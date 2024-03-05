Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye Karaçulha Toptancı Hali\'nde Ürün Pazarlama Alanı ve Üretim Tesisi Açtı

Ekonomi

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Fethiye Karaçulha Toptancı Hali içinde üreticilerin olumsuz hava şartlarından etkilenmemeleri için kurulan ürün pazarlama alanı ve üzüm suyu, sirke, pekmez ve şarap üretim tesisi açılışı Başkan Dr. Osman Gürün'ün katılımıyla yapıldı.

Fethiye ilçesinde yaklaşık 200 bin metrekare alanda vatandaşlara hizmet veren Karaçulha Toptancı Hali'nde Büyükşehir Belediyesi yeni bir tesis ve ürün pazarlama alanı kazandırmak için başlatılan proje tamamlandı. 40 Milyon TL'ye mal olan tesis, çiftçilerin Toptancı Hali'ne geldiklerinde satış öncesi yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle beklemeleri ve olumsuz hava şartlarından etkilenmemeleri için hizmete sunuldu. Proje kapsamında 4 bin 400 metre karelik alana üzeri kapalı ve yaklaşık 60 adet römorklu traktör girebilecek kapasitede ürün pazarlama standı, yeraltı yağmur suyu toplama birimi, üreticilerin kullanımı için WC, duş alanı, yer üstü yangın suyu depolama birimi, 2500 metre yağmur suyu hattı, 3000 metre yangın hidrant hattı yapıldı.

Üzüm Suyu, Sirke, Pekmez ve Şarap üretim tesisi de açıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye Belediyesi ve Yeşilüzümlü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi iş birliğiyle Üzüm Suyu, Sirke ve Şarap Üretim Tesisi kuruldu. Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje ile kooperatifçiliğin desteklenmesi, sürdürülebilir kırsal kalkınmanın sağlanması, Fethiye İlçesi, Üzümlü Mahallesinde yıllardan beri süre gelen üzüm yetiştiriciliği, şarap üretiminin daha uygun ve yasal şartlarda yapılarak markalaşması amaçlanıyor. Fethiye ilçesi Karaçulha Meyve ve Sebze Toptancı Hali içerisinde yer alan Üzüm Suyu, Sirke, Pekmez ve Şarap Üretim tesisi kurulumu tamamlandığında yılda 45 bin şişe, saatte 3 ton üzüm işleyecek kapasitede çalışacak ve uzun yıllardır bölgenin beklediği üretim tesisi hayata geçmiş olacak.

Akgün, " Türkiye'de örneği olmayan bir tesis oldu"

Açılış töreninde konuşan Hal Başkanı Atabey Akgün, Karaçulha Haline yapılan tesisi Türkiye'de örneği olmadığını söyledi. Akgün, "Osman Başkanım göreve geldiğinde büyük bir borçla karşı karşıyaydı. Başkanım görev yaptığı süre içinde borçlarını ödedi yatırımlarını yaptı. Gösterişsiz bir çalışma yaptı. Bu bina içinde başkanımızdan ricamız olmuştu. Birçok projesinin yanına burayı da yaptı. Verdiği sözü yerine getirdi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Burada yapılan proje arıtmasıyla altyapısıyla, su toplama kanallarıyla Türkiye'de hiçbir yerde yok. Antalya'da bile böyle bir tesis yok. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yeşil Üzümlü Mahalle Muhtarı Erkan Arıcan, "Mahallemizde üzün üreticiliği yaygın olarak yapılmaktadır. Bu üzümlerin katma değeri yüksek ürünlere dönüşmesi için Üzüm suyu, sirke, pekmez ve şarap üretimi için tesisi kuruldu. Bugün Yeşilüzümlü Tarımsal Kalkınma kooperatifi olarak Büyükşehir Belediyemiz ile yaptığımız önemli yatırımın açılışını yapıyoruz. Osman Başkanımız bize ayrıca üretim için bir bağ tahsis etti. Biz orada üretmeye devam ediyoruz. Başkanımızın yaptığı yatırımları biliyoruz. Bizlere hakkını helal etmesini istiyoruz" dedi.

Osman Gürün, "Yeşilüzümlü markası tüm türkiye'ye yayılacak"

Fethiye Yeşilüzümlü Mahallesine kurdukları üretim tesisi ve Karaçulha Toptancı halindeki pazarlama alanın çok önemli yatırımlar olduğunu vurgulayan Başkan Dr. Osman Gürün, özellikle Yeşilüzümlü'de markalaşma sağlayacaklarını ve tüm Türkiye'de bilinen bir hale geleceğini söyledi. Gürün, "5 yıl süreyle değerli arkadaşım, kardeşim, yoldaşım Alim Başkanımla çok önemli hizmetleri hayata geçirdik. Geriye baktığımda görevimi yaptığımı düşünüyorum. Ancak her zaman yapacaklarınız oluyor. Alim Başkanla yoldaşlık yapmak bambaşka bir keyif. Beraber yürüdüğün insanın ahlakına, sözüne güvenip sırtını dayaman gerekiyor. Fethiye olarak çok şanslısınız böyle bir başkana sahip olduğunuz için. Ben görevimi çok değerli birine bırakıyorum. Ahmet Başkanımıza. Biz Ahmet Başkanımla aynı şekilde yol yürüdük ve artık Alim Başkanımla Ahmet Başkanım beraber yürüyecekler. Karaçulha Toptancı Halinde kurduğumuz bu tesis ürünlerin zedelenmesini ve daha rahat bir ortamda pazarlanmasını sağlayan bir ortam. Bu tesis için söz vermiştik ve bu sözümüzü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Biz kurduğumuz sistemle yağmur suyu hasadı yapıyoruz ve bu suyu kullanıyoruz. Ayrıca çatısına güneş enerji panelleri yerleştireceğiz.

Yeşilüzümlü bir marka ancak elde üretim yapılıyor. Baskınlar sonucu malzemeler toplandı ve halk kaçakçı muamelesi gördü. Kurduğumuz tesis ile artık Muğla'nın lokantalarında Yeşilüzümlü şarapları, sirkeleri, pekmezleri satılacak. Markalaşma sağlayacağız ve Türkiye'de Yeşilüzümlü ürünlerinin arandığı şekle getireceğiz" şeklinde konuştu. - MUĞLA