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Modüler prefabrik yapı sektörü 2022'den umutlu - Son Dakika

Modüler prefabrik yapı sektörü 2022'den umutlu

01.01.2022 09:37
Modüler prefabrik yapı sektörü 2022'den umutlu

Dorçe Prefabrik ve İnşaat, Pazarlama & İnsan Kaynakları Departmanlarından sorumlu İcra Kurulu Üyesi Murat Kayaalp, son yılların yükselen yapı kategorisi içerisinde yer alan modüler prefabrik yapıların, 2021 yılını salgın ve dünya genelinde yaşanan negatif gelişmelere rağmen büyüyerek...

Dorçe Prefabrik ve İnşaat, Pazarlama & İnsan Kaynakları Departmanlarından sorumlu İcra Kurulu Üyesi Murat Kayaalp, son yılların yükselen yapı kategorisi içerisinde yer alan modüler prefabrik yapıların, 2021 yılını salgın ve dünya genelinde yaşanan negatif gelişmelere rağmen büyüyerek geçirdiğini belirtti.

Dorçe Prefabrik ve İnşaat'tan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kayaalp, AB Yeşil Mutabakatı kapsamında 2022 yılında da sürdürülebilirlik vizyonunda yeni gelişmeler ışığında sektörün ilerlemeye devam edeceğine işaret ederek şunları kaydetti:

"Artan nüfus ve kaynakların plansız kullanımı dünyayı geri dönüşü olmayan bir noktaya doğru sürüklüyor. Kuraklık, azalan verimli topraklar ve su kaynakları kitlesel göç hareketlerini tetiklemeye başladı. Bu gerçeği gören ülkeler kolları sıvayarak ilk büyük adımı attılar. AB Yeşil Mutabakatı ve Paris İklim Anlaşması'nın yankılarını hepimiz duyuyor ve bu büyük değişime tanıklık ediyoruz. 2050'ye kadar bu süreçte küresel karbon salınımında büyük bir azalma hedefleniyor. Tüm iş kolları bu dönüşümden nasibini alacak.

Dorçe Prefabrik ve İnşaat olarak, 31 Ekim-12 Kasım 2021'de İskoçya'nın Glasgow kentinde gerçekleştirilen 26. BM İklim Değişikliği Konferansı'na (COP26) Karbon Emisyonu Azaltma ve Kontrol Derneği (Türkiye) ile katılarak şirket olarak bu süreci ne kadar önemsediğimizi gösterdik. COP26 zirvesi, tüm tarafları Paris Anlaşması ve BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin hedeflerine yönelik eylemleri hızlandırmak için bir araya getirerek, 2022 yılının artık eylem yılı olması gerektiğini tüm dünyaya duyurdu."

"Gelecek yıllarda tüm firmalar saldıkları karbon ayak izlerini kontrol edecek"

Murat Kayaalp, çevre sorunları, küresel ısınma ve iklim değişimlerini belki de en büyük sorun olarak iklim göçlerini getirdiğini iddia ederek, iklim göçünü, iklim değişiklikleri ve küresel ısınmanın etkileriyle ortaya çıkan plansız yer değiştirmeleri olarak tanımladı.

Kayaalp, "2018'de Dünya Bankası'nın yaptığı tahmine göre Latin Amerika, Sahra altı Afrika ve Güneydoğu Asya'da 2050 yılına kadar 143 milyonu aşkın insanın iklimden dolayı yer değiştirecek. 'İklim Değişikliğinin Göç Üzerindeki Etkisi' adlı taslak rapor Ekim 2021'de Beyaz Saray tarafından yayınlandı. Ekim ayında da 'Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ismi 'Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı' olarak değiştirilirken, İçişleri Bakanlığına bağlı 'Göç İdaresi Genel Müdürlüğü', 'Göç İdaresi Başkanlığı' olarak değiştirildi. Önümüzdeki günlerde, bu ve buna benzer değişikliklerin tüm dünyada olacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İklim göçünün yanı sıra dünyada son yıllarda yaşanan bölgesel krizlerin de kitlesel yer değiştirme hareketlerini tetiklemeye devam edeceğine işaret eden Kayaalp, bu dönemde kısa sürede kurulan, söküp taşınabilen, yüksek mukavemetli, uygun maliyetli konut ve tesislerin temini tüm devletler için büyük önem arz edeceğini vurguladı.

Kayaalp, Dorçe Prefabrik olarak, acil yerleşim konusunda dünyada ilk akla gelen sayılı firmalar arasında yer almanın kendileri için önemli olduğunu ifade ederek, Türkiye'nin farklı bölgelerinde kurdukları modüler prefabrik entegre yaşam alanlarında 100 binden fazla insanın tüm yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını belirtti.

Gelecek yıllarda tüm firmaların saldıkları karbon ayak izlerini kontrol edip, önlem alacakları bir dönem olacağına aktaran Kayaalp, "Çünkü buna göre vergiye tabi tutulacak, üretim koşullarından ziyade ihraç ettikleri ürünler üzerinden vergilenecekler. Sürdürülebilir ve çevreci tutum benimsemeyenler yaptırımlar sonrasında pazarda rekabet edemeyecek duruma gelecekler. Firmalar sadece kendi üretimlerinden değil, tedarikçi ve alt yüklenicilerden de dolaylı da olsa mesul olacakları için sürecin hızlıca ilerleyeceğini tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Sürdürülebilirlik kavramının inşaat sektöründeki karşılığı prefabrik modüler çelik yapılar"

Dorçe Prefabrik ve İnşaat İcra Kurulu Üyesi Kayaalp, hem sanayi 4.0, hem de yeşil mutabakat kapsamında yeni nesil, yenilikçi ve yeşil malzemelerin neredeyse her sektöre entegre edilmesiyle birlikte geleneksel inşaat yöntemlerinin hızla kabuk değiştirmeye başladığını ifade etti.

Geri dönüşümün ve sürdürülebilirliğin öneminin katlanarak arttığını vurgulayan Kayaalp, şöyle devam etti:

"İnşaat sektöründe bunun karşılığı ön üretimli modüler çelik yapılar oluyor. Çelik; kullanım sonunda, defalarca kez geri dönüştürülebilen ve gücünü kaybetmeyen yegane yapı malzeme olması nedeniyle önemli bir malzeme. O yüzden tesisimizde ürettiğimiz yapılarda kullanılan malzemelerin hemen hemen hepsi geri dönüştürülebilirdir, diyebiliyoruz. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak bir tercih değil zorunluluktur. Hedefimiz 2050'ye kadar karbon nötr olmak. Bu hedef doğrultusunda yol haritamızı belirledik. Dorçe sektöründe ISO 14064: Karbon Ayak İzi Beyan Belgesini alan ilk firma oldu. Bu belge büyük değişime giden yolda atılan ilk ve önemli bir adım. Ayrıca üretim tesisimizde tamamen yenilenebilir enerjiye geçiş için çalışmalarımız da tüm hızıyla devam ediyor."

"5 farklı sektöre yönelik 40'tan fazla projeyi tamamladık"

Dorçe Prefabrik ve İnşaat İcra Kurulu Üyesi Murat Kayaalp, yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, çevre ve insan odaklı yaklaşımlarından ödün vermeden proje tamamladıkları ülkelere katma değer sağlamayı sürdürdüklerini belirterek, "Dorçe olarak geçen yıl 5 farklı sektöre yönelik 40'tan fazla projeyi tamamladık. Toplamda 64 futbol sahasına denk gelen yapıları 10'dan fazla ülkeye ihraç ettik." ifadelerini kullandı.

Kayaalp, şunları kaydetti:

"Anahtar teslim tamamladığımız bu yapılarda; doğal afetlerden etkilenen 1000 ailenin ve 35.000'den fazla çalışanın rahat koşullarda konaklamasını, 465 hastanın modern bir hastanede eş zamanlı tedavi olabilmesini ve 1000'den fazla öğrencinin eğitim alabilmesini sağladık. Bunu da toplam 3,4 milyon adam/saate denk gelecek şekilde 27 farklı uyruğa mensup toplam 3.500 çalışanın azmi ve desteğiyle başardık.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeleri, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat belgesi hedefleri ve dijitalleşme ile yaşanan teknolojik gelişmelerin de etkisiyle, gelişmiş ülkelerdeki inşaat sektörü endüstriyel (prefabrik) çelik yapılara eviriliyor. Biz de Dorçe Prefabrik olarak Birleşmiş Milletler Küresel İlkeleri ve Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat hedeflerini benimseyen yapımızla faaliyetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz.

Planlarımızın ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini değerlendirirken birincil önceliğimiz olumsuz etkileri bertaraf edip olumlu etkileri olabildiğince artırmak. Bu doğrultuda sürdürülebilir kalkınmaya hizmet etmek için; çevresel ayak izini düşürmeyi, sıfır atık politikasını, tamamen geri dönüştürülebilir üretim yapısını, insana öncelik veren organizasyon yapısını, ülkemizde ve mevcudiyeti olan diğer ülkelerde sosyal sorunlara duyarlılığı, toplumsal kalkınmayı destekleyecek katma değeri benimsiyoruz."

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Prefabrik, İnşaat, İcra, GÖÇ, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Modüler prefabrik yapı sektörü 2022'den umutlu - Son Dakika Ekonomi


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