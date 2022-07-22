MOYSAD'tan fuar atağı - Son Dakika
Üye Girişi

MOYSAD'tan fuar atağı

22.07.2022 12:19
MOYSAD'tan fuar atağı

Türkiye'nin önde gelen mobilya ve yatak markaları tarafından kurulan Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği'nin (MOYSAD) dün Kayseri'de Erciyes Anadolu Holding ev sahipliğinde yapılan yönetim kurulu toplantısında önemli kararlara imza atıldı.

Türkiye'nin önde gelen mobilya ve yatak markaları tarafından kurulan Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği'nin (MOYSAD) dün Kayseri'de Erciyes Anadolu Holding ev sahipliğinde yapılan yönetim kurulu toplantısında önemli kararlara imza atıldı.

Öncelikle ivedi olarak bir dernek iktisadi işletmesinin kurulmasına karar verilen toplantıda önümüzdeki dönemde sektörel fuar düzenlemesi için de bir çalışma yapılması kararlaştırıldı. Konuyla ilgili olarak konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Baki Ertekin, kurulacak işletmenin öncelikli amacının dernek üyeleri ile ortak pazar alanları oluşturmak, AVM kiralamak veya işletmek gibi konularda hizmet vermek olduğunu söylerken, yine bu iktisadi

işletme üzerinden TOBB'dan gerektiğinde fuar düzenlemek için izin çalışmalarının başlatılmasına karar verildiğini de sözlerine ekledi. Her zaman ifade ettikleri gibi amaçlarının sadece derneği büyütmek değil sektörün sorunlarına da çözüm bulmak ve sektörün özellikle dış piyasaya açılmasına öncülük etmek olacağını da sözlerine ekleyen Ertekin ayrıca, Eylül ayından itibaren Ankara, İstanbul, İzmir, Kayseri ve İnegöl olmak üzere toplam 5 ayrı mobilya merkezinde önemli konuşmacıların yer alacağı 'Mobilya Sektör Zirvesi' düzenleyeceklerini ve bu toplantılarda sektörün sorunlarını ve geleceğini ele alacaklarını anlattı. Toplantının hemen ardından düzenlenen akşam yemeğinde ise başta BRN Yatak ve Kayserispor Yönetim Kurulu Başkanı Berna Gözbaşı olmak üzere bölgede yer alan önemli dernek üyeleri bir araya geldi. Bilindiği gibi İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl açıklanan

Türkiye'nin İlk 500 ve İkinci 500 şirketi arasında bu yıl mobilya sektöründe yer alan 11 firmadan 10'u MOYSAD üyesi olarak bulunuyor.

40 bine yakın üretici ve 65 binden fazla işyeriyle, 10 milyar Doları aşkın büyüklüğe sahip mobilya sektöründe aynı zamanda 500 bini aşkın kişiye istihdam sağlanıyor. MOYSAD yenilikçi anlayışıyla sektörde öncü bir

kuruluş olmayı hedefliyor. Türkiye Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği (MOYSAD), sadece üyelerini ve Türk mobilya üreticilerini değil, global mobilya sektörünü de hedefleyen yaklaşımıyla dikkat çekiyor. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Kayseri'de saman yüklü kamyon devrildi: 3 ölü Kayseri'de saman yüklü kamyon devrildi: 3 ölü Kayseri'de kamyonun devrildiği kazada 3 kişi öldü Kayseri'de kamyonun devrildiği kazada 3 kişi öldü
Kaynak: İHA

Anadolu Grubu, Erciyes, Kayseri, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MOYSAD'tan fuar atağı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:39 Yeğenini taciz ettiği öne sürülen Ricky Martin yargılandığı davayı kazandı
12:30 Selen Görgüzel yüzüne 'sünnet derisinden' bakım yaptırdığını söyledi
12:22 Sörf tahtasında cinsel ilişkiye girdiler! Meraklı gözlere aldırış etmediler
12:15 Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyisi açıklandı? Oxford Üniversitesi Maradona'yı ilk 3'e bile almadı
11:56 Dünyanın en güçlü pasaportları listesinde zirve değişmedi! İşte Türkiye'nin durumu...
11:56 Çakal lakaplı rapçi kaldığı otelin önünde silahlı saldırıya uğradı
11:47 Avrupa Merkez Bankası'nın 50 baz puanlık faiz artışına gitmesi doları etkiledi
11:42 Üniversite tercih maratonu başladı! Bu iki bölümü seçenlere yıllık 36 bin lira para verilecek
11:28 Galatasaray ve Beşiktaş Juan Mata için karşı karşıya geldi! İspanyol oyuncunun kararı merakla bekleniyor
11:27 Sihler bunu tartışıyor! Kutsal olduğuna inanılan ehir suyunun temiz olduğunu kanıtlamak için su içen eyalet başbakanı hastanelik oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 12:47:00. #1.13#
SON DAKİKA: MOYSAD'tan fuar atağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement