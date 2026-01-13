Motorine gece yarısı 1 lira 8 kuruş zam geldi - Son Dakika
Ekonomi

Motorine gece yarısı 1 lira 8 kuruş zam geldi

Motorine gece yarısı 1 lira 8 kuruş zam geldi
13.01.2026 07:58
Motorine gece yarısı 1 lira 8 kuruş zam geldi
Döviz kurlarındaki dalgalanma ve İran'daki gelişmeler akaryakıt ürünlerine zam olarak yansıyor. Motorine dün gece 1 lira 8 kuruş zam gelirken, pompaya yansıyan fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da motorinin litresi 54 lira 80 kuruştan satılıyor.

Akaryakıt fiyatları, küresel petrol piyasalarındaki hareketlilik ve İran'daki olaylar nedeniyle sık sık değişmeye devam ediyor.

Motorine gece yarısı sessiz sedasız 1 lira 8 kuruşluk okkalı bir zam geldi. Pompaya yansıyan fiyat artışı sonrası motorinin litre fiyatı İstanbul'da 54 lira 80 kuruşa çıktı. Motorin İzmir'de 56 lira 10 kuruşa, Ankara'da ise 55 lira 90 kuruşa satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

İstanbul, Ekonomi, Enerji, Finans, Döviz, İran, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Motorine gece yarısı 1 lira 8 kuruş zam geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ferhat Ataş Ferhat Ataş:
    daha iyi günlerimiz 2 1 Yanıtla
  • Ali Yıldız Ali Yıldız:
    Tanzanya’da bile sorun olsa bizde patlıyor 1 0 Yanıtla
  • Ayhan Tezcan Ayhan Tezcan:
    uykumuzda düdüklüyorlar sabah haberimiz oluyor iş işten geçmiştir 1 0 Yanıtla
  • Hursit Yavas Hursit Yavas:
    :))) doviz kurunda ne dalgalanmasi hep yukari yonlu 1 0 Yanıtla
  • Ahmet Yılmaz Ahmet Yılmaz:
    Trafik belki azalır diyorum ama o da olmuyor ki 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
