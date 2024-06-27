MTSO Başkanı Balık Çiftlikleri Yatırımlarını Değerlendirdi

Ekonomi

Mersin'in Aydıncık ilçesinde planlanan ve kapasite artırımı düşünülen balık çiftliği yatırımını değerlendiren Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hakan Sefa Çakır, "Plansız ve etkin denetim yapılmayan balık çiftliklerine karşıyız. Öte yandan, bilimsel kurallara uygun, konunun uzmanı kurumlarla planlanan, kıyıya uzak, turizm başta olmak üzere diğer sektörleri olumsuz etkilemeyen, deniz kirliliği oluşturmayan, kente katkı sunacak yatırımların yanında oluruz" dedi.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Haziran Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Hamit İzol başkanlığında gerçekleştirildi. Sektörel değerlendirmelerin yapıldığı kent ekonomisinin ve yeni yatırımların ele alındığı toplantıda konuşan MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, İSO 500 ve TİM 1000 listelerine giren Mersin firmalarını tebrik etti. Ardından yeniden gündeme taşınan balık çiftliği yatırımlarını değerlendiren Çakır, şunları söyledi:

"Aydıncık'ta balık çiftliği kurulması konusu tekrar gündeme geldi. Bu yatırımlar hep konuşuluyor ama yatırıma niye karşıyız ya da niye savunuyoruz bunu bilmeliyiz. Öncelikle belirteyim ki; kente, çevreye zarar veren, kent ekonomisine olumlu bir katkı sunmayan yatırımların tarafı değiliz. Bu nedenle plansız yapılan balık çiftliklerine de karşı gelmeliyiz. Ekonomi önemli ama Mersin bizim için her şeyden daha önemli. Aldığımız bilgilere göre balık çiftliklerinin doğru planlanıp sektörlerle çatışmaya girmemesi halinde, ki nedir bu sektörel çatışma derseniz; turizme zarar vermeyecek, denizi kirletmeyecek, ekosistemi olumsuz etkilemeyecek olması diye özetleyebilirim, o zaman sorun yok. Tabi bir de yatırım yoğunluğu önemli. Aynı alanda aşırı üretim yapan birçok balık çiftliği yapılırsa çevreyi, denizi kirletebilir. Daha dağınık alanlarda, merkezden ve kıyıdan uzak yerlerde, akıntı yönü, rüzgar yönü, deniz canlı yaşamı göz önünde bulundurularak doğru planlanan bir çiftlik sıkıntı oluşturmayacaktır."

Yapılan çiftliklerin peşinin bırakılmayıp denetimlerinin sağlanmasının önemine de değinen Çakır, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu süreçte en önemli konu etkin ve sürekli denetimdir. Mersin'in bu konuda uzman kurumları var. MTSO olarak, çevre il müdürlükleri, üniversiteler, belediyeler, enstitülerle bu işi organize etmeye hazırız. Kısacası üniversitelerle ve uzman kurumlarla yapılacak bilimsel çalışmalar sonunda oluşacak planlı ve denetimli çiftliklere karşı olamayız. Ancak, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası kentin zararına olacak hiçbir yatırımın tarafı olmayacaktır, Mersin'i koruyacaktır. Bu bizim sorumluluğumuzdur."

Ardından tarım, OSB'ler ve fuarlar konusunda yürütülen çalışmalar hakkında meclis üyelerini bilgilendiren Çakır, konuşmasını üyelerin sorularını yanıtlayarak tamamladı.

Toplantıda Başkan Yardımcısı Mustafa Özdamar, meclis üyeleriyle birlikte mayıs ayında katıldıkları Moskova İnşaat Fuarı hakkında bilgi paylaşırken, Hasan Hüseyin İpek, toplumsal bir soruna dikkat çekip gençler arasında hızla yayılan uyuşturucuyla mücadele konusunda farkındalık çalışmaları yapılmasını talep etti. Savunma sanayi yatırımlarının önemine değinen Hakan Kayacı da teknopark firmalarının ve katmadeğerli üretim yapan firmaların desteklenmesi, bu konuda daha çok çalışma yapılması gereğine dikkat çekti. - MERSİN