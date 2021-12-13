Milyonlarca çalışanın kader günü: Asgari ücret bugün belli olacak

İlk toplantısını 1 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda, ikinci toplantısını 7 Aralık'ta Türk-İş'in ev sahipliğinde yapan Komisyon, üçüncü toplantısını 9 Aralık'ta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nda (TİSK) gerçekleştirdi. Asgari ücretin 4. toplantısında rakamın net bir şekilde duyurulacağı belirtildi.

Bugünkü toplantıda Çalışma Genel Müdürlüğü ve TÜİK'ten gelecek veri ve raporlar görüşülmeye devam edilecek ve asgari ücrete yapılacak zam oranı kesinleştirilecek.

Çalışma Genel Müdürü Önder, işveren kesiminin asgari ücretin 3100 TL olmasını istediğini, TÜRK-İŞ'in ise asgari ücret için 3900 lira teklif ettiğini belirtti. Çalışma Genel Müdürü Önder asgari ücrete son toplantıda karar verileceğini duyurmuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yapılan çalışmalar neticesinde işçi tarafının 3750-4000 lira arasında, işveren tarafının ise 3500-3750 lira arasında asgari ücret istediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek asgari ücret sözü verirken 2022 zammına yönelik beklentiler yüzde 30'u geçti.

OLASI ZAM ORANLARI VE ÜCRETLER

Kasım ayı enflasyonu ve 5 aylık 10.48'lik oran asgari ücretteki pazarlıkları da değiştirdi. Enflasyonun üzerinde ve refah payı ile birlikte yapılacak hesaplamalarda artış oranı yüzde 30'u geçecek. Vergi destekleriyle rakam daha da yükselebilecek.

Vergi ve prim indirimi içermeyen ücret senaryosuna göre; asgari ücret yüzde 31 artışla net 3700 lira, yüzde 34 artışla 3785 lira, yüzde 37 yükselişle 3870 lira, yüzde 39,76 artışla da da yaklaşık 3950 liraya yükselecek.

Vergi ve prim indirimi içermeyen ücret senaryosuna göre; asgari ücret yüzde 31 artışla net 3700 lira, yüzde 34 artışla 3785 lira, yüzde 37 yükselişle 3870 lira, yüzde 39,76 artışla da da yaklaşık 3950 liraya yükselecek.