Motorine 88 kuruşluk bir indirim daha geldi - Son Dakika
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Motorine 88 kuruşluk bir indirim daha geldi

31.03.2022 00:22

Türkiye'de dün motorinin pompa fiyatında 1 lira 55 kuruşluk indirime gidilmişti. Bu gece yarısından itibaren motorin 88 kuruşluk bir indirim daha geldi. Buna göre, motorinin litre fiyatı İstanbul'da 22,09 liradan 21,21 liraya, Ankara ve İzmir'de 22,17 liradan 21,29 liraya düştü.

Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle 121 doları gören brent petrol, diyalog çabalarının oluşması sonrası petrolün varili 110 dolara kadar düştü. Buna bağlı olarak Türkiye'de dün motorinin litre fiyatına 1 lira 55 kuruş indirim geldi. Düşüş trendi devam edince bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 88 kuruşluk bir indirim daha yansıdı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İndirimin ardından motorinin litre fiyatı, İstanbul'da 22,09 liradan 21,21 liraya, Ankara'da ve İzmir'de 22,17 liradan 21,29 liraya düştü.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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İstanbul, Türkiye, Ankara, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Motorine 88 kuruşluk bir indirim daha geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Motorine 88 kuruşluk bir indirim daha geldi - Son Dakika
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