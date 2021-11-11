Mobilefest Dijital Teknolojiler Fuarı ve Konferansı kapılarını açtı

Teknoloji ekosisteminin bir araya geldiği Mobilefest Dijital Teknolojiler Fuarı ve Konferansı İstanbul Kongre Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Mobilefest'ten yapılan açıklamaya göre, teknoloji üreticilerini, yerli ve yabancı iş insanlarını ve sektör profesyonellerini iş birliği imkanları oluşturmak amacıyla bir araya getiren, hem fiziksel hem de çevrimiçi ziyaret edilebilecek etkinlik, 2 gün sürecek.

Çin, Almanya, Singapur ve Güney Kore'den çeşitli teknoloji firmalarının katılımıyla 5G deneyim alanı, metaverse deneyim alanı, AR deneyim alanı, elektrikli scooter deneyim alanı gibi etkinliklerin yer aldığı organizasyonda, fütürizm, akıllı şehirler, girişimcilik ekosistemi, fintech, metaverse gibi pek çok konu işlenecek.

Açıklamada, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmaya yer verilen Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Bakanlık olarak tüm paydaşlarıyla birlikte dijital dönüşüme sadece ayak uyduran değil yön veren ülke olmaya çalıştıklarını bildirdi.

Son 16 ayda unicornlar çıkardıklarını, salgında dijitalleşmenin getirdiği hızla 5 şirketin unicorn olduğunu kaydeden Kacır, şu bilgileri verdi:

"Bütün bunlar 4. sanayi devrimi teknolojilerinin tüm sektörleri hızla dönüştürmesinin bir sonucu. Bütün ülkeler ucuz iş gücü yerine dijitalleşmeyle üretimi yeniden kendi topraklarına çekmeye çalışıyor. Biz de kendi özgün stratejimizi, güçlü yanlarımızı, fırsatlarımızı ve tehditleri dikkate alarak Milli Teknoloji Hamlesi ile yapılandırdık. Milli gelirden Ar-Ge'ye büyük bir pay ayırmaya başladık. Özellikle insansız hava araçları konusunda dünyanın en başarılı 3 ülkesi arasındayız."

Kacır, 5G'nin pek çok sektörü ve hayatı hızla değiştireceğini, bu alana 5 milyar dolara yakın yatırım yapılacağını bildirdi.

"Türkiye, Çinli yatırımcıların beklentilerini karşılayan güçlü bir ülke"

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Furkan Karakaya ise Türkiye'nin, sürdürülebilir uluslararası doğrudan yatırımlar çekmek için yatırımcı dostu politikalar ve geniş nitelikli insan kaynağına sahip olduğunu, Avrupa, Asya ve Afrika'nın kesiştiği noktada uluslararası yatırımcılara ve küresel pazarlara erişim konusunda önemli bir konumda bulunduğunu anlattı.

Karakaya, Çin ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 50. yılının içerisinde olduklarını kaydederek, şu bilgileri verdi:

"Kuşak ve Yol projesi kapsamında Türkiye'nin, Çin merkezli şirketlerden lojistik, finans, üretim ve enerji gibi sektörlerde daha fazla yatırım aldığı görüyoruz. Alibaba, ZTE ve Huawei gibi birçok Çinli şirket başarılı yatırımlar yaptı. Son olarak da Xiaomi, Oppo gibi şirketler yeni yatırımları için Türkiye'yi tercih ettiklerini duyurdu. Türkiye, Çinli yatırımcıların beklentilerini karşılayan güçlü bir ülke. Her iki ülke son 10 yılda önemli ilerlemeler kaydetti. Ofis olarak iki ülke arasındaki insanların iletişimi kuvvetlendirmeyi amaçlıyoruz."

"Ülkeler arası iş birliği işletmelere fayda sağlamaya devam ediyor"

ICBC Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Xiangyang Gao da iki ülke arasındaki ekonomi, ticaret ve finans alanlarında gerçekleşen iş birliklerinden bahsederek, iş birliğinin her iki ülkedeki işletmelere fayda sağlamaya devam ettiğini bildirdi.

Gao, "İlk günden beri önceliğimiz; Çin-Türkiye ekonomi ve ticaret iş birliğiyle Türkiye'nin sosyal ve ekonomik gelişiminden doğan fırsatları yakalamaktı. Türkiye'nin orta koridor inisiyatifine katkı sağlamak adına Çin'in Kuşak ve Yol girişimini aktif bir şekilde destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye ve Çin dijital ekonominin potansiyeli kullanmalı"

Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin de Çin'de dijital ekonominin toplam hacminin 39 trilyon dolara ulaştığını ve dijital teknolojilerin Çin ekonomisinin gelişmesinde motor güç olduğunu bildirdi.

Çin ve Türkiye'nin Kuşak ve Yol projesinin önemli iki ülkesi olduğunu aktaran Şaobin, "Amacımız dijital ipek yolunu oluşturmaktır. Çin ve Türkiye arasındaki iş birliğini derinleştirmek için Çinli şirketler, Türkiye pazarına girerek Türkiye'nin dijital ekonomisini geliştirmede büyük rol oynamıştır. İki ülke, aralarındaki siyasi güveni pekiştirmeli, çağın trendlerine uymalı ve dijital çağın fırsatlarını birlikte değerlendirmelidir. Birlikte dijital ekonominin potansiyelini kullanmalıyız." ifadelerini kullandı.

ExpoHIS Genel Müdürü Kenan Onak da İstanbul'u Avrasya bölgesinin teknoloji üssü haline getirmek için yola çıktıklarını, bu yıl Mobilefest'in ikincisini gerçekleştirdiklerini aktardı.

Onak, "MobileFest ile İstanbul'u bölgenin teknoloji üssü haline getirme yolculuğuna çıktık. Ülkemizde gerçekleşen teknolojik atılımlara yardımcı olması ve genç nüfusa olan inancımızla bu fuarı ülkemizde gerçekleştirmeye karar verdik." değerlendirmesinde bulundu.

Çin Sanayi ve İşadamları Derneği Başkanı Yanquan Zhou da Huawei, Xiaomi, Oppo ve ZTE gibi Çin şirketleriyle organizasyonda yer aldıklarını belirterek, Çinli şirketlerin Türkiye'ye yaptıklarını yatırımlardan ve bunların devam edeceğinden bahsetti.