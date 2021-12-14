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Milyonların heyecanla beklediği asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? İşte pazarlıklarda güncel durum - Son Dakika

Milyonların heyecanla beklediği asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? İşte pazarlıklarda güncel durum

14.12.2021 11:09

Milyonların kilitlendiği asgari ücrette beklenmedik bir gelişme oldu. Dün komisyonun bir araya gelip asgari ücreti açıklaması bekleniyordu ancak bu gelişme yaşanmadı. Toplantıya dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken, yeni asgari ücretin bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. İşçi tarafı asgari ücretin net 4 bin lira olmasını istiyor. Buna karşılık işveren ise 3.500 TL'nin üstüne çıkmak için devletten destek bekliyor. İşte heyecanla beklenen asgari ücrete ilişkin güncel durum.

Hükümet, işveren ve işçi temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Komisyonu, 2022 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için üç kez toplandı. Komisyonun son toplantısını dün yapması bekleniyordu ancak taraflar bir araya gelmedi ve konu hakkında da herhangi bir açıklama yapılmadı. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücretin bu hafta içerisinde netleşmesi bekleniyor.

CNN Türk'te son durumu aktaran Gülşen Coşkun, asgari ücret ile ilgili şunları söyledi:,

"Asgari ücretin dün açıklanması bekleniyordu ancak şu saate kadar resmi bir program duyurulmadı. Bu hafta içerisinde netleşmesini bekliyoruz. Yasal olarak bu ay sonuna kadar süre var. Taraflar uzlaşı ile yaklaşmıştı ancak son açıklamalara göre resmi bir program duyurulmadı. Belki bugün olacak ancak halen bir duyuru yapılmadı.

İŞÇİLER 4 BİN LİRA İSTİYOR

Bunlar resmi programlar ancak gayriresmi temaslar da sürüyor. Yapılan görüşmeler sonrasında nasıl bir tablo çıkacak onu göreceğiz. Masada işçi, işveren ve hükümet temsilcileri var. İşçi insanca yaşanabilir bir rakam olsun diyor ve asgari ücretten vergi alınmasın diyor. İşçi 4 bin liranın altına imza atmayız diyor. İşçi geçim şartlarının zorlaştığını ve kurdaki hareketliliği gerekçe gösteriyor.

İŞVEREN 3.500 LİRANIN ÜSTÜNE ÇIKMAK İÇİN DESTEK BEKLİYOR

Bunun dışında işverene bakıldığında ise işveren de artık rakam telaffuz ediyor. İşveren de biz 'TÜİK'i baz alırız, TÜİK'e göre hesaplama yapıyoruz ve buna göre en az 3 bin 500 lira' diyor asgari ücret için. İşverenler, 'Biz çalışanları asgari ücrete ezdirmek istemiyoruz, devlet de sırtımızdaki yükü alsın' diyor. 'Eğer alırsa bu rakam daha da yukarıya çıkabilir' diyorlar.

TEŞVİK VE VERGİ İNDİRİMİ TALEP EDİLİYOR

İşverenin teşvik ve vergi konusunda indirim talepleri var. Eğer bu talepler gelirse rakamın daha da değişebileceğine dikkat çekiyor işveren. İşverene devlet desteği asgari ücrette 70 lira. Mevcutta asgari ücret 2 bin 825 liraydı. Şimdi ne olacak merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında son zamanların fevkinde bir artış olacağını söylemişti. Bakan Bilgin bayram havasında bir ücret belirleneceğini söylemişti. Şimdi gözümüz kulağımız o rahat nefes aldıracak seviye ne olacak, ne zaman açıklanacak? Bekliyoruz."

BAKAN'IN SÖZLERİ UMUT OLDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, önceki gün TBMM bütçe görüşmelerinde asgari ücret ile ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Bilgin, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Asgari ücretten vergi meselesi, asgari ücret çalışmalarımızda alternatif olarak önümüzde duruyor yani birkaç alternatif var, verginin ortadan kaldırılması, gelir vergisinin kaldırılması vesaire gibi. Onların üzerinde duruyoruz. Araştırma yaptırdım, işçilere sordum, işverenlere sordum, profesyonellere sordum. İşçilerimizin büyük çoğunluğu, yüzde 37'si 3 bin 700 ile 4 bin arası beklentisi olduğunu söyledi. Küçük işletmelerde çalışan işçilerin daha alt düzeyde talep ettiğini gördüm. Sebepsiz değil. Onlar; 'Evet artmasını istiyoruz ama işimizin devam etmesini istiyoruz.' Biz buradan, sizlerin beklentisi nedir bilmiyorum ama toplumun, işçilerin beklentisini karşılayacak ciddi bir asgari ücret artışı gerçekleştireceğiz. Düşük gelirli asgari ücretle çalışanlar için bir bayram havası yaratacaktır. Daha yüksek düzeyde açıklanması önemlidir, ekonomik olarak daralmadan geçiyoruz. Bunu anlıyoruz. Asgari ücret çalışanlarımızı korusun, aynı zamanda Türkiye'nin ve bütün dünyanın yaşadığı ekonomik dalgalanmalardan Türkiye'ye de rahat nefes aldırsın. Rahat nefes alacak seviyede belirleyeceğimizi ifade etmek isterim."

Milyonların heyecanla beklediği asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? İşte pazarlıklarda güncel durum

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Son Dakika Ekonomi Milyonların heyecanla beklediği asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? İşte pazarlıklarda güncel durum - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Milyonların heyecanla beklediği asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? İşte pazarlıklarda güncel durum - Son Dakika
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