insanları kışkırtmak istiyorsanız gerçeği çarpıtarak böyle provakasyon yapabilirsiniz… Pazarda en az 10-15 çeşit domates var. Nasıl ki 146.900 TL'den 5.000.000 TL'ye kadar binek otomobil varsa 5 TL'den 20 TL'ye kadar domates de var…" ifadelerini kullandı.

Söz konusu paylaşımdan görüntüler;

AK Partili milletvekili, 1 kilo domatesin 22.95 TL'ye satılmasını normal karşıladı
AK Partili milletvekili, 1 kilo domatesin 22.95 TL'ye satılmasını normal karşıladı
Milletvekili Ali Özkaya, 1 kilo domatesin 22.95 TL'ye satılmasını normal karşıladı

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Son Dakika Ekonomi Milletvekili Ali Özkaya, 1 kilo domatesin 22.95 TL'ye satılmasını normal karşıladı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Milletvekili Ali Özkaya, 1 kilo domatesin 22.95 TL'ye satılmasını normal karşıladı - Son Dakika
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