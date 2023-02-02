Motorine gelen 1 lira 2 kuruş indirimin ardından 65 kuruşluk yeni bir indirim daha yolda - Son Dakika
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Motorine gelen 1 lira 2 kuruş indirimin ardından 65 kuruşluk yeni bir indirim daha yolda

02.02.2023 09:31

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş hız kesmeden devam ederken, brent petrol fiyatlarında dalgalanma da sürüyor. Tüm bunların sonucu olarak benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün itibarıyla pompaya yansıyan 1 lira 2 kuruşluk indirimin ardından motorine 3 Şubat Cuma günü gece yarısından sonra 65 kuruşluk bir indirim daha yolda. Cumartesi günü geçerli olacak indirimle birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 21 lira 85 kuruştan satılacak.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

MOTORİNE BİR İNDİRİM DAHA GELİYOR

Bugün itibarıyla 1 lira 2 kuruşluk indirimin pompaya yansıdığı motorine 3 Şubat Cuma günü gece yarısından sonra 65 kuruşluk yeni bir indirim daha geliyor.

İSTANBUL'DA 21 LİRA 85 KURUŞTAN SATILACAK

Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak indirimle birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 21 lira 85 kuruştan, Ankara'da ise 22 lira 12 kuruştan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Motorine gelen 1 lira 2 kuruş indirimin ardından 65 kuruşluk yeni bir indirim daha yolda - Son Dakika


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SON DAKİKA: Motorine gelen 1 lira 2 kuruş indirimin ardından 65 kuruşluk yeni bir indirim daha yolda - Son Dakika
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