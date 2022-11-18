Gözler aralık ayının ilk haftası yapılacak toplantıda! Yeni yılda asgari ücretin yüzde 50 oranında artırılma ihtimali masada

Müşterinin kabanından fiyatı dudak uçuklatan altın bilezik çıktı ama büyük bir sorun var

Milyonlarca çalışanın gözü asgari ücrete yapılacak artışta. Asgari ücrete bu yıl toplamda yüzde 95 artış yapıldı, 5 bin 500 liraya yükseltildi. 2023 zammı için süreç aralık ayında başlıyor. Asgari ücretlinin beklediği ücret tespit komisyonu ilk toplantısını aralık ayının ilk haftasında gerçekleştirecek. İşçi, işveren ve hükumetten 5'er temsilcinin katılacağı komisyon, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleyecek.

8 BİN 250 TL OLACAĞI KONUŞULUYOR

Enflasyon oranlarının kesinlikle altında olmayacağı ifade edilen asgari ücret 2023 Ocak zammı için konuşulan oranlar yüzde 40 ila 75 arasında… 7 bin 500 ila 10 bin lira bandında olması beklenen asgari ücretin, refah payı ile beraber yüzde 50'lik bir artışla 8.250 TL olabileceği öngörülüyor.

ERDOĞAN: DEĞİŞİK BİR HAZIRLIK İÇİNDEYİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde asgari ücret zammıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şu anda bu konuyla ilgili çalışmaları başta Vedat hocamız olmak üzere arkadaşlarımız yapıyorlar. İnşallah bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın içinde olduğunu biliyorum" demişti.

2022'DE NE KADAR ZAMLANMIŞTI?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları sonrasında 2022 yılı için asgari ücrete görülmemiş bir zam yapılarak maaşlarda yüzde 52 oranında artış sağlanmıştı. Yapılan zam sonrası asgari ücret 2022 yılı için net olarak 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak belirlenmişti. Ancak enflasyon rakamlarının yılın ilk 6 ayında yüzde 70'i aşmasıyla maaşlara ikinci bir zam yapılma ihtiyacı doğmuştu. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücrete ikinci bir zam yapıldığını duyurmuş ve yüzde 30 artışla asgari ücretin net 5 bin 500 liraya yükseltildiğini ifade etmişti.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Bakanlığın teklifi üzerine Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıp yeni asgari ücreti her zaman, ister yıllık ister aylık belirleyebilir. Ücret belirlenirken ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik durum, ücretliler geçinme indeksleri, geçim şartlarını da göz önünde bulunduruluyor. Asgari ücretin ödenmesinde işveren tarafından işçiye ödenen ek ücretler ve sosyal yardımlar dikkate alınmıyor.