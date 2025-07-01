Moldova, Türk Yatırımcılar için Cazip Hale Geliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Moldova, Türk Yatırımcılar için Cazip Hale Geliyor

Moldova, Türk Yatırımcılar için Cazip Hale Geliyor
01.07.2025 14:10
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ATO Başkanı Baran, Moldova'nın AB üyeliğinin yatırım cazibesini artırdığını vurguladı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, " Moldova'nın Avrupa Birliği'ne üyelik yolunda olması, yatırımcılarımız açısından ülkenin cazibesini artırıyor" dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, Moldova ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 1 milyar dolara yaklaştığını belirterek bu sayının en kısa zamanda 2 milyar dolara yükseltilmesinin hedeflendiğini söyledi. Baran, Moldova'nın Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik yolunda olmasının, yatırım konusunda ülkenin cazibesini artırdığını da kaydetti.

Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, ATO Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Büyükelçi Croitor, Türkiye'nin 1992'de Moldova'nın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olduğunu, Gagauzlar'a da 1994 yılında özerklik statüsü verildiğini anlattı. Moldova'da bin 200 Türk şirketinin faaliyette bulunduğunu kaydeden Büyükelçi, Türk şirketlerinin, ülkesine teknoloji götürdüğünü ve binlerce Moldovalı'ya istihdam imkanı sağladığını söyledi.

İki ülke arasında 2019 yılından bu yana kimlikle seyahat edilebildiğini anlatan Büyükelçi, Türkiye'ye yıllık 300 bin Moldovalı geldiği halde, ülkesine sadece 30 bin Türk turistin geldiğini ve bu sayıyı yetersiz bulduklarını söyledi. Büyükelçi Croitor "Türkleri ülkemizde turist olarak da yatırımcı olarak da ticaret erbabı olarak da konuk etmek istiyoruz" dedi.

"Türk şirketlerini ülkemizde yatırıma davet ediyoruz"

Moldova'nın 2028 yılında Avrupa Birliği üyesi olmasının beklendiğini kaydeden Croitor, "Türk şirketlerini ülkemizde yatırıma davet ediyoruz. Moldova küçük bir ülke. Ancak yatırımcılar, ülkeyi bir pazar olarak görmenin yanı sıra aynı zamanda bir kapı gibi görebilir. Bu kapı, AB'ye açılıyor. Moldova'da yatırım yapan yaklaşık 600 milyonluk Avrupa Birliği pazarına ulaşabilecek" diye konuştu.

ATO Başkanı Gürsel Baran ise konuşmasında Moldova ile Türkiye arasındaki ilişkilerin 1992 yılından bu yana gelişerek ilerlediğini anlattı. Gagauz Özerk Yeri'nin Moldova'nın birlik ve beraberlik içinde yaşama kültürünün en güzel göstergesi olduğunu kaydeden Baran, "Gagauz Türkleri Moldova ile aramızdaki en sağlam dostluk köprülerinden biri durumunda" ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki ticaretin geliştiğini ancak beklenen düzeye henüz ulaşamadığını kaydeden Baran, "1 Kasım 2016'dan bu yana ülkelerimiz arasında Serbest Ticaret Anlaşması olduğu halde ticaret hacmimiz 630 milyon doları bizim ihracatımız olmak üzere, 800 milyon dolar düzeyinde. Bu rakam, ülkelerimiz arasındaki yakınlığı ve potansiyeli ifade etmekten çok uzak. İki ülke arasındaki dış ticaret hacminin en kısa sürede 2 milyar dolar düzeyine çıkartılması hedefleniyor. Ankara Ticaret Odası olarak biz de bu hedef doğrultusunda her türlü çalışmayı yapmaya hazırız" açıklamasında bulundu.

"AB üyelik yolundaki Moldova, yatırım için cazip bir ülke"

Baran, Türk şirketlerinin Moldova'da Başkent Kişinev başta olmak üzere, yol yapımı, tekstil, gıda sanayi, mobil teknoloji, ilaç sektörü, otelcilik ve inşaat gibi alanlarda faaliyet gösterdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Türk şirketlerimizin ülkenizde yatırım ve üretim yapmasından, binlerce insana istihdam imkanı sağlamasından büyük mutluluk duyuyoruz. Yatırım, ticaret ve turizm alanında ilişkilerimizin gelişmesini hedefliyoruz. Moldova'nın Avrupa Birliği'ne üyelik yolunda olması, yatırımcılarımız açısından ülkenizin cazibesini artırıyor." - ANKARA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Ankara Ticaret Odası, Avrupa Birliği, Gürsel Baran, Politika, Ekonomi, Türkiye, Moldova, ankara, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Moldova, Türk Yatırımcılar için Cazip Hale Geliyor - Son Dakika

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