Moskova Borsası, Zirve Sonrası Yükselişe Geçti

Moskova Borsası (MOEX), ABD Başkanı Donald Trump ile dün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve bazı Avrupalı liderler arasında gerçekleşen görüşmenin ardından yükselişle açıldı.

MOEX, ABD'de yapılan zirve sonrasında yapılan açıklamaların ardından güne yüzde 1,81 değer kazanarak 3.004 puanın üzerinde başlarken, dolar bazlı RTS endeksi de yüzde 1,81 artışla 1.176 puana çıktı.

Rus rublesi de dolar karşısında yüzde 0,11 değer kazanırken, dolar/ruble paritesi 80,71 seviyesine indi.

Analistler, Trump ile Zelenskiy'nin 18 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirdiği toplantının ardından yaptığı açıklamaların, Rus piyasalarında, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erebileceği beklentilerini desteklediğine işaret etti.

ABD'deki zirveye Zelenskiy'nin yanı sıra NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz katılmıştı.

Trump, 15 Ağustos'ta Alaska eyaletinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüş, nihai bir anlaşmaya varılmadığını duyurmuştu.