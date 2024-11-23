MTOSB, Yeşil OSB Belgesi Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

MTOSB, Yeşil OSB Belgesi Aldı

MTOSB, Yeşil OSB Belgesi Aldı

Mersin Tarsus OSB, çevre dostu üretim için 'Yeşil OSB Belgesi'ni başarıyla aldı.

23.11.2024 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB), Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen 'Yeşil OSB Belgesi'ni alan 13 organize sanayi bölgelerinden (OSB) biri oldu. MTOSB Başkanı Sabri Tekli: "Üreten ve eğiten bir OSB'den sonra çevreci bir OSB olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Akdeniz Bölge Toplantısı, Adana Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Sami Şahin, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Abdurrahman Aydın, OSBÜK Yönetim Kurulu üyeleri, MTOSB Başkanı Sabri Tekli, MTOSB Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Orgun, Hasan Yıldırım, Zeynep Şemsi Aysalar ve Bedri Akyüz, MTOSB Bölge Müdürü Halil Yılmaz, Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Çay ve çok sayıda OSB başkanı ve bölge müdürlerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Toplantıda Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Mersin ve Osmaniye'deki OSB'lerin talep ve çözüm önerileri istişare edildi. Toplantı sonrasında Yeşil OSB Belgesi almaya hak kazanan OSB'ler açıklandı. MTOSB, enerji verimliliğinden yenilenebilir enerji kapasitesine, çevreci üretim proseslerinden atıkların bertarafına kadar belirlenen 12 ön şart ve 20 kriterde değerlendirilerek, Yeşil OSB Belgesi almaya hak kazandı. MTOSB Başkanı Sabri Tekli, belgeyi TSE Başkanı Sami Şahin'den aldı.

"Çevreci bir OSB olmanın gururunu yaşıyoruz"

Türkiye'de Yeşil OSB Belgesi alan 13 OSB'den biri oldukları için duyduğu memnuniyeti dile getiren Tekli, "Bizim için oldukça önemli olan Yeşil OSB Belgesi'ni almaya hak kazanarak Türkiye'deki 13 OSB'den biri olduk. Bu başarıda emeği olan yönetim kurullarımıza ve tüm çalışanlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. MTOSB her geçen büyüme gelişim istikrarını sürdürerek üretimlerine devam edecektir. Üreten ve eğiten bir OSB'den sonra çevreci bir OSB olmanın gururunu yaşıyoruz" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Yerel Haberler, Ekonomi, mersin, Tarsus, Çevre, Yaşam, OSB, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MTOSB, Yeşil OSB Belgesi Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:29 İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
12:09 Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı’dan duruşmaya damga vuran sözler: Milletvekilleri bile beni arardı Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı'dan duruşmaya damga vuran sözler: Milletvekilleri bile beni arardı
11:32 Tunceli ve Ovacık belediyelerine atanan kayyumlar göreve başladı Tunceli ve Ovacık belediyelerine atanan kayyumlar göreve başladı
10:39 Yenidoğan Çetesi davasında kritik duruşma başladı Elebaşı Fırat Sarı savunma yapıyor Yenidoğan Çetesi davasında kritik duruşma başladı! Elebaşı Fırat Sarı savunma yapıyor
10:00 ’’Kayyum atanacak belediye sayısı 16’yı bulacak’’ iddiası ''Kayyum atanacak belediye sayısı 16'yı bulacak'' iddiası
14:27 Safran Hasadı Festivali’nde organizasyon krizi Safran Hasadı Festivali'nde organizasyon krizi
14:23 A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile eşleşti A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile eşleşti
14:08 Yasadışı bahis reklamı yaptıkları iddia edilen 3 fenomen için iddianame tamamlandı Yasadışı bahis reklamı yaptıkları iddia edilen 3 fenomen için iddianame tamamlandı
14:07 Çinli firmanın fabrika kuracağı il netleşiyor Çinli firmanın fabrika kuracağı il netleşiyor
14:02 Sarıyer’de durdurulan şüphelinin üzerinden 70 kilo altın çıktı Sarıyer'de durdurulan şüphelinin üzerinden 70 kilo altın çıktı
13:55 Tren sörfü yapan 13 yaşındaki çocuğa 2 kez elektrik çarptı Tren sörfü yapan 13 yaşındaki çocuğa 2 kez elektrik çarptı
13:51 ’’Safları sıklaştırın’’ diyen Kılıçdaroğlu’na adliye önünde coşkulu karşılama ''Safları sıklaştırın'' diyen Kılıçdaroğlu'na adliye önünde coşkulu karşılama
13:48 Adı Fenerbahçe ile anılan Talisca kadrodan çıkarıldı Adı Fenerbahçe ile anılan Talisca kadrodan çıkarıldı
13:47 Cemaat, müezzini bıçakla tehdit edip camiye sokmayan madde bağımlısını taşladı Cemaat, müezzini bıçakla tehdit edip camiye sokmayan madde bağımlısını taşladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2024 13:00:38. #1.12#
SON DAKİKA: MTOSB, Yeşil OSB Belgesi Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.