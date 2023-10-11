 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bakan Bolat'ın indirim çağrısı karşılık buldu! Mobilyacılar yıl sonuna kadar fiyatları sabitledi - Son Dakika

Bakan Bolat'ın indirim çağrısı karşılık buldu! Mobilyacılar yıl sonuna kadar fiyatları sabitledi

Son Güncelleme: 11.10.2023 11:16

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın marketlerin ardından diğer sektörlere de indirim çağrısı yapmasının ardından mobilyacılardan dikkat çeken bir hamle geldi. Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç, federasyon üyesi 15 derneğin yıl sonuna kadar mobilyada perakende fiyatlarına zam yapmayacağını belirterek, "Enflasyon ve hayat pahalılığı ile mücadele politikalarına destek için aldığımız kararın, evlilik hazırlığında olan ya da evini yenilemeyi düşünen insanlarımızın yükünü azaltacak." dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın Cumhuriyet'in 100. yılında marketlerde büyük bir indirim kampanyası beklediklerini açıklaması ve sektörün buna hemen destek vermesinin ardından gözler, tekstil ve beyaz eşya başta olmak üzere perakende sektörünün diğer temsilcilerine çevrildi.

Bolat, dün yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Zincir marketlerimiz başta olmak üzere tüm esnafımızı, işletmelerimizi, yapacakları indirimlerle enflasyonla ve hayat pahalılığıyla mücadelemize destek vermeye davet ediyorum." sözlerini hatırlatarak, çağrısını tüm sektörler için genişletti. Bu çağrıya perakende mağazaların ve bazı sektörlerin ardından mobilyacılardan da yanıt geldi. Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, federasyon üyesi 15 derneğin yıl sonuna kadar mobilya fiyatlarına zam yapmama kararı aldığını söyledi.

"SORUMLULUK ALMAYA HAZIRIZ"

MOSFED Başkanı Güleç, 45 bini aşkın üreticisi, 50 bin mağazası ve 500 bine yakın çalışanıyla Türkiye ekonomisinin lokomotif iş kollarından mobilya sektörünün çatı kuruluşu MOSFED'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ticaret Bakanı Bolat'ın çağrısı üzerine harekete geçtiğini söyledi. Yüzde 80'i yerli ve milli olan mobilya sektörünün son 20 yılda 24 milyar dolar dış ticaret fazlası verdiğini dile getiren Güleç, ülkenin kalkınmasına destek noktasında üzerlerine düşen bütün sorumlulukları ve görevleri yerine getirdiklerini ve bugün de Türkiye için sorumluluk almaya hazır olduklarını anlattı.

"KARAR, İNSANLARIMIZIN YÜKÜNÜ AZALTACAK"

Ahmet Güleç, MOSFED üyesi olan 15 dernek ile birlikte aldıkları karara göre yıl sonuna kadar tüm kategorilerde mobilya perakende fiyatlarına zam yapmayacaklarını belirterek, "Enflasyon ve hayat pahalılığı ile mücadele politikalarına destek için aldığımız kararın, evlilik hazırlığında olan ya da evini yenilemeyi düşünen insanlarımızın yükünü azaltacağına inanıyoruz." diye konuştu.

HANGİ DERNEKLER ZAM YAPMAYACAK?

Güleç, söz konusu kararı, MOSFED üyeleri Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER), Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD), Mobilya Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (MOBDER), Ofis Mobilyaları Sanayi ve İşadamları Derneği (OMSİAD), Ahşap Mutfak ve Banyo Mobilyası Sanayici ve İthalatçıları Derneği (MUDER), Okul Modüler Mobilya ve Gereçleri Sanayicileri Derneği (OMSAD), Antakya Mobilya Sanayicileri İş Adamları Derneği (ANMODER), Ankara Siteler Mobilya Üreticileri Derneği (ANSİMOD), Ege Mobilya Sanayicileri Derneği (EGEMOB), Eskişehir Mobilya Sanayicileri İş Kümelenmesi Derneği (ESMOS), İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği (İMOS), Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği (KAYMOS), Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği (MAKSDER), Samsun Mobilyacı İş Adamları Derneği (MOBİD) ve Adana Mobilya Sanayicileri İş Adamları Derneği (MOSİAD) ile oy birliğiyle aldıklarını anlattı.

Kararın enflasyonla mücadelenin yanı sıra yeni evlenecek gençlere sağlayacağı katkıdan bahseden Güleç, "İnsanımızın mutlu anılar biriktireceği sağlıklı ve güzel yaşam alanlarını yaratmak için dün olduğu gibi bugün ve yarın da çalışmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Ahmet Güleç, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Bolat'ın indirim çağrısı karşılık buldu! Mobilyacılar yıl sonuna kadar fiyatları sabitledi - Son Dakika


Son Dakika
17:09 Fenerbahçe servet kazanacak! Szymanski'nin kaç paraya transfer olacağını bir de Menajerinden dinleyin
17:08 Hamas, İsrail'in Ben Gurion havaalanına bomba yağdırdı! Saldırı sonrası tüm uçuşlar durduruldu
16:23 Nerede oynanacak? Mehmet Büyükekşi'den Süper Kupa finali hakkında yeni açıklama
16:24 Yunanistan'da Batı Nil Virüsü nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti
16:17 Dilan Polat ve Engin Polat için hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı! Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçu var
16:11 İstanbul'da genç kadın yürüdüğü kaldırımın çökmesi sonucu oluşan dev çukura düştü
15:59 Putin, İsrail-Filistin çatışmasında yaklaşan tehlikeyi işaret etti
15:56 İsrail Gazze'deki İslam Üniversitesi'ni bombaladı
15:49 Halk Ekmek Fabrikası'nda bakterili un iddiası! Görüntüler paylaşıldı, gözler Yavaş'a çevrildi
15:43 Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın dizisi Cannes'da! İlk afiş de yayınlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2023 17:30:41. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Bolat'ın indirim çağrısı karşılık buldu! Mobilyacılar yıl sonuna kadar fiyatları sabitledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement