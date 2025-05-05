Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren düzenleme! Pert arabada hasar sınırı değişiyor - Son Dakika
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Ekonomi

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren düzenleme! Pert arabada hasar sınırı değişiyor

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren düzenleme! Pert arabada hasar sınırı değişiyor

2025 yılı itibarıyla sigorta sektöründe önemli bir değişikliğe gidiliyor. Artık hasar gören araçların onarım maliyeti, aracın piyasa değerinin %60'ını aşmadıkça, sigorta şirketleri bu araçları perte çıkaramayacak. Bu yeni düzenleme, kaskolu araç sahiplerini ve sigorta şirketlerini doğrudan etkiliyor.

05.05.2025 09:53
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Sigorta sektöründe önemli bir değişikliğe gidiliyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), ağır hasar kriterlerinde düzenleme yaptı.

Bugüne kadar, araçların hasar durumu %30-40 seviyelerinde olsa bile, sigorta şirketleri bazı durumlarda araçları perte çıkarabiliyordu. Kimi zaman sigortalı kişi, kaza sonrası, "Bu aracı artık istemiyorum" diyerek aracın perte çıkarılmasını talep ediyor, sigorta şirketi de bu isteği kabul ediyordu. Aracın perte çıkıp çıkmayacağına karar genellikle eksperler tarafından verilse de, sigorta şirketi ile sigortalı arasındaki anlaşmalar da etkili oluyordu.

Perte çıkarılan araçlar genellikle sigorta şirketlerinin anlaşmalı olduğu ihale platformları aracılığıyla satışa sunuluyor. İki ana yöntem bulunuyor:

  • Araçtaki hasar kadar ödeme yapılıyor, pert araç sigorta şirketi tarafından satılıyor.
  • Hem hasar bedeli hem de araç bedeli sigortalıya ödeniyor, araç sigorta şirketine geçiyor ve satışı yapılıyor.

Bazı sigortalılar, hem aracın hem de hasarın kendilerine bırakılmasını talep ediyor. Bu durumda, "sigortalıya terk" denilen yöntem devreye giriyor ve araç piyasasında farklı aktörler sürece dahil oluyor.

YENİ DÜZENLEME NE GETİRİYOR?

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun yaptığı yeni düzenlemeyle birlikte artık:

  • Onarım masrafı, aracın piyasa değerinin %60'ını geçmiyorsa, araç perte çıkarılamayacak.
  • Şasi, tavan, hava yastığı, elektronik sistem gibi kritik parçalar zarar görmedikçe, düşük oranlı hasarlar perte dönüşmeyecek.
  • Yüzde 60'ın altındaki hasarlarda onarım zorunlu hale geliyor.
  • Bu değişiklik hem sigorta şirketlerini hem de araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor. Sigortalılar artık kaza sonrası araçlarını "istemiyorum" diyerek kolayca perte çıkaramayacak.

ARTIK HER KARARI EKSPER VERECEK

Düzenleme ile birlikte, araçtaki hasarın tam veya ağır olup olmadığını yalnızca eksperler belirleyecek. Sigorta şirketi ile sigortalı arasında anlaşmaya dayalı perte çıkarma uygulaması sona eriyor. Tam hasar durumunda hurda tescil belgesi, ağır hasar durumunda trafikten çekilme belgesi, sigorta şirketine teslim edilmeden ödeme yapılmayacak.

HURDA ARAÇ SATIŞINDA DEĞİŞİKLİK YOK AMA...

Tam ve ağır hasarlı araçlar için hurda satış yöntemi aynı kalacak. Ancak, bu kapsam dışındaki hasarlı araçlar ihale platformlarında satılamayacak. Bu durum, özellikle hurda araç ticareti yapan firmaları olumsuz etkileyecek.

NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR?

Yeni sistem 1 Temmuz 2025 itibarıyla resmen uygulanmaya başlayacak. Hedef, pert araç pazarını daha şeffaf, kontrollü ve denetlenebilir hale getirmek.

Otomobil, Sigorta, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren düzenleme! Pert arabada hasar sınırı değişiyor - Son Dakika

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