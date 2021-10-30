Dünyanın sayılı zenginleri arasında yer alan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un, 136 metre uzunluğundaki lüks yatı, 2 gün önce Yalıkavak'a demir attı.
Geçen günlerde Gökova Körfezi açıklarında 'Flying Fox' isimli lüks yatıyla Muğla kıyılarını gezen Bezos, yeniden Bodrum'a geldi. Ultra lüks yatta bulunan pistteki 1 helikopter ise dikkati çekti.
2019 yılında Almanya'da üretilen mega yat içerisinde, 12 metrelik yüzme havuzu, 22 kişilik misafir kapasitesinin yanı sıra 54 kişilik mürettebat, 36 konaklama kabini, 2 helikopter pisti yer alıyor.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Ekonomi › Milyarder iş insanı Jeff Bezos'un lüks yatı Yalıkavak'ta görüntülendi - Son Dakika Ekonomi