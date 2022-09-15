Avrupa ülkesi enerji krizine çözüm için Türkiye'den güney koridorunu kullanmayı talep etti - Son Dakika
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Avrupa ülkesi enerji krizine çözüm için Türkiye'den güney koridorunu kullanmayı talep etti

15.09.2022 17:52

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle ortaya çıkan enerji krizi karşısında Moldova Parlamento Başkanı Igor Grosu, gaz nakli için Türkiye'den güney koridorunu kullanma izni istedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, Moldova ziyareti kapsamında ilk olarak Moldova Parlamentosunu ziyaret etti. Moldova Parlamento Başkanı Igor Grosu tarafından karşılanan Şentop, Genel Kurul Salonu'nu gezerek mevkidaşından yasama faaliyetleri konusunda bilgi aldı. Ardından, Şentop ve Grosu, heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

"TÜRKİYE'NİN BARIŞ İÇİN VERDİĞİ DESTEĞİN FARKINDAYIZ"

Rusya- Ukrayna savaşını hatırlatan Moldova Parlamento Başkanı Igor Grosu, Türkiye'nin barış ve istikrarının tekrar sağlanması için desteğinin farkında olduklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çözüm bulmak için ortak bir yol aradığını bildiklerini vurgulayan Grosu, "Ukrayna'daki buğday ve diğer hububatın dünyaya ulaştırılması için çözüm bulan Türkiye'nin bütün adımlarınızı yakından takip ediyoruz" dedi.

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Savaş neticesinde dünyayı etkileyen bir enerji krizi olduğuna değinen Grosu, "Türkiye'nin bu konuda oynadığı rolü biliyoruz, iş birliği yapılarak bu krizin de aşılması için gösterdiğiniz bütün çabanın farkındayız. Moldova, enerji krizinden çok fazla etkilenmedi çünkü yakın dostlarımız ve komşularımız var. Bu vesileyle sizden bir ricam olacak: Gaz nakli yapmamız gerekirse güney koridorunu kullanma fırsatımız olur mu?" ifadelerini kullandı.

ŞENTOP ŞEREF DEFTERİ'Nİ İMZALADI

Grosu, TİKA aracılığıyla Moldova'da 400'den fazla projenin hayata geçirildiğini, birçok şehre hizmet götürüldüğünü sözlerine ekledi. TBMM Başkanı Şentop, heyetler arası görüşmenin ardından Moldova Parlamentosu Şeref Defteri'ni imzaladı. Şentop, daha sonra Moldova Parlamentosu komisyon başkanlarının yanı sıra Moldova Ticaret ve Sanayi Odası ve Moldova Yatırım Ofisi yetkilileri ile görüştü.

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Son Dakika Ekonomi Avrupa ülkesi enerji krizine çözüm için Türkiye'den güney koridorunu kullanmayı talep etti - Son Dakika


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