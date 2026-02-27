Mitsubishi Electric'ten Yeni Hedefler - Son Dakika
27.02.2026 13:28
Mitsubishi Electric, 2025 hedeflerini iş ortaklarıyla paylaştı, müşteri odaklılık vurgulandı.

Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri, 2025 yılını değerlendirmek ve yeni döneme ilişkin hedeflerini paylaşmak amacıyla İzmir, Antalya, Adana, Ankara ve İstanbul'daki iş ortaklarıyla bir araya geldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Değişimin İzinde, Sahanın Kalbinde" mottosuyla düzenlenen bölgesel iletişim toplantılarına yöneticiler, çalışanlar ve ülke genelinde faaliyet gösteren iş ortakları katıldı. Toplantılarda, yeni dönemde de öncelikler arasında yer alan "müşteri odaklılık" vizyonu detaylı biçimde ele alındı.

Toplantılarda, geçmiş ve mevcut ekonomik konjonktüre ilişkin değerlendirmeler yapılırken, gelecek döneme dair yol haritası da paylaşıldı, iş ortaklarıyla birlikte hayata geçirilmesi planlanan kısa, orta ve uzun vadeli çalışmalar masaya yatırıldı.

Klima ve ısı pompası alanındaki pazar payının artırılmasına yönelik stratejiler de toplantılarda paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri Genel Müdürü Zeki Kalaycılar, başarının tüm paydaşlarla güçlü bir takım oyunu içinde mümkün olduğuna inandıklarını belirtti.

İş ortaklarıyla interaktif, güvene dayalı ve sürdürülebilir ilişkiler kurmayı temel ilke olarak gördüklerini aktaran Kalaycılar, şu değerlendirmelerinde bulundu:

"Onların ihtiyaçlarını dinleyerek stratejilerimizi şekillendiriyor ve birlikte değer yaratmayı önemsiyoruz. Bu toplantılar vesilesiyle bu vizyonu iş ortaklarımızla bir kez daha açık bir şekilde paylaşma fırsatı bulduk. Sunduğumuz çözümler kadar, bu çözümlerin son kullanıcıya sağladığı müşteri memnuniyeti de her zaman önceliğimiz. İş ortaklarımıza yönelik geliştirdiğimiz yeni stratejiler doğrultusunda, müşterilerimizin uzun vadeli memnuniyetini artırmak ve sürdürülebilir büyümeyi desteklemek için belirlediğimiz yol haritasını bu toplantılarda dile getirdik."???????"

Kaynak: AA

