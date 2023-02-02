Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Bugün itibarıyla 1 lira 2 kuruşluk indirimin pompaya yansıdığı motorine 3 Şubat Cuma günü gece yarısından sonra 65 kuruşluk yeni bir indirim daha geliyor.
Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak indirimle birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 21 lira 85 kuruştan, Ankara'da ise 22 lira 12 kuruştan satılacak.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.
Son Dakika › Ekonomi › Motorine gelen 1 lira 2 kuruş indirimin ardından 65 kuruşluk yeni bir indirim daha yolda - Son Dakika