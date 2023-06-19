Motorine Gece Yarısı Zam Geliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Motorine Gece Yarısı Zam Geliyor

19.06.2023 09:27

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte motorin fiyatlarına zam geliyor. 19 Haziran Pazartesi gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 1 lira 64 kuruş zam yapılacak. Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak hesaplanıyor. EPGİS, EPDK'nın suç duyurusu sonrası fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

MOTORİNE BU GECE YARISI ZAM GELİYOR

19 Haziran Pazartesi gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 1 lira 64 kuruş zam gelecek. Fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 23 lira 82 kuruş, Ankara'da 24 lira 24 kuruş ve İzmir'de ise 24 lira 35 kuruştan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

YORUMLAR (5)
  • süleyman hakan gökşen: eee... seçim yalanları bitti... Cevap Yaz 7 0 Yayından Kaldır
  • süleyman hakan gökşen: seçim yalanları bitti, gerçeklere dönelim, daha asgari ücretli, emekli zam almadan yapılan ve yapılacak olan zamlara hazırlıklı olalım... Cevap Yaz 6 0 Yayından Kaldır
  • Suleyman özdemir: Buda gabar dagı farki galiba.Petrol bulundukça zamda o miktarda artıyo . Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız
500
Motorine 1 lira 39 kuruş zam geliyor Motorine 1 lira 39 kuruş zam geliyor

Zam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Motorine Gece Yarısı Zam Geliyor - Son Dakika


Son Dakika
10:44 Altının Gram Fiyatı Yatay Seyirle Başladı
10:41 Altının gram fiyatı 1.487 lira seviyesinden işlem görüyor
10:41 MasterChef All Star'da ilk grupta ana kadroya girenler belli oldu
10:36 MasterChef All Star'da ilk grupta ana kadroya giren son isim Rıfat oldu
10:35 Sağlık Bakanı Koca: Çocuklarda kızamığa bağlı ölüm iddiaları asılsızdır
10:31 Sağlık Bakanı Koca, kızamığa bağlı ölüm iddialarını yalanladı
10:31 Beşiktaş, Halil Dervişoğlu transferi için çalışmalarını hızlandırdı
10:26 Beşiktaş, Halil Dervişoğlu ile prensip anlaşmasına vardı! Transferin önünde tek bir engel var
10:14 Son Dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı başladı
10:09 Son Dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2023 11:11:03. #1.12#
SON DAKİKA: Motorine Gece Yarısı Zam Geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement