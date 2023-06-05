Dolar rekor kırdı, petrol yükseldi! Motorine kallavi zam geliyor - Son Dakika
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Dolar rekor kırdı, petrol yükseldi! Motorine kallavi zam geliyor

05.06.2023 14:28

Geçen hafta benzine gelen 66 kuruşluk zammın ardından bu hafta da motorine zam geliyor. Yapılması beklenen 1 lira 42 kuruşluk zammın ardından motorinin litre fiyatı yeniden 21 lira seviyelerine çıkacak.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve dolar kurunun 21 TL'nin üzerine çıkarak tarihinin en üst seviyesini görmesi akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyacak.

MOTORİNE KALLAVİ ZAM

Geçen hafta benzine gelen 66 kuruşluk zammın ardından sırada motorin var. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; motorine gelmesi beklenen 1 lira 42 kuruşlukzammın 7 Haziran Çarşamba saat 00.01'den itibaren pompaya yansıması bekleniyor. Gelecek zammın ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'un Avrupa yakasında 19,36 TL'den 20,78 TL'ye çıkacak. Motorin İstanbul'un Anadolu yakasında 20,72 TL'den, Ankara'da 21,16 TL'den ve21,27 TL'den satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor

YORUMLAR (1)
  • Serkan Basar: 50 tl olsun bir simit 5 TL olmuş :) Cevap Yaz 37 2 Yayından Kaldır
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Son Dakika Ekonomi Dolar rekor kırdı, petrol yükseldi! Motorine kallavi zam geliyor - Son Dakika


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