Moskova Borsası, Zirve Sonrası Yükselişe Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Moskova Borsası, Zirve Sonrası Yükselişe Geçti

19.08.2025 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MOEX, Trump-Zelenskiy görüşmesi sonrası %1.81 değer kazanarak açıldı. Rus rublesi de güçlendi.

Moskova Borsası (MOEX), ABD Başkanı Donald Trump ile dün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve bazı Avrupalı liderler arasında gerçekleşen görüşmenin ardından yükselişle açıldı.

MOEX, ABD'de yapılan zirve sonrasında yapılan açıklamaların ardından güne yüzde 1,81 değer kazanarak 3.004 puanın üzerinde başlarken, dolar bazlı RTS endeksi de yüzde 1,81 artışla 1.176 puana çıktı.

Rus rublesi de dolar karşısında yüzde 0,11 değer kazanırken, dolar/ruble paritesi 80,71 seviyesine indi.

Analistler, Trump ile Zelenskiy'nin 18 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirdiği toplantının ardından yaptığı açıklamaların, Rus piyasalarında, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erebileceği beklentilerini desteklediğine işaret etti.

ABD'deki zirveye Zelenskiy'nin yanı sıra NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz katılmıştı.

Trump, 15 Ağustos'ta Alaska eyaletinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüş, nihai bir anlaşmaya varılmadığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Volodimir Zelenskiy, Donald Trump, Donald Trump, Politika, Ukrayna, moskova, Ekonomi, Finans, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Moskova Borsası, Zirve Sonrası Yükselişe Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Fenerbahçe’nin kader maçını yönetecek hakem belli oldu Fenerbahçe'nin kader maçını yönetecek hakem belli oldu
Kayserispor’dan Galatasaray’ı çıldırtacak karar Kayserispor'dan Galatasaray'ı çıldırtacak karar
Çöl sıcağında ekmek mücadelesi: Öğlen 12’ye kadar çalışıp 1500 TL alıyorlar Çöl sıcağında ekmek mücadelesi: Öğlen 12'ye kadar çalışıp 1500 TL alıyorlar
Bodrum’dan sonra Çeşme Can Yaman ve sevgilisi romantik anlar yaşadı Bodrum'dan sonra Çeşme! Can Yaman ve sevgilisi romantik anlar yaşadı
İş bırakan memurlar Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın önünde resti çekti: Alnını karışlarım İş bırakan memurlar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın önünde resti çekti: Alnını karışlarım
Türk Halk Müziği sanatçısı Banu Kırbağ yaşamını yitirdi Türk Halk Müziği sanatçısı Banu Kırbağ yaşamını yitirdi
Memurlar sokağa indi Çalışma Bakanlığı’nın önüne ekmek bıraktılar Memurlar sokağa indi! Çalışma Bakanlığı'nın önüne ekmek bıraktılar
Kuaförde dehşet anı: Saç kurutma makinesi kadının elinde patladı Kuaförde dehşet anı: Saç kurutma makinesi kadının elinde patladı
Takımdan ayrılacak mı Gabriel Sara hakkında son karar verildi Takımdan ayrılacak mı? Gabriel Sara hakkında son karar verildi

07:19
Beyaz Saray’daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi
Beyaz Saray'daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi
09:48
Ne Yavaş ne de İmamoğlu Kılıçdaroğlu’ndan Cumhurbaşkanı adaylığı için sürpriz öneri
Ne Yavaş ne de İmamoğlu! Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı için sürpriz öneri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 11:02:18. #7.11#
SON DAKİKA: Moskova Borsası, Zirve Sonrası Yükselişe Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.