Masada birbirinden önemli konular var! Kabine yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanacak - Son Dakika
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Masada birbirinden önemli konular var! Kabine yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanacak

27.11.2022 13:42

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yarın yapılacak olan kasım ayının son kabine toplantısının ana gündem maddeleri kamudaki sözleşmeli personele kadro verilmesiyle ilgili düzenleme, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) çalışmasında gelinen son durum ve büyük marketler başta olmak üzere fahiş fiyat uygulaması yapanlara yönelik yeni cezalandırma yöntemi olacak.

Kasım ayının son Kabine toplantısı yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Beştepe'de gerçekleştirilecek.

SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO

Kabine toplantısında masaya gelecek en önemli konulardan biri sözleşmeli personele kadro beklentisi olacak. Kadro ile ilgili dikkatleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çeviren açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den gelmişti. Bakan Bilgin açıklamasında, "Kamudaki tüm sözleşmeli personeli kapsayan düzenleme pazartesi günü Kabine Toplantısı'nda ele alınacak" ifadelerinde bulundu. Kamudaki 600 bine yakın sözleşmeli personel bulunuyor.

EYT'DE GELİNEN SON DURUM KABİNE'NİN GÜNDEMİNDE

Kabine toplantısında EYT çalışmalarına ilişkin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşülecek. EYT'nin kimleri kapsayacağı, borçlanma ve yaş kriterlerine ilişkin gerçekleştirilen çalışmalarda gelinen son durum Kabine'nin gündeminde olacak.

FIRSATÇILAR İÇİN YENİ CEZALANDIRMA YÖNTEMİ

Fahiş fiyat uygulaması yapan büyük marketler başta olmak üzere tüm ticaret hayatında önemli yaptırımlar da Kabine'de masada olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söylemişti; "Hazine Maliye ve Ticaret Bakanlıklarımız hassasiyetle takip ediyor. Bu noktada kontroller çok daha farklı uygulamalarla devam edecek. Çünkü para cezası demek ki bunları ıslah etmiyor. Para cezasının dışında atılacak adımları da ilk Kabine Toplantımızda inşallah masaya yatırırız."

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Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı, Beştepe, EYT, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Masada birbirinden önemli konular var! Kabine yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanacak - Son Dakika


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