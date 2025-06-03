Mitsubishi Electric'ten Sürdürülebilirlik Vurgusu - Son Dakika
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Ekonomi

Mitsubishi Electric'ten Sürdürülebilirlik Vurgusu

03.06.2025 12:56
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Mitsubishi Electric, 2050 hedefiyle çevresel sürdürülebilirliğe yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Mitsubishi Electric, yenilikçi ve enerji verimli teknolojileriyle iklim değişikliği alanında çalışmalarını sürdürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Mitsubishi Electric, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla çevresel sorumlulukların altını bir kez daha çiziyor. 2050 Çevresel Sürdürülebilirlik Vizyonu doğrultusunda "net sıfır" hedefini sürdüren şirket, sürdürülebilir gelecek vizyonunu vurguluyor.

"Changes for the Better" (Daha İyiye Doğru Değişimler) kurumsal sloganıyla daha iyiye ulaşma vizyonunu benimseyen şirket, küresel ölçekte daha yaşanabilir bir dünya için çevresel politikalarını tüm faaliyet alanlarına entegre etmeyi hedefliyor.

Farklı iş kollarında enerji verimli ürünler sunmanın yanı sıra, karbon nötr üretim süreçleri, döngüsel ekonomi uygulamaları ve sürdürülebilir dijital dönüşüm projeleriyle geleceğe yatırım yapan şirket, "Karbon Nötralizasyon", "Döngüsel Ekonomi", "Emniyet & Güvenlik", "Kapsayıcılık" ve "Refah" olmak üzere beş ana alanda dönüşüme odaklanıyor.

Şirket, fabrika otomasyonundan iklimlendirme sistemlerine kadar enerji verimliliği ve çevre dostu teknolojiler sunuyor.

Yapay zeka destekli sistemleriyle verimliliği artırırken, farklı iklim koşullarına uyumlu, uzun ömürlü ve tasarruflu çözümler geliştiriyor. Üst düzey enerji verimliliğine sahip klimaları, "3D i-See Sensör" gibi yapay zeka teknolojisiyle kullanıcıların konum ve vücut sıcaklıklarını algılayarak gereksiz enerji tüketimini önlüyor.

"Enerji tasarrufu, bütçe kontrolü ve merkezi yönetim kolaylığı sağlıyor"

"MELCloud" teknolojisi sayesinde ise cihazlar uzaktan yönetilebiliyor. Bu da bireysel ve ticari kullanıcılar için enerji tasarrufu, bütçe kontrolü ve merkezi yönetim kolaylığı sağlıyor.

Şirket, fabrika otomasyon sistemleri alanında da "e-F@ctory" konsepti gibi üretim verilerini akıllı karar araçlarına dönüştüren çözümleriyle işletmelerin dijitalleşmesine ve karbon ayak izlerini azaltmasına katkıda bulunuyor.

Enerji verimliliği odaklı girişimlerini yenilikçi ürün ve çözümlerle destekleyen Mitsubishi Electric, şirketlerin sera gazı emisyonlarını, iklim bilimiyle uyumlu şekilde azaltma taahhüdü olan SBT onaylı emisyon azaltım hedefleriyle Paris Anlaşması'na tam uyum sağlıyor.

2021'de geri dönüşüm hedeflerine ulaşan şirket, "Çevresel Plan 2025" ile hedefini ileriye taşıyor. Japonya'daki sıfır enerjili "SUSTIE" binası ve "Serendie" dijital platformu, sürdürülebilirlik vizyonunun somut örneklerini oluştururken, Avrupa Birliği'nin "17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi" arasında belirlediği öncelikler doğrultusunda çevresel ve sosyal sürdürülebilirliği bir arada ele alıyor.

"Karbon Saydamlık Projesi'nin (CDP)" iklim değişikliği ve su güvenliği alanındaki "A Listesi"nde yer alan şirket, aynı zamanda Birleşmiş Milletler'in "7/24 Karbonsuz Enerji Sözleşmesi"ne katılarak, küresel ölçekte enerji verimliliği çalışmalarına katkıda bulunuyor.

Şirket, 2031'e kadar fabrikalarında ve ofislerinde, 2051'e kadar ise tüm değer zincirinde net sıfır sera gazı emisyonuna ulaşmayı hedefliyor.

"Dünya Çevre Günü, çevre bilincini artıran sembolik bir gün olmanın ötesinde"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Şevket Saraçoğlu, Dünya Çevre Günü'nün çevre bilincini artıran sembolik bir gün olmanın ötesinde olduğunu belirterek, günün, gezegenin geleceğine dair toplumsal sorumluluklarını yeniden düşünmeleri için önemli bir fırsat sunduğunu aktardı.

Changes for the Better vizyonları doğrultusunda yalnızca bugünün değil, gelecek nesillerin yaşam kalitesini de gözeten teknolojiler geliştirdiklerini kaydeden Saraçoğlu, "Enerji verimliliği odaklı çözümlerimizle iklim değişikliğiyle mücadelede katkı sunarken, 2050 net sıfır hedefimize ulaşma yolunda kararlılıkla ilerliyoruz. Sürdürülebilirliği tüm iş süreçlerimizin merkezine alarak çevresel, toplumsal ve teknolojik dönüşüme öncülük etmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Mitsubishi Electric'ten Sürdürülebilirlik Vurgusu - Son Dakika

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