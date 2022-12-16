Milyonların beklediği EYT'de yeni detay! İşverenlerin yükü hafifleyecek - Son Dakika
Üye Girişi

Milyonların beklediği EYT'de yeni detay! İşverenlerin yükü hafifleyecek

16.12.2022 01:03

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinde işverenlerin kıdem tazminatı yükünü hafifletmeye yönelik tedbirler de alınacak. İşverenlere yüzde 75 kefalet oranıyla Kredi Garanti Fonu desteği sağlanacak.

İş dünyasının finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından çalışmaları yürütülen Hazine destekli KGF kefalet sisteminin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Hazırlıkları devam eden paketin başlangıç aşamasında 150 milyar lira düzeyinde bir kefalet büyüklüğü ile açıklanması öngörülüyor. Paketlerin, esnaf ve KOBİ'ler başta olmak üzere işletmelere birçok alanda önemli miktarda finansman imkanı oluşturması beklenirken, Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında uygulanan selektif kredi politikasının bu paketlerde de yer alması bekleniyor.

EYT KAPSAMINDA İŞVERENLERE KEFALET PAKETİ DESTEĞİ

Söz konusu kefalet paketleri ile işletmelerin finansman ihtiyaçlarına kaynak tahsis edilecek. Ayrıca Bakanlık, EYT kapsamında işverenlerin kıdem tazminatı yükünü hafifletmeye yönelik de kefalet paketi desteği sunacak.

EN AZ YÜZDE 75 KEFALET ORANI BEKLENTİSİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından açıklanacak paketlerde ödemesiz dönem imkanının yanı sıra, en az yüzde 75 kefalet oranı olması bekleniyor. Kamu bankalarının yanı sıra özel bankaların da kefalet paketlerine dahil olacağı, böylelikle işletmelere uygun finansman imkanı oluşturulacağı ifade ediliyor.

TAM ENTEGRE BİLGİ SİSTEMİ

Hazine destekli kefaletlerin bundan sonra faturaya dayalı olarak yalnızca reel ekonomiyi finanse etmesine ilişkin dönüşüm süreci de tamamlandı. Kullanılacak tam entegre bilgi sistemi ile kredilerin amacı dışında kullanılmasının önemli ölçüde önüne geçilecek.

KAYNAKLAR, İŞLETME HARCAMALARI VE YATIRIM İÇİN KULLANILACAK

Piyasa ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan paketlerle söz konusu kaynaklar, işletme harcamaları ve yatırım için kullanılabilecek. Savunma sanayiden yeşil dönüşüme, imalat sanayiden enerji verimliliğine, girişimcilikten inşaat sektörüne, firmaların teknolojik dönüşümünden teknoloji üretimine kadar birçok alanda selektif kredi ve kefalet imkanı sunulacak.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Milyonların heyecanla beklediği EYT'de yeni detay! İşverenlerin yükü hafifleyecek Milyonların heyecanla beklediği EYT'de yeni detay! İşverenlerin yükü hafifleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, EYT, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Milyonların beklediği EYT'de yeni detay! İşverenlerin yükü hafifleyecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:58 Milyonların beklediği EYT'de yeni detay! İşverenlerin yükü hafifleyecek
00:22 Benzine dev zam! Araç sahiplerinin yüzü düşecek
00:09 Tek seferde 9 tane bebek doğuran Malili anne ve bebekleri ülkelerine döndü
00:02 Arjantin'de Messi endişesi! Finale yetişmesi için dua ediyorlar
23:45 Telefon dolandırıcıları korkuttukları ailenin umre paralarını çaldı
23:24 Dünya Kupası finali öncesi kritik gelişme! Fransa takımında salgın şüphesi var
23:03 Hazreti Muhammed'e hakaret eden din adamı idam cezasına çarptırıldı
22:51 ABD'den İmamoğlu'na verilen cezaya ilişkin açıklama: Hükümeti hak ve özgürlüklere saygı göstermeye çağırıyoruz
22:51 Hamit Altıntop elini masaya vura vura konuştuğu röportajı anlattı
09:32 Adana'da yürekleri ağza getiren görüntü! Araçtan sürüklenerek yolculuk etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2022 02:30:53. #1.12#
SON DAKİKA: Milyonların beklediği EYT'de yeni detay! İşverenlerin yükü hafifleyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement