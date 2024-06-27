MTSO Başkanı Balık Çiftlikleri Yatırımlarını Değerlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

MTSO Başkanı Balık Çiftlikleri Yatırımlarını Değerlendirdi

MTSO Başkanı Balık Çiftlikleri Yatırımlarını Değerlendirdi

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır, Aydıncık ilçesinde planlanan balık çiftliği yatırımını değerlendirdi. Plansız ve etkin denetim yapılmayan balık çiftliklerine karşı olduklarını belirten Çakır, bilimsel kurallara uygun, kıyıya uzak, turizmi olumsuz etkilemeyen ve deniz kirliliği oluşturmayan yatırımları desteklediklerini söyledi.

27.06.2024 10:02  Güncelleme: 10:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Aydıncık ilçesinde planlanan ve kapasite artırımı düşünülen balık çiftliği yatırımını değerlendiren Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hakan Sefa Çakır, "Plansız ve etkin denetim yapılmayan balık çiftliklerine karşıyız. Öte yandan, bilimsel kurallara uygun, konunun uzmanı kurumlarla planlanan, kıyıya uzak, turizm başta olmak üzere diğer sektörleri olumsuz etkilemeyen, deniz kirliliği oluşturmayan, kente katkı sunacak yatırımların yanında oluruz" dedi.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Haziran Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Hamit İzol başkanlığında gerçekleştirildi. Sektörel değerlendirmelerin yapıldığı kent ekonomisinin ve yeni yatırımların ele alındığı toplantıda konuşan MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, İSO 500 ve TİM 1000 listelerine giren Mersin firmalarını tebrik etti. Ardından yeniden gündeme taşınan balık çiftliği yatırımlarını değerlendiren Çakır, şunları söyledi:

"Aydıncık'ta balık çiftliği kurulması konusu tekrar gündeme geldi. Bu yatırımlar hep konuşuluyor ama yatırıma niye karşıyız ya da niye savunuyoruz bunu bilmeliyiz. Öncelikle belirteyim ki; kente, çevreye zarar veren, kent ekonomisine olumlu bir katkı sunmayan yatırımların tarafı değiliz. Bu nedenle plansız yapılan balık çiftliklerine de karşı gelmeliyiz. Ekonomi önemli ama Mersin bizim için her şeyden daha önemli. Aldığımız bilgilere göre balık çiftliklerinin doğru planlanıp sektörlerle çatışmaya girmemesi halinde, ki nedir bu sektörel çatışma derseniz; turizme zarar vermeyecek, denizi kirletmeyecek, ekosistemi olumsuz etkilemeyecek olması diye özetleyebilirim, o zaman sorun yok. Tabi bir de yatırım yoğunluğu önemli. Aynı alanda aşırı üretim yapan birçok balık çiftliği yapılırsa çevreyi, denizi kirletebilir. Daha dağınık alanlarda, merkezden ve kıyıdan uzak yerlerde, akıntı yönü, rüzgar yönü, deniz canlı yaşamı göz önünde bulundurularak doğru planlanan bir çiftlik sıkıntı oluşturmayacaktır."

Yapılan çiftliklerin peşinin bırakılmayıp denetimlerinin sağlanmasının önemine de değinen Çakır, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu süreçte en önemli konu etkin ve sürekli denetimdir. Mersin'in bu konuda uzman kurumları var. MTSO olarak, çevre il müdürlükleri, üniversiteler, belediyeler, enstitülerle bu işi organize etmeye hazırız. Kısacası üniversitelerle ve uzman kurumlarla yapılacak bilimsel çalışmalar sonunda oluşacak planlı ve denetimli çiftliklere karşı olamayız. Ancak, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası kentin zararına olacak hiçbir yatırımın tarafı olmayacaktır, Mersin'i koruyacaktır. Bu bizim sorumluluğumuzdur."

Ardından tarım, OSB'ler ve fuarlar konusunda yürütülen çalışmalar hakkında meclis üyelerini bilgilendiren Çakır, konuşmasını üyelerin sorularını yanıtlayarak tamamladı.

Toplantıda Başkan Yardımcısı Mustafa Özdamar, meclis üyeleriyle birlikte mayıs ayında katıldıkları Moskova İnşaat Fuarı hakkında bilgi paylaşırken, Hasan Hüseyin İpek, toplumsal bir soruna dikkat çekip gençler arasında hızla yayılan uyuşturucuyla mücadele konusunda farkındalık çalışmaları yapılmasını talep etti. Savunma sanayi yatırımlarının önemine değinen Hakan Kayacı da teknopark firmalarının ve katmadeğerli üretim yapan firmaların desteklenmesi, bu konuda daha çok çalışma yapılması gereğine dikkat çekti. - MERSİN

Kaynak: İHA

Mersin Ticaret Ve Sanayi Odası, Ticaret Ve Sanayi Odası, Sefa Çakır, Aydıncık, Çiftlik, Mersin, Balıkçılık, Denizcilik, Tarım, Çevre, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MTSO Başkanı Balık Çiftlikleri Yatırımlarını Değerlendirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:58 Türkiye gri listeden çıktı mı Bakan Şimşek’in “Başardık“ paylaşımı büyük ses getirdi Türkiye gri listeden çıktı mı? Bakan Şimşek'in "Başardık" paylaşımı büyük ses getirdi
10:26 CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir
10:15 İran yeni Cumhurbaşkanını seçiyor 4 adaylı yarışta bir favori var İran yeni Cumhurbaşkanını seçiyor! 4 adaylı yarışta bir favori var
10:09 3 yaşındaki çocuğa “yanlışlıkla“ 2 buçuk yıl kemoterapi uyguladılar 3 yaşındaki çocuğa "yanlışlıkla" 2 buçuk yıl kemoterapi uyguladılar
08:58 Bakan Koca istifa mı etti İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte
11:33 Rafa Silva’dan rekor imza Sahaya çıkmadan tarihe geçti Rafa Silva'dan rekor imza! Sahaya çıkmadan tarihe geçti
10:55 Yıllardır elini gizleyen şef Mehmet Yalçınkaya, başına gelen olayı ilk kez anlattı: 5 yaşındayken 3 parmağım koptu Yıllardır elini gizleyen şef Mehmet Yalçınkaya, başına gelen olayı ilk kez anlattı: 5 yaşındayken 3 parmağım koptu
10:50 Altının gram fiyatı yükselişle başladı Altının gram fiyatı yükselişle başladı
10:48 Kimse ondan bunu beklemiyordu Mehmet Büyükekşi’den Ali Koç’a sürpriz çağrı Kimse ondan bunu beklemiyordu! Mehmet Büyükekşi'den Ali Koç'a sürpriz çağrı
10:40 Bakan Şimşek duyurdu: Mayıs ayında yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirveyi gördü Bakan Şimşek duyurdu: Mayıs ayında yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirveyi gördü
09:54 Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı
09:31 DolarTL güne yükselişle başladı Dolar/TL güne yükselişle başladı
09:29 Ramazan Pişkin’in katili ’cinsel istismar’ bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim Ramazan Pişkin'in katili 'cinsel istismar' bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 11:50:25. #1.12#
SON DAKİKA: MTSO Başkanı Balık Çiftlikleri Yatırımlarını Değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement