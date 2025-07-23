Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Finansal Başarı: AAA Notu - Son Dakika
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Ekonomi

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Finansal Başarı: AAA Notu

Muğla Büyükşehir Belediyesi\'nden Finansal Başarı: AAA Notu
23.07.2025 15:00  Güncelleme: 15:02
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fitch Ratings'ten aldığı 'AAA' notu ile mali yapısının gücünü ve istikrarını kanıtladı. Belediyenin bağımsız finansal gücü 'bbb(+)' seviyesinde değerlendirilirken, sürdürülebilir harcama ve borç yönetimi ile Türkiye’nin en kredibilitesi yüksek belediyeleri arasında yer alıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılından bu yana yapılan her değerlendirmede "AAA" alarak mali yapısının gücünü ve istikrarını koruduğunu bir kez daha kanıtladı. Ulusal ölçekte verilen bu not, belediyenin yatırım yapılabilir seviyede olduğunu ve finansal yükümlülüklerini karşılama kapasitesinin çok yüksek olduğunu gösteriyor.

Fitch Ratings ayrıca, belediyenin bağımsız finansal gücünü ölçtüğü SCP (Standalone Credit Profile) değerlendirmesinde Muğla'yı "bbb(+)" seviyesinde değerlendirerek Türkiye'de ilk sıraya yerleştirdi.

Harcamaların sürdürülebilirliği, borç yönetimi ve likidite sağlamlığı gibi kriterlerdeki başarısı sayesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya ve Manisa ile birlikte kredibilitesi en yüksek büyükşehirler arasında yer almaya devam ediyor.

Başkan Aras; "Büyükşehir Olarak Kaynaklarımızı Doğru Planlıyor, Yatırımlarımızı Şehrimizin ve Vatandaşlarımızın Önceliklerine Göre Belirliyoruz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras yerel yönetimler olarak şeffaf ve hesap verebilir anlayışla Muğlalı hemşehrileri için hizmet ürettiklerini; yaptıkları yatırım, projeler ve güçlü mali yapıları sayesinde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından tam not almaya devam ettiklerini belirtti. Başkan Aras; "Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings 2025 Temmuz ayı içerisinde yayımlanan raporunda belediyemize yine en yüksek not olan AAA'yı verdi. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartlara rağmen, Büyükşehir Belediyemiz güçlü mali yapısı ve şeffaf yönetim anlayışıyla yerel yönetimlerde en üst düzeydeki belediyeler arasında yer almaya, zirveyi paylaşmaya devam ediyor. Bu başarı, güçlü ekonomik yapımızın ve sürdürülebilir finans yönetimimizin en somut göstergelerinden biridir. Büyükşehir olarak kaynaklarımızı doğru planlıyor, yatırımlarımızı şehrimizin ve vatandaşlarımızın önceliklerine göre belirliyoruz. Muğla'mızda hemşehrilerimizin huzurlu ve mutlu bir şehirde yaşaması için çalışmaya, Muğla Büyükşehir Belediyemizi de her platformda zirvede tutmaya devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Finansal Başarı: AAA Notu - Son Dakika

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